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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

Vergi Borçları Ve Kesinleşen Vergi Cezalarının Kamuoyuna Açıklanmasına İlişkin Esaslar Belirlendi

Ozbilen Aykut Attorneyship
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10.11.2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmî Gazete'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597) (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TurkeyInsolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
Senem Özbilen
Senem Özbilen
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10.11.2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmî Gazete'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597) (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 2026 yılında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin tutar sınırı, esas alınacak dönemler, açıklama takvimi ve kapsam dışında tutulacak alacaklar belirlenmiştir.

Açıklama Kapsamı ve Tutar Sınırı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (“VUK”) 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanabilmektedir. Bu yetkinin kullanılmasına ilişkin temel usul ve esaslar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile düzenlenmiştir.

Yeni Tebliğ uyarınca, 2026 yılında yapılacak açıklamalarda her bir vergi dairesine 5.000.000 TL ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası olan mükellefler açıklama kapsamına alınacaktır.

Belirlenen tutar sınırı her bir vergi dairesi bakımından ayrı ayrı uygulanacak olup, mükelleflerin farklı vergi dairelerine olan borçları birleştirilerek değerlendirilmeyecektir.

Açıklamalar, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar sonucunda kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar olmak üzere 2 ayrı grupta gerçekleştirilecektir.

Açıklamada Esas Alınacak Dönemler

Tebliğ ile açıklama kapsamındaki vergi ve cezaların belirlenmesinde farklı dönemler esas alınmıştır.

Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezalar

31.12.2025 tarihi itibarıyla vadesi gelmiş olmasına rağmen 20.11.2026 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar açıklama kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak bütün kamu alacakları açıklama kapsamına dahil olmayacak; yalnızca 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca tür itibarıyla açıklamaya konu olabilecek vergi ve cezalar dikkate alınacaktır.

Bu nedenle, mükelleflerin açıklama kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde borcun türü, vade tarihi ve 20.11.2026 tarihi itibarıyla ödeme durumu birlikte değerlendirilecektir.

Kesinleşen Vergi ve Cezalar

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar bakımından 01.06.2025–31.05.2026 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar esas alınacaktır.

293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, açıklanacak tutarın belirlenmesinde ilgili dönemde kesinleşen vergi, fon payı ve ceza tutarları ile gecikme faizi dikkate alınacaktır.

Kesinleşen tarhiyatların açıklanması, vadesi geçmiş ve ödenmemiş borçların açıklanmasından ayrı bir uygulama olduğundan, bu kapsamdaki vergi ve cezalar için ayrıca 20.11.2026 tarihi itibarıyla ödenmemiş olma şartı aranmamaktadır.

Açıklamaların Yapılacağı Yerler ve Tarihler

Tebliğ uyarınca, 2026 yılında yapılacak açıklamalar aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

  • 12.2026–15.12.2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya ayrılmış alanlarında,
  • 12.2026–30.12.2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının (“GİB”) internet sitesinde.

Belirtilen tarih aralıklarının başlangıç ve bitiş günleri açıklama sürelerine dahildir.

Açıklanacak bilgilerin kapsamı, listelerin hazırlanması ve açıklamaya ilişkin diğer usul ve esaslar bakımından 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

Bu çerçevede, kesinleşen tarhiyatlara ilişkin listelerde mükelleflerin kimlik ve faaliyet bilgileri ile kesinleşen vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlarına; vadesi geçmiş ve ödenmemiş borçlara ilişkin listelerde ise mükelleflerin kimlik ve faaliyet bilgileri, borç toplamı ve ilgili açıklamalara yer verilecektir.

Açıklama Kapsamı Dışında Tutulan Alacaklar

Tebliğ uyarınca, aşağıdaki kanunlar kapsamında yapılandırılması devam eden alacaklar kamuoyuna açıklanmayacaktır:

  • 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,
  • 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
  • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun,
  • 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  • 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun,
  • 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Söz konusu istisna, yalnızca ilgili kanunlar kapsamında yapılandırılması devam eden alacaklara uygulanacak olup, mükellefin diğer vergi ve ceza borçlarını kendiliğinden açıklama kapsamı dışında bırakmayacaktır.

Bunun yanında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6111 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında, belirli belediyeler, bağlı kuruluşlar, belediye şirketleri ve mahalli idare birliklerine ait, vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan ve Tebliğ'de öngörülen koşulları sağlayan alacaklar da açıklama kapsamı dışında tutulacaktır.

Tahsil Kabiliyeti Bulunmayan Alacakların Açıklanması

Tebliğ ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacaklara ilişkin özel bir açıklama usulü de belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu nitelikte olduğu tespit edilen alacaklar bakımından, vadesi geçmiş ve ödenmemiş borçlara ilişkin listelerin açıklama sütununda “Alacağın tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır.” ifadesine yer verilecektir.

Bu düzenleme, ilgili alacakların açıklama kapsamından çıkarılması yerine, tahsil kabiliyetlerine ilişkin durumun kamuoyuna ayrıca bildirilmesini öngörmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç

597 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi borçları ve kesinleşen vergi cezalarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esaslar belirlenmiş olup, düzenleme mükelleflerin vergi yükümlülüklerini ve mevcut borç durumlarını gözden geçirmelerini önemli hale getirmektedir.

Bu kapsamda, mükelleflerin vergi dairesi bazında borç ve kesinleşmiş tarhiyat kayıtlarını, devam eden yapılandırmalarını ve açıklama kapsamı dışında tutulabilecek alacaklarını değerlendirmeleri; kamuoyuna açıklanacak listelerde yer alma ihtimallerini dikkate alarak gerekli kontrolleri açıklama tarihlerinden önce gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

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