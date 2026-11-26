33326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (Kanun) 29. maddesi ile 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 28. maddesinden sonra gelmek üzere 28/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu düzenleme; kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve iç su taşımacılığı ile birlikte gemi acenteliği, kıyı tesisleri, tersaneler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakımından da yeni yükümlülükler ve önemli idari yaptırımlar öngörmektedir.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Alanıyla İlgili Olarak Getirilen Düzenlemeler

Yasak tehlikeli maddelerin taşınması: Kara yolunda taşınması yasak tehlikeli maddelerin taşınması hâlinde, taşımacılık faaliyetinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. Demir yolunda taşınması yasak tehlikeli maddelerin taşınması hâlinde ise taşıyan, gönderen ve demir yolu tesislerinde depolayanlar ile tren ve vagonların Türk Boğazları bölgesindeki asma köprüler ve tüp geçitlerden geçişine ilişkin yasak ve kısıtlamalara uymayanlara 500.000 TL ile 10.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almayanlara 18.000 TL ile 360.000 TL arasında; bu hizmete ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile asgari hizmet bedeli tarifesine aykırı hareket edenlere ise 10.000 TL ile 200.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Kara yoluyla tehlikeli madde taşımacılığı: Tasarım veya tip onayı, tip testi, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işaretleme, etiketleme ve muayeneye ilişkin gerekli şartları sağlamayan ambalaj, kap, ekipman, yük taşıma birimi ve araçların kullanılması veya yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi hâlinde taşıt sürücüsü ve taşıtta bulunan diğer görevlilere her bir aykırılık için 500 TL ile 10.000 TL, alıcı, boşaltan, gönderen, taşımacı, paketleyen, yükleyen, dolduran, tank-konteyner veya portatif tank işletmecisi ile kıyı tesisi işleticisine ise her bir aykırılık için 4.500 TL ile 90.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Demir yoluyla tehlikeli madde taşımacılığı: Gerekli teknik ve idari şartları sağlamayan ambalaj, kap, ekipman, yük taşıma birimi veya araçların kullanılması ya da yönetmelikle belirlenen kurallara uyulmaması hâlinde tren personeli veya makiniste her bir aykırılık için 1.500 TL ile 30.000 TL; alıcı, boşaltan, gönderen, paketleyen, yükleyen, taşımacı, dolduran, tank-konteyner veya portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcısı, tank vagon işletmecisi ve demir yolu altyapı yöneticisi veya işletmecisine her bir aykırılık için 8.500 TL ile 180.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve muayene merkezleri: Karayolu ve demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar ile muayene merkezi işleticilerinin yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmeleri hâlinde 10.000 TL ile 200.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Acil eylem planı: Demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığının güvenli ve emniyetli şekilde yapılması amacıyla Bakanlıkça belirlenen alanlarda acil eylem planı hazırlamayan veya bu plana ilişkin zorunlulukları yerine getirmeyenlere 8.500 TL ile 170.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Raporlama, güvenlik planı, bildirim, kayıt ve eğitim yükümlülükleri: Karayolu ve demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığında raporlama, güvenlik planı, bildirim ve kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile süreçte görev alan kişilerin eğitimine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 5.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Dokümantasyon yükümlülükleri: Faaliyet belgesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin iş ve işlemlerde Bakanlıkça belirlenen dokümantasyon yükümlülüklerine uymayan işletmeler ile tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verenlere her bir aykırılık için 3.000 TL ile 60.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Bozulabilir gıda taşımacılığı: Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile yönetmelikte belirlenen tasarım veya tip onayı, tip testi, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işaretleme, etiketleme ve muayene şartlarını sağlamayan ekipman ve araçlarla bozulabilir gıda taşımacılığı yapılması hâlinde taşımacılık faaliyetine dâhil olan taraflara, araç ve ekipman imalatçılarına ve tip test, muayene veya onay kuruluşu olarak yetkilendirilenlere her bir aykırılık için 10.000 TL ile 200.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Demir yolu emniyeti ve teknik uygunluk: Demir yolu araçları ve altyapısının teknik uygunluğunu sağlamayan, bakım, onarım ve muayene faaliyetlerini gereği gibi yürütmeyen, emniyetli işletilebilirliği korumayan veya makinistlik, emniyet kritik görevler, mesleki yeterlilik, eğitim, sınav, uygunluk değerlendirmesi ve emniyet yönetim sistemine ilişkin yükümlülükleri ihlal edenlere aşağıdaki tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır:

