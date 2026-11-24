El pasado 19 de octubre fue publicado en la web de presidencia el decreto (a la fecha de este informe aún sin numerar) que reglamenta el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) aprobado en la pasada ley de presupuesto.

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de puertos seguros, que pueden reducir significativamente la complejidad asociada al cálculo del impuesto. En particular, se reglamenta un puerto seguro transitorio basado en la información del Informe País por País (CbCR), que permite considerar el IMCD igual a cero cuando se cumpla alguna de las pruebas previstas y un puerto seguro permanente, cuya implementación aún queda sujeta a la emisión de ciertas normas posteriores.

Asimismo, el Decreto incorpora distintas opciones que pueden incidir en la liquidación actual y futura del IMCD, algunas son por única vez, mientras que otras se ejercen por períodos anuales o de cinco años.

En materia de impuestos cubiertos, la reglamentación incorpora una precisión especialmente relevante para Uruguay: comprende los impuestos que gravan las rentas o el patrimonio de una entidad constitutiva, con independencia de la forma en que sean recaudados.

Finalmente, el Decreto centraliza las obligaciones formales en una entidad declarante local, que deberá presentar ante la DGI la declaración jurada, incluyendo las opciones ejercidas y las notificaciones correspondientes, y efectuar el pago por cuenta de las entidades constitutivas del grupo localizadas en Uruguay. El plazo general será de 15 meses desde el cierre del ejercicio, pudiendo la DGI extenderlo hasta 18 meses para el primer ejercicio de transición. La declaración se vinculará con la información requerida por la Global Information Return (GIR), y la DGI podrá eximir de su presentación local cuando la información sea presentada por la matriz última o por una entidad designada en una jurisdicción con un acuerdo de intercambio aplicable

En suma, el Decreto amplía la información necesaria para la aplicación práctica del IMCD, buscando una alineación con las reglas GloBE: precisa los principales aspectos vinculados con la determinación del impuesto, los impuestos cubiertos y las obligaciones de declaración y pago, incorpora puertos seguros y otras alternativas que pueden simplificar su cálculo y cumplimiento.

En este contexto, cobra especial relevancia analizar detenidamente este primer ejercicio de aplicación del IMCD en nuestro país, ya que la posibilidad de aplicar estos mecanismos de simplificación, así como la elección de las opciones previstas por la normativa que ya haya realizado el Grupo o realice la entidad local, pueden producir efectos relevantes durante varios ejercicios.

Les dejamos adjunto el Decreto referido, y quedamos a disposición por cualquier consulta o ampliación sobre el mismo que consideren necesaria.