Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonlarına İlişkin Özel Tasfiye Ve Geri Kazanım Esasları Belirlendi

27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Sermaye Piyasası Kurulunun (“Kurul”) 17.09.2026 tarihli kararları uyarınca tasfiyesine karar verilen belirli yatırım fonlarının tasfiye süreçlerine, fon pay sahiplerine yapılacak ödemelere, fon malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına ve fon zararından sorumlu kişilere yönelik takip işlemlerine ilişkin özel düzenlemeler getirilmiştir. Kanun, tasfiye süreçlerinin yatırımcıların menfaatleri gözetilerek yürütülmesini, fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını ve geri kazanılan tutarların hak sahiplerine ödenmesini amaçlamaktadır.

Kanunun yayımlandığı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı karar ile Kanun kapsamında gerçekleştirilecek tasfiye ve ödemelere ilişkin uygulama esasları da belirlenmiştir. Bu çerçevede, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiye süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Kanunun Kapsamı ve Tasfiye Sürecinin Yürütülmesi

Kanun, Kurulun 17.09.2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve Kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi henüz tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsamaktadır.

Düzenlemede, söz konusu fonlar dışındaki yatırım fonları bakımından genel veya sürekli bir tasfiye ve sorumluluk rejimi oluşturulmadığı açıkça belirtilmiştir.

Kanun uyarınca fonların tasfiyesi, Kurulun gözetim ve denetiminde, Kurul tarafından görevlendirilen kuruluşlar aracılığıyla yürütülecektir.

Kurul; fon varlıklarının tespiti, değerlemesi ve nakde çevrilmesi, fon pay sahiplerinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemelerin gerçekleştirilmesi ve dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Tasfiye işlemlerinde fon varlıklarının mümkün olan en yüksek ekonomik değer üzerinden nakde çevrilmesi esas alınmıştır. Borsa fiyatının ilgili varlığın gerçek değerini yansıtmadığının veya tasfiyeyi geciktireceğinin Kurul tarafından belirlenmesi halinde, farklı satış yöntemlerinin uygulanmasına veya varlıkların Borsa dışında satılmasına karar verilebilecektir.

Ayrıca Kurul, bu kapsamda varlıkları satın alan yatırımcıların söz konusu varlıkları belirli bir süre Borsada satmalarını veya Borsada satış sonucunu doğuracak işlemler gerçekleştirmelerini sınırlandırabilecektir.

Fon Pay Sahipliğinin Belirlenmesi ve Ödeme Hakkına İlişkin Esaslar

Kanun kapsamında tasfiye bakiyesinden ödeme almaya hak kazanan fon pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (“MKK”) kayıtları ile tasfiye işlemlerini yürüten kuruluşların kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda belirlenecektir.

17.09.2026 tarihinde veya öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformuna (“TEFAS”) iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüdü veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından, katılma payları bloke edilmiş kişiler de fon pay sahibi sıfatıyla Kanunun tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

Bununla birlikte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104, 106 veya 107. maddelerinde düzenlenen fiilleri işlediği veya bu fiillere iştirak ettiği Kurul tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, Kanun kapsamındaki fonların tasfiye malvarlığından veya geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacaktır.

Bu düzenlemelerle tasfiye sürecinde ödeme almaya hak kazanan kişilerin belirlenmesine ve belirli sermaye piyasası ihlalleriyle bağlantılı kişilerin ödemelerden yararlandırılmamasına ilişkin özel esaslar oluşturulmuştur.

Net Yatırım Tutarının Hesaplanması ve Ara Ödeme İmkanı

Kanun ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasına ve tasfiye tamamlanmadan önce ara ödeme yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Fon malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir nakdin, tasfiye kararından önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ve ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olmaması halinde, ödemelerde fon pay sahiplerinin net yatırım tutarları dikkate alınacaktır.

Net yatırım tutarı, fon pay sahibinin katılma paylarına ilişkin nakit girişleri ve çıkışları esas alınarak MKK tarafından hesaplanacaktır. Hesaplamada, tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının aritmetik ortalaması üzerinden, ilgili nakit hareketlerinin tarihlerine göre endeksleme yapılacak ve nakit çıkışları ilk giren ilk çıkar yöntemiyle dikkate alınacaktır.

Kanun ayrıca Kurul tarafından belirlenen fonlarda, fon pay sahiplerine tasfiye bakiyesinden alacakları tutarlardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılmasına imkan tanımaktadır.

Bu kapsamda;

Net yatırım tutarı 1.000.000 TL'nin altında olan yatırımcılara, net yatırım tutarlarının endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan kısmını aşmamak üzere ara ödeme yapılabilecektir.

Net yatırım tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1.000.000 TL ara ödeme yapılabilecektir.

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda ara ödeme, ilgili fon pay sahibinin hesabındaki katılma paylarının, ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan toplam değerini aşamayacaktır.

Dağıtılabilir nakdin ödemelerin tamamını karşılamaya yeterli olmaması halinde Kurul, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının tam ödeme almasını sağlamak amacıyla net yatırım tutarı en düşük olan yatırımcıdan başlanarak ödeme yapılmasına veya tüm yatırımcılar için belirli bir asgari ara ödeme tutarı belirlenmesine karar verebilecektir.

Ara ödemeler karşılığında katılma paylarının iadesi gerçekleştirilmeyecek; katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecektir. Nihai ödeme aşamasında ise fon pay sahibine daha önce tasfiye malvarlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollarla yapılan ödemeler mahsup edilecektir.