Araç üreticilerine 250.000 TL ile 5.000.000 TL,

Demir yolu işletmecilerine, bakım, onarım ve muayene faaliyetlerini yürütenlere, araçların mülkiyet veya kullanım hakkı sahiplerine, eğitim ve sınav merkezlerine 85.000 TL ile 1.700.000 TL,

Makinistlere ve emniyet kritik görevli personele 5.000 TL ile 100.000 TL arasında

Altyapıya erişim ve yolcu hakları: Demir yolu işletmecilerinin altyapıya erişim ile demir yolunda seyahat eden yolcuların haklarına ilişkin şart, yetki ve sorumluluklara aykırı davranmaları hâlinde her bir ihlal için 9.000 TL ile 180.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Takograf sistemi: Ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan takograf sistemine ilişkin kart ve sertifikaların üretimi, kişiselleştirilmesi, verilmesi, verilerin toplanması ve saklanması ile diğer faaliyetlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen şart ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere 20.000 TL ile 400.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yetkilendirilen işletmeciler: Bakanlıkça yetkilendirilen işletmecilerin yönetmelikle belirlenen idari şartlara aykırı hareket etmeleri hâlinde 8.500 TL ile 170.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Türkiye sınırlarına göre gerçekleştirilen taşımalar: Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında yabancı plakalı taşıtlar ve Türkiye limanları arasında yabancı bayraklı gemiler ile taşımacılık faaliyetini organize eden taşıma işleri organizatörlerine 40.000 Türk lirasından 800.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Taşıma senedi olmaksızın organizasyon yapılması: Taşıma senedi olmadan taşıma faaliyetini organize eden taşıma işleri organizatörlerine 3.500 TL ile 70.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinin engellenmesi: Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinin yerine getirilmesini engelleyenlere 20.000 TL ile 400.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Karayolu, demiryolu ve terminal işletmeciliğinde yetki belgesi: Karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile terminal işletmeciliği alanında gerekli belge veya yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 10.000 TL ile 200.000 TL arasında; bu faaliyetlere ilişkin yönetmelikle belirlenen diğer şart, yetki ve sorumluluklara aykırı davrananlara ise 5.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Taşıma işleri organizatörlüğü ile tehlikeli madde taşımacılığında belge ve sertifika yükümlülükleri: Taşıma işleri organizatörlüğü ile karayolu ve demiryolu tehlikeli madde taşımacılığı alanında gerekli belge, yetki veya faaliyet belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ya da sertifika olmadan faaliyet gösterenlere 3.000 TL ile 60.000 TL arasında; bu faaliyetlere ilişkin diğer şart, yetki ve sorumluluklara aykırı davrananlara ise 2.500 TL ile 50.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Deniz ve İç Sular Ulaştırması Alanında Faaliyette Bulunanlara İlişkin Getirilen Düzenlemeler

Deniz gözetim hizmetleri: Deniz gözetim hizmeti sunan kişi ve kuruluşların yetkilendirme, belgelendirme, mesleki eğitim, yeterlilik, zorunlu bildirim ve yetki belgesinin kullanımına ilişkin yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri hâlinde 15.000 TL ile 150.000 TL arasında idari para cezası belirlenmiştir.

Gemi adamları: Gemi adamı ile donatımına ilişkin asgari donatım belgesinde öngörülen ya da ilgili mevzuatında belirlenen gemi adamı sayısı ve niteliklerine uyulmaması hâlinde her eksik gemi adamı için 250.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, gemide bulunan gemi adamlarının maddede belirlenen alkol sınırını aşması hâlinde 50.000 TL idari para cezası belirlenmiştir.

