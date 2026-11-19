Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ (“Tera Portföy”), Pusula Portföy Yönetimi AŞ (“Pusula Portföy”) ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin (“Atlas Portföy”) kurucusu olduğu yatırım fonlarının (“Fonlar”) tasfiyesine dair çeşitli düzenlemeler yayımlanmıştır. Fonların tasfiyesine ilişkin hukuki çerçeve üç ayrı metin ile belirlenmiştir.

Bu metinlerden ilki, 27.10.2026 tarihinde yürürlüğe giren 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun’dur (“Kanun”). Kanun, Fonların tasfiye sürecinin temel ilkelerini, yatırımcılara yapılacak ödemelerin esaslarını ve sorumluluk rejimini düzenlemektedir.

İkinci metin, SPK’nın 26.10.2026 tarihli ve 2026/75 sayılı Bülteni’nde “Faaliyetleri Geçici Durdurma” başlığı altında yayımlanan duyurudur (“Duyuru”). Duyuru iki portföy yönetim şirketinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş ve Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün kurucu olduğu fonlar bakımından tasfiye ile görevli bankalar belirlenmiştir.

Üçüncü metin ise SPK’nın 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararı uyarınca 7596 Sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Tasfiye ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslara dair duyurudur (“Usul ve Esaslar”). Usul ve Esaslar, Kanun’un SPK’nın düzenlemesine bıraktığı hususlara, özellikle tasfiye sürecinin yürütülmesine ve ara ödemelere ilişkin uygulama esaslarını ortaya koymaktadır.

İşbu bültende söz konusu metinler konu başlıkları altında bütüncül olarak ele alınmakta ve her bir düzenlemenin etkileri belirtilmektedir.

Kanun Yalnızca 17.09.2026

Tarihli Kararlar Kapsamındaki Fonlara Uygulanacaktır

Kanun, yalnızca SPK’nın 17.09.2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi henüz tamamlanmamış Fonlara uygulanacaktır. Kanun ile diğer yatırım fonları bakımından genel veya kalıcı bir düzenleme öngörülmemiştir. 27.10.2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun, yayımı tarihinde, 17.09.2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün Faaliyetleri Durduruldu, Fonların Tasfiyeleri İş Bankası ve Ziraat Bankası Tarafından Yürütülecek

Kanun uyarınca Fonların tasfiyesi, SPK’nın gözetim ve denetimi altında, SPK tarafından görevlendirilen tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecektir.

Duyuru ile Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Usul ve Esaslar ile de Fonlardan Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy’ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesine başlanmıştır. Duyuru ve Usul ve Esaslar ile tasfiye ile görevli bankalar, kurucu portföy yönetim şirketine göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Tera Portföy fonları bakımından Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”)

Portföy ve Atlas Portföy fonları bakımından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (“Ziraat Bankası”)

Usul ve Esaslar uyarınca tasfiye çalışmaları SPK koordinasyonunda; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”), Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ile birlikte yürütülecektir.

Fon Varlıkları Borsa Dışında ve Özel Yöntemlerle Satılabilecek

Kanun, fon varlıklarının satışında Borsa dışı yöntemlere başvurulmasına imkan tanımaktadır. Borsa’da oluşan fiyatın varlığın gerçek değerini yansıtmadığı veya Borsa’da satışın tasfiyeyi geciktireceği hallerde SPK, varlıkların Borsa dışında satılmasına izin verebilecektir. Bu kapsamda geri alım, hakim ortağa satma hakkı, toptan satış ve özel işlem bildirimi gibi yöntemlerin kullanılması mümkün olacaktır. Bu yöntemlerle varlık edinen yatırımcıların söz konusu varlıkları belirli bir süre boyunca Borsa’da satması da SPK tarafından yasaklanabilecektir.

Pay Sahipliği MKK Kayıtlarına Göre Belirlenecek, Manipülasyon Yapanlara Ödeme Yapılmayacak

Kanun uyarınca Fonlardaki pay sahipliği, MKK kayıtları esas alınarak resen tespit edilecektir. 17.09.2026 tarihinde veya öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (“TEFAS”) iletilmiş ancak gerçekleşmemiş talimatlar nedeniyle payları bloke edilen yatırımcılar da pay sahibi olarak kabul edilecektir.

