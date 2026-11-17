Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği ("AB") arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve sınır ötesi ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliğinde yeni bir süreç başlamıştır.

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde 11 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan açıklamada, 9 Kasım 2026 tarihinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen AB-Orta Asya Dijital Bağlantısallık Platformu toplantısı vesilesiyle Avrupa Komisyonu ile elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik sürecin başlatılması ve iş birliği imkânlarının araştırılması amacıyla bir Niyet Beyanı teati edildiği ve bu alanda iş birliği sürecine geçildiği duyurulmuştur.

İş Birliğinin Arka Planı ve Kapsamı

Ticaret Bakanlığınca uzun süredir yürütülen teknik istişareler ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da bulunduğu Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nda varılan mutabakat çerçevesinde, elektronik imzaların karşılıklı tanınması alanında teknik çalışmaların başlatılması hususu ortak gündeme alınmıştır.

Kişinev’de teati edilen Niyet Beyanı, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koymaktadır. Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin girişimini memnuniyetle karşılamış ve EU4Digital III Bölgesel Programı gibi araçlar üzerinden sürecin finansal olarak desteklenmesine yönelik iş birliği seçeneklerinin araştırılmasına açık olduğunu ifade etmiştir.

Gümrük Birliği’nin Dijital Boyutu Güçleniyor

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği, taraflar arasında derin bir ekonomik ve ticari bütünleşme sağlamaktadır. Bununla birlikte, ticaretin ve düzenleyici süreçlerin giderek dijitalleşmesi, söz konusu bütünleşmenin dijital altyapılar ve sistemler bakımından da geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

AB tarafından ürün uygunluğu, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gümrük işlemleri alanlarında geliştirilen dijital sistemler, Türk ihracatçılarının AB pazarına erişiminde dijital bağlantısallığın önemini artırmaktadır.

Bu çerçevede, elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaların; Türkiye’de düzenlenen elektronik belgelerin AB’de, AB’de düzenlenen elektronik belgelerin ise Türkiye’de dijital ortamda güvenilir biçimde kullanılabilmesinin önünü açması hedeflenmektedir. Böylece şirketlerin kamu ihalelerine uzaktan katılması, ticari sözleşme ve diğer işlemlerini fiziksel belge dolaşımına ihtiyaç duymadan dijital ortamda gerçekleştirmesi ve idari süreçlerini uzaktan takip etmesi kolaylaşabilecektir. Ayrıca ticaretin finansmanı kapsamında yürütülen belge ve onay süreçlerinin hızlandırılması ve sınır ötesi ticari işlemlerin daha etkin yürütülmesi de beklenen sonuçlar arasındadır.

Önümüzdeki Dönemde Teknik Çalışmalar Başlatılacak

Niyet Beyanı kapsamında ortaya konulan iş birliği iradesi doğrultusunda, önümüzdeki dönemde Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak; karşılıklı tanıma için gerekli hukuki, idari ve teknik hususlar bu çalışma kapsamında değerlendirilecektir.

Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantının Kasım 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin dijital boyutunun geliştirilmesi, firmaların dijital ticaret süreçlerine katılımının kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği’nin işleyişinin dijital çağın ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürülecektir.

Bu iş birliğinin hayata geçmesi halinde, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilen ticari ve hukuki işlemlerde dijital imza kullanımının yaygınlaşması ve sınır ötesi belge imzalama süreçlerinin kolaylaşması sağlanacaktır. Bu kapsamda, taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin, şirketler tarafından alınan kararların ve diğer hukuki belgelerin dijital ortamda güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde imzalanması, paylaşılması ve muhafaza edilmesi mümkün hale gelecektir. Böylece fiziki belge dolaşımı, ıslak imza ve uluslararası kurye işlemlerinden kaynaklanan zaman kayıpları ve operasyonel maliyetler azalacak, özellikle farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketler arasındaki karar alma ve sözleşme süreçleri hızlanacaktır. Söz konusu iş birliği, ilgili ülkelerdeki hukuki ve teknik gereklilikler çerçevesinde elektronik imzaların sınır ötesi kullanımını kolaylaştırarak uluslararası ticari ilişkilerde işlem güvenliğinin ve verimliliğin artırılmasına, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesine ve dijital dönüşümün hızlandırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.