Disiplin yaptırımları: Gemi adamları ve kılavuz kaptanların mesleki yetersizlik, disiplinsizlik, görevi ihmal veya denizcilik örf ve teamüllerine aykırı davranışları Gemi Adamları Disiplin Komisyonu tarafından incelenecek olup kusurun ağırlığına göre 5.000 TL ile 50.000 TL arasında; gemi acenteleri ile acente personelinin mesleki yetersizlik, disiplinsizlik ve mesleki teamüllere aykırı işlem veya davranışları ise Gemi Acenteleri Disiplin Komisyonu tarafından incelenecek olup ihlalin ağırlığına göre 20.000 TL ile 200.000 TL arasında idari para cezası uygulanabilecektir.

İç su taşımacılığı: Tabii ve suni göller, baraj gölleri, dalyanlar ve nehirlerden oluşan iç sularda faaliyet gösteren gemi ve su araçlarının asgari gemi adamı sayısı, yük taşıma emniyeti, geminin veya su aracının asgari teknik şartları ve belgelendirilmelerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket edilmesi hâlinde 25.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, gemiyi sevk ve idare eden kaptana uygulanan cezanın üçte biri oranında ayrıca idari para cezası verilecektir.

İç sularda tehlikeli yük taşımacılığı: İç sularda tehlikeli yüklerin, gerekli emniyet tedbirleri alınarak ve üzerinde yolcu bulunmayan gemi ve su araçlarıyla taşınması gerekmektedir. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere, ihlalin tekrarı dikkate alınarak 5.000 TL ile 50.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Sac kalınlık ölçümü ve su altı sörveyi: Gemi ve su araçlarında sac kalınlık ölçümü ile kamera kullanılarak gerçekleştirilen su altı sörveyi hizmetlerini vereceklerin; yetkilendirme, belgelendirme, yetki belgesinin kullanımı, zorunlu bildirimler ve teknik şartlar konusunda Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmeleri hâlinde 100.000 TL ile 600.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Dolu konteynerlerin brüt ağırlığının belirlenmesi: Deniz yoluyla taşınmak üzere gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının belirlenmesine ilişkin bu hizmeti vereceklerin yetkilendirilmesi, belgelendirilmesi, yetki belgesinin usulüne uygun kullanılması, zorunlu bildirimler, ölçüm ve ölçülen konteynerin gemiye yüklenme şartları, kayıtların saklanması, tavan ücretler, bu ücretler üzerinden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenecek tutarlar gibi hususlarda Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uymayanlara 30.000 Türk lirasından 120.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Tehlikeli yük ve yükleme emniyeti eğitimleri: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yükler veya yükleme emniyetiyle ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ve kıyı tesislerinde görev yapan kişilere eğitim verecek firmalar ve bu firmalarda görev yapacak eğiticiler Bakanlıkça yetkilendirilecektir. Firmaların yetkilendirilmeleri, eğiticilerin yeterliliği, eğitim yerleri, müfredat, eğitim dokümanları ve materyalleri ile devam zorunluluğu ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket edenlere 10.000 TL ile 30.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Deniz turizmi araçları: Kruvaziyer gemiler dışında kalan Türk veya yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının seyir izin belgesi almaksızın yurda usulsüz giriş veya çıkış yapması, giriş ve çıkış işlemlerini deniz hudut kapılarında yaptırmaması ya da usulüne uygun giriş çıkış yapmış olsa dahi seyir izin belgesindeki değişiklikleri bildirmemesi hâlinde aşağıdaki tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır:

tam boyu 10 metreden küçük gemiler için metre başına 100 TL,

10 metre ile 25 metre arasındaki gemiler için metre başına 500 TL,

25 metre ve daha büyük gemiler için metre başına 1.000 TL

Düzenli hat taşımacılığı: En az iki kıyı tesisi arasında düzenli sefer yapan gerçek veya tüzel kişi işletmecilerin hat izni, izin şartları, zorunlu bildirimleri, yolcuların kimlik ve varsa engel durumu bilgileri, araç ve araç içi yük miktarı verileri ile gemilerin asgari teknik gerekliliklerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket etmeleri hâlinde 10.000 TL ile 100.000 TL arasında; cezanın geminin gros tonu üzerinden hesaplanması gereken durumlarda ise gros ton başına 60 TL ile 200 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Gemi acenteliği hizmetleri: Gemi acentelerinin hizmet şartları, yetkilendirilmesi, belgelendirilmeleri, mesleki eğitim ve yeterlilikleri, zorunlu bildirimleri, gemiye ilişkin beyanları, yetki belgelerinin kullanma usulleri ve ücret tarifelerine uygun işlem yapılmasına ilişkin hususlarda Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket etmeleri hâlinde 10.000 TL ile 100.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan acentelik hizmet tarifelerine aykırı hareket edenlere 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Özel tekneler ve yatlar: Ticari amaç taşımaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık amacıyla kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde gövde boyu 2,5 metre ile 24 metre (dâhil) arasında olan özel tekneler ile gövde boyu 24 metreden büyük, yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu ve mutfağı bulunan özel kullanıma tahsis edilmiş gemilerin asgari teknik şartları ve bunları kullanacak kişilerin yeterliliklerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket edilmesi hâlinde, teknenin tam boyu üzerinden metre başına 1.000 TL ile 2.500 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