Fon Malvarlığından Hukuka Aykırı Çıkarılan Değerler ve Sorumluluk Rejimi

Kanun ile fon malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin belirlenmesine ve fon zararından sorumlu kişilere yönelik takip işlemlerine ilişkin özel bir sorumluluk rejimi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda fon malvarlığından mevzuata aykırı olarak veya mevzuata şeklen uygun olsa dahi fonun menfaatine hizmet eden gerçek bir ekonomik amacı bulunmaksızın gerçekleştirilen işlemlerle üçüncü kişilere aktarılan değerler, fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılmış değerler olarak kabul edilecektir.

Karşılıksız veya muvazaalı kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım, satım, repo ve ters repo işlemleri ile benzeri işlem ve sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Fonun uğradığı zarar veya kayıplardan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi sıfatını taşıyan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacaktır. Zararın bu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin açıkça anlaşılması halinde, Kurul tarafından zarardan sorumlu olduğu belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilebilecektir.

Sorumlu kişilerin görevlerinden ayrılmış olmaları, görev yaptıkları veya yönetim ya da kontrol yetkisine sahip oldukları dönemde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.

Kanunun elkonulan malvarlığı değerlerine ilişkin özel hükümleri dışında kalan durumlarda Kurul, fon bazında zarar veya kayıp tutarını, sorumlu kişileri ve bunların sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (“TMSF”) bildirecektir.

Bu bildirim üzerine TMSF tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil ve takip işlemleri başlatılacaktır. TMSF, takip işlemlerinde Kanunda belirtilen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerinden kaynaklanan yetkileri de kullanabilecektir.

Bu kapsamda açılacak davalarda İstanbul idare mahkemeleri yetkili olacaktır.

Elkonulan Malvarlığı Değerlerinin Geri Kazanılması ve Fon Pay Sahiplerine Dağıtılması

Kanun, tasfiyeye konu fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında malvarlığı değerlerine elkoyulmasına ve bu değerlerin fonlara geri kazandırılmasına ilişkin hükümler de içermektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesi kapsamında elkoyma kararı verilebilecek; fona doğrudan iadesi hukuken mümkün olan para ve sermaye piyasası araçları, ilgili yargısal makamların kararıyla fona veya geri kazanım hesabına iade edilebilecektir.

Fona devredilemeyen malvarlığı değerleri bakımından TMSF kayyım olarak atanabilecektir. Kayyım atanması halinde TMSF, yargılama sonucunu beklemeksizin söz konusu malvarlığı değerlerini satabilecek veya tasfiye edebilecek ve elde edilen tutarları ilgili fonun geri kazanım hesabında izleyebilecektir.

Ayrıca yargılama sonucunda müsaderesine karar verilen ve fon malvarlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu mahkeme tarafından belirlenen değerlerin, Hazineye gelir kaydedilmeksizin ilgili fona veya tasfiye tamamlanmışsa geri kazanım hesabına aktarılmasına karar verilebilecektir.

Kanun kapsamında tahsil veya iade edilen tutarlar, TMSF nezdinde her bir fon için ayrı alt hesaplarda izlenecektir. Geri kazanım hesapları TMSF'nin kendi malvarlığından ayrı tutulacak ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler için kullanılabilecektir.

Bu hesaplardaki tutarlar başka amaçlarla kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacaktır.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu giderler düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiye ile görevli kuruluşa; tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (“YTM”) aktarılacaktır.

YTM tarafından yapılacak ödemeler, katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirilecektir.

İsteğe Bağlı İade Mekanizması

Kanun kapsamında tasfiyesine karar verilen fonlardan tasfiye tarihinden önce katılma paylarını iade ederek ödeme almış kişilerin, Kanunda öngörülen endeksleme yöntemiyle hesaplanan tutarı aşan getirilerini Kurul tarafından ilan edilecek hesaplara isteğe bağlı olarak iade edebilmelerine imkan tanınmıştır.

Benzer şekilde, ilgili fonların malvarlığında bulunan ve belirli sermaye piyasası ihlallerine konu edilen paylardan kazanç elde eden kişiler de Kanunda öngörülen hesaplama yöntemiyle belirlenen tutarı aşan getirilerini genel hisse iade hesabına isteğe bağlı olarak aktarabilecektir.

Bu düzenleme ile fonlardan veya ilgili sermaye piyasası araçlarından elde edilen belirli getirilerin geri kazanım sürecine gönüllü olarak dahil edilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulmuştur.

Yürürlük

Kanun, 17.09.2026 tarihinden geçerli olmak üzere 27.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Kanun ile Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları uyarınca tasfiyesine karar verilen belirli yatırım fonları bakımından özel bir tasfiye, sorumluluk ve geri kazanım mekanizması oluşturulmuştur.

Düzenleme kapsamında, fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasına ilişkin özel esaslar belirlenmiş, belirli koşullarla 1.000.000 TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına imkan tanınmış ve fon malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına yönelik mekanizmalar öngörülmüştür. Ayrıca fon zararından sorumlu kişilerin şahsi sorumluluğuna ve TMSF aracılığıyla yürütülecek tahsil işlemlerine ilişkin özel hükümler getirilmiştir.

Kanun, özellikle tasfiyeye konu fonların pay sahipleri, portföy yönetim şirketleri ve fon işlemleriyle bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler bakımından önemli hukuki ve mali sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.

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