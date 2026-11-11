Bản Tin Pháp Luật Số 11 – Tháng 10/2026

CÁC QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG TRONG CÁC NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ AN NINH MẠNG VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN



Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2026, các Nghị định số 327/2026/NĐ-CP, số 328/2026/NĐ-CP, số 330/2026/NĐ-CP, số 331/2026/NĐ-CP và số 333/2026/NĐ-CP quy định cụ thể một số vấn đề về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực.



Trong Bản tin Pháp luật này, Vina Legal chọn lọc để cập nhật một số quy định quan trọng của các Nghị định này như sau:



(i) Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và hồ sơ chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới;



(ii) Các quy định về tiêu chí xác định cấp độ của hệ thống thông tin của doanh nghiệp;



(iii) Nghĩa vụ định danh, xác thực điện tử cho khách hàng của bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng;



(iv) Nghĩa vụ thiết lập đầu mối phối hợp 24/7 với cơ quan có thẩm quyền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; và



(v) Các loại thông tin mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ Internet phải lưu trữ tối thiểu 12 tháng.



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