SOLAS ve ISPS Kodu yükümlülükleri: SOLAS Bölüm XI-2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu kapsamında bulunan gemiler ile kıyı tesislerinin bu kodun uygulama hükümlerini ihlal ettiklerinin tespiti hâlinde 100.000 TL ile 500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Yeşil liman sertifikası: Yeşil liman sertifikası alma zorunluluğu bulunmasına rağmen başvuruda bulunmayan, başvurusu reddedilen ve istisna belgesi bulunmayan kıyı tesislerine, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren yanaşan her geminin kıyı tesisinde bulunduğu her saat için 5.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bir saatten kısa süreler bir saate tamamlanacak olup bir kıyı tesisine bir takvim yılı içerisinde uygulanabilecek toplam idari para cezası 10.000.000 TL ile sınırlı olacaktır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve tanınmış güvenlik kuruluşları: Türk bayraklı gemilerin belgelendirme işlemlerini Bakanlık adına yürüten yetkilendirilmiş kuruluşlar ile SOLAS Bölüm XI-2 kapsamında gemilerin güvenliğine ilişkin belgelendirme işlemlerini yürüten tanınmış güvenlik kuruluşlarının yetkilendirme, belgelendirme, bölge veya merkez ofisi, personel ve yönetici şartları, kalite yönetim sistemleri, yetki belgesinin kullanımı ve zorunlu bildirimlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket etmeleri hâlinde 250.000 TL ile 500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Bağlama kütüğü yükümlülükleri: Bağlama kütüğü kayıt zorunluluklarına uymayan, geçerli ruhsatnamesi bulunmayan, kayıtlarda yapılması gereken değişiklikleri bildirmeyen, geminin adı ve bağlama limanını mevzuata uygun şekilde markalamayan, ruhsatnamesini ibraz edemeyen ya da Türk bayrağı çekme yükümlülüğüne uymayan gemi, deniz ve iç su araçlarının malik veya işletenlerine 5.000 TL ile 50.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. Cezanın geçerli bağlama kütüğü ruhsatnamesinin bulunmaması nedeniyle verilmesi hâlinde, ruhsatnamenin düzenlenmesi veya yenilenmesi gereken tarihten itibaren gecikilen her ay için ayrıca 1.000 TL ile 10.000 TL arasında idari para cezası uygulanacak; bir aydan kısa gecikmeler bir ay olarak kabul edilecektir.

Tersane ve Kıyı Yapıları Alanında Faaliyette Bulunanlara İlişkin Getirilen Düzenlemeler

Tersane, tekne imal ve çekek yerleri: İşletme izni, teknik ve personel yeterliliği, yükümlülükler ve bildirim esaslarına aykırı hareket edilmesi veya izinsiz ya da izin kapsamı dışında faaliyet yürütülmesi hâlinde 60.000 TL ile 600.000 TL arasında; izin belgesiz faaliyet gösteren tesis işleticilerine ise 165.000 TL ile 950.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Gemi geri dönüşüm tesisleri: Yetkilendirme, teknik ve personel yeterlilikleri, bildirim yükümlülükleri ile Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi veya izinsiz ya da izin kapsamı dışında faaliyet yürütülmesi hâlinde 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Tarama faaliyetleri: Deniz ve iç sularda gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinde yetkilendirme, belgelendirme, personel yeterliliği, tarama izinleri, bildirim yükümlülükleri ve faaliyetlerin emniyetli yürütülmesine ilişkin esaslara aykırı hareket edilmesi veya izinsiz ya da izin kapsamı dışında faaliyet yürütülmesi hâlinde 850.000 TL ile 8.250.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım ve onarımı: Bakanlıkça belirlenen nitelik, yeterlik, denetim ve belgelendirme şartlarına uyulmaması, standartlara uygun üretim, denetim ve dokümantasyonun sağlanamaması hâlinde kusur durumuna göre tesis sahibi veya temsilcisi, gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisi ile kontrol mühendisine 20.000 TL ile 200.000 TL arasında ve/veya gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 500 TL ile 5.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Klas kuruluşlarının sorumluluğu: Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım ve onarımında Bakanlıkça belirlenen teknik ve belgelendirme şartlarına aykırı hareket edilmesi hâlinde kusur durumuna göre klas kuruluşları veya yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına 50.000 TL ile 250.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