Kanun, Fonlar aracılığıyla piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği SPK tarafından tespit edilen kişilere hiçbir ödeme yapılmayacağını düzenlemektedir. Usul ve Esaslar bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak, söz konusu kişilerin MKK tarafından tasfiye ile görevli bankalara bildirileceğini öngörmektedir.

Nakit Yetmezliği Halinde Ödemeler Enflasyona Göre Güncellenmiş Yatırım Tutarı Üzerinden Yapılacak

Kanun uyarınca, fon varlıklarından elde edilen nakdin son fon fiyatı üzerinden ödeme yapmaya yetmemesi halinde ödemeler, yatırımcının “net yatırım tutarı” üzerinden gerçekleştirilecektir. Net yatırım tutarı, yatırımcının fona fiilen yatırdığı ve fondan çektiği tutarların tüketici fiyat endeksi (“TÜFE”) ile yurt içi üretici fiyat endeksinin (“Yİ-ÜFE”) ortalamasına göre güncellenerek MKK tarafından hesaplanacaktır.

Usul ve Esaslar ise nakdi yeterli olan fonlar bakımından ayrı bir düzenleme getirmektedir. Buna göre bir fonun nakdinin, tasfiye kararından bir önceki gün sonu fiyatı üzerinden tüm pay sahiplerine ödeme yapmaya yeterli olması halinde, ilgili fonda ara ödeme yapılmayacak ve doğrudan nihai ödemeye geçilecektir.

Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy Fonlarında Ara Ödeme Yapılacak

Kanun, ara ödeme yapılacak Fonların belirlenmesini SPK’ya bırakmıştır. Usul ve Esaslar ile SPK’nın 30.09.2026 ve 15.10.2026 tarihli kararları çerçevesinde Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılacağı açıklanmıştır.

Yatırımcılara 1.000.000 TL’ye Kadar Ara Ödeme Yapılacak veAra Ödeme Tutarı Üç Sınırdan En Düşüğünü Geçemeyecek

Kanun uyarınca net yatırım tutarı 1.000.000 TL’nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1.000.000 TL ara ödeme yapılabilecektir. Para piyasası fonları hariç olmak üzere, ara ödeme tutarı yatırımcının hesabındaki payların bir önceki gün sonu değerini aşamayacaktır.

Usul ve Esaslar’da bu sınırlar detaylı bir şekilde düzenlenmektedir. Ara ödemede esas alınacak net yatırım tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanacaktır. Bu yönüyle ara ödemeye ilişkin hesaplama, Kanun’da nihai ödeme için öngörülen enflasyona göre güncellenmiş hesaplamadan ayrılmaktadır. Fonun nakdinin tüm ara ödemeleri karşılamaya yetmediği hallerde her yatırımcıya aşağıdaki tabloda yer alan üç tutardan en düşüğü kadar ödeme yapılacaktır:

Sınır Para Piyasası Fonları Diğer Fonlar Net yatırım tutarı MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan tutar MKK tarafından endekseleme uygulanmaksızın hesaplanan tutar Payların değeri 17.09.2026 tarihinden bir önceki günün sonu itibarıyla Ara ödemenin hesaplandığı tarihten bir önceki gün sonu itibarıyla Azami tutar 1.000.000 TL 1.000.000 TL Ödenecek ara ödeme Yukarıdaki üç tutardan en düşüğü Yukarıdaki üç tutardan en düşüğü

Ödemelerde Para Piyasası Fonlarına ve Düşük Tutarlara Öncelik Verilecek

Kanun uyarınca mevcut nakdin tüm yatırımcılara yetmemesi halinde SPK, en fazla sayıda yatırımcının tam ödeme alabilmesi için ödemelere en düşük yatırım tutarından başlanmasına veya tüm yatırımcılara uygulanacak asgari bir ödeme tutarı belirlenmesine karar verebilecektir.

Usul ve Esaslar ile ise de fonlar arasındaki ödeme sırası düzenlenmiştir. Ara ödemelere öncelikle unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlanacaktır. Diğer fonlarda ise ödemelere, nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı en yüksek olan fondan başlanacak, oranları birbirine yakın fonlar arasında en fazla yatırımcıya ödeme yapılabilecek fon önceliklendirilecektir.