İzinsiz inşa ve tadilat faaliyetleri: İnşa veya tadilat iznine tabi olmasına rağmen izin belgesi bulunmayan ya da izinli olmakla birlikte tesis dışında işlem yapıldığı tespit edilen gemi ve su araçlarında; tesis sahibi veya temsilcisi, gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisi, klas kuruluşu/yetkilendirilmiş klas kuruluşu ile kontrol mühendisine gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 5.000 TL ile 50.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Gaz ölçümü ve belgelendirme yükümlülükleri: Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemleri öncesinde ve sırasında yapılması gereken gaz ölçümü, belgelendirme, dokümantasyon ve kayıt saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi hâlinde ölçüm yapan veya yaptıranlara 6.500 TL ile 65.000 TL arasında; gaz ölçüm uzmanlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi hâlinde ise 65.000 TL ile 130.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Kıyı tesisleri: Limanlar, iskeleler, yanaşma yerleri, balıkçı barınakları, yat limanları, boru hattı ve şamandıra/platform sistemleri gibi kıyı tesislerinde gemilerin yanaşma ve ayrılmaları, tahmil ve tahliye işlemleri, yolcu hareketleri ile deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine karşı acil müdahale yükümlülüklerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi veya izinsiz ya da izin kapsamı dışında faaliyet yürütülmesi hâlinde 30.000 TL ile 150.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Organik kirlenmeyi önleyici sistemler ve koruyucu kaplamalar: Gemi karinalarında kullanılan organik kirlenmeyi önleyici sistemler ile deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ve kargo tanklarının koruyucu kaplamalarına ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi hâlinde kusur durumuna göre tesis sahibine, yetkilendirilmiş kuruluşa ve/veya gemi boya denetmenine 120.000 TL ile 590.000 TL arasında ve/veya gemi sahibine gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 2.500 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Getirilen Esas ve Usuller

Kontrol ve denetime muhalefet: Madde kapsamında yapılacak denetimlerde görevli ve/veya yetkililere istenen belgeleri ibraz etmeyenlere, yapılan kontrol ve denetimlere izin vermeyen veya engelleyenlere 50.000 TL ile 500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Yabancı plakalı kara yolu taşıtları: Sürücünün tabiiyetinden bağımsız olarak yabancı plakalı karayolu taşıtlarına aynı kanunun 28. maddesi uyarınca uygulanacak para cezalarında tebligat şartı olmadan sürücü bilgilendirilerek cezanın tahsili yapılır; ceza ödenmediği takdirde yabancı plakalı taşıt yurttan çıkarılmamaktadır.

Cezaların uygulanması: Madde kapsamında verilecek idari para cezalarının uygulamasından Bakanlıkça yetkilendirilecek Bakanlık personeli yetkilidir. Bakanlık bu kanunun 28/1-c maddesi kapsamında sair kamu personeline de sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla yetki verebilir. İdari para cezası karar tutanaklarında ve diğer tutanaklarda yetkili personelin personel tanıtım numarası açık kimliği yerine kullanılabilir.

Bakanlığın yetki alanı ve yükümlülükleri: Bakanlık, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili faaliyet ve hizmetlere dair bilgi, belge, fatura ve diğer mali belgeleri talep edebilir; bu alanda denetim yapabilmek için gerekli fiziki ve teknik altyapıyı kurar.

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