Usul ve Esaslar ayrıca bir fonun nakdinin tüm ara ödemelere yetmemesi halinde, ödeme sırası en düşük ara ödeme tutarından en yükseğe doğru oluşturulmasını veya SPK onayıyla tüm yatırımcılara uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebileceğini öngörmektedir.

Ara Ödemeler Nihai Ödemeden Düşülecek

Kanun uyarınca, ara ödemeler nihai ödemeden mahsup edilecektir. Usul ve Esaslar, bu mahsubun uygulanma şeklini düzenlemektedir. Buna göre ara ödemeler katılma paylarının iadesi alınmaksızın yapılacak, paylar nihai tasfiye ödemesi sırasında iade alınacak ve daha önce yapılan ara ödemeler nihai ödemeden düşülecektir.

Fondan Önceden Çıkanlar Getirilerini Gönüllü Olarak İade Edebilecek, Genel Hisse İade Hesabındaki Tutarlar Öncelikle Para Piyasası Fonlarına Aktarılacak

Kanun, tasfiye tarihine kadar paylarını fona iade ederek ödeme almış yatırımcılara gönüllü iade imkanı tanımaktadır. Bu yatırımcılar, yatırdıkları tutarın enflasyona göre güncellenmiş değerini aşan getiriyi SPK’nın ilan edeceği hesaplara iade edebilecektir. Fon portföyünde yer alan ve SPK incelemesine konu paylardan kazanç elde eden kişiler için de aynı imkan öngörülmüştür. Söz konusu iadeler zorunlu nitelikte olmayıp iade tutarının hesaplanma yöntemi SPK tarafından belirlenecektir.

Usul ve Esaslar ise genel hisse iade hesabına yatırılan tutarların dağıtımına ilişkin esasları belirlemektedir. Buna göre bu tutarlar, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödemesini tamamlayacak şekilde öncelikle para piyasası fonlarına aktarılacaktır. Para piyasası fonları arasında

Ara ödemeyi karşılama oranı en düşük olan fonlar ve

Net yatırım tutarı 1.000.000 TL’nin altında olan yatırımcı sayısı en fazla olan fonlara ilişkin ödemelere öncelik tanınacaktır.

Bu aktarımlar sonrasında kalan tutar bulunması halinde, söz konusu tutar aynı esaslar çerçevesinde diğer fonlara dağıtılacaktır.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Sorumlular Fon Zararından Şahsen Sorumlu Tutulabilecek

Kanun, fon malvarlığından ilişkili taraflar, hakim ortaklar, yöneticiler veya üçüncü kişiler lehine yapılan aktarımların ilgili aktarımın mevzuata aykırı olması veya aktarımın mevzuata uygun olması halinde gerçek bir ekonomik amaca dayanmaması halinde fondan hukuka aykırı olarak çıkarılmış sayılacaktır.

Bu nedenle doğan zarardan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacaktır.

Zararın portföy yönetim şirketinden tahsil edilememesi halinde, SPK tarafından sorumlu olarak belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket eden kişiler şahsen sorumlu tutulacaktır. Görevden ayrılmış olmak, bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır. Sorumlulardan yapılacak tahsilat, TMSF tarafından amme alacaklarının tahsil usulüne göre gerçekleştirilecektir.

Geri Kazanılan Tutarlar Her Fon İçin Ayrı ve Haczedilemeyen Hesaplarda Toplanacak

Kanun uyarınca Fonlarla bağlantılı ceza soruşturmalarında el konulan para ve sermaye piyasası araçları doğrudan ilgili fona iade edilebilecek, mahkemece müsadere edilen değerler ilgili fona aktarılacaktır. Fona devredilemeyen varlıklar bakımından TMSF kayyım olarak atanabilecek ve söz konusu varlıkları dava sonucunu beklemeksizin satabilecektir.

Tahsil ve iade edilen tüm tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı olarak tutulacak geri kazanım hesabında toplanacaktır. Bu hesaptaki tutarlar yalnızca ilgili fonun yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılabilecek olup haczedilemeyecektir. Tasfiyenin tamamlanmasından sonra elde edilen tutarlar ise Yatırımcı Tazmin Merkezi (“YTM”) aracılığıyla yatırımcılara payları oranında dağıtılacaktır.