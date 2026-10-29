Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 29 OCTOBER 2026

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik: Parasal Sınırlar Artırıldı, Yeni Hükümler Eklendi

NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Contributor
NAZALI Attorney Partnership

NAZALI Attorney Partnership

NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...

View firm profile
Explore more from NAZALI Attorney Partnership

Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelerde önemli değişiklikler yapıldı. Müşteri tanıma ve elektronik transfer işlemlerine ilişkin parasal sınırlar güncellendi, dijital kanallarda imza örneği alınması konusunda esneklik getirildi ve denetim raporlama süreçleri sadeleştirildi.

TurkeyFinance and Banking
Nazali Attorneys
Nazali Attorneys
Author LinkedIn connections

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 27 nci maddesi uyarınca 6 Ekim 2026 tarihli ve 11845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 7 Ekim 2026 tarihli ve 33393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeyle, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 5, 16, 24, 24/A ve 38 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konu

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

Md. 5/1-(b)

Müşteri tanıma genel sınırı

185.000 TL

370.000 TL

Md. 5/1-(b)

Aynı bentteki diğer sınır

15.000 TL

30.000 TL

Md. 5/1-(c)

Elektronik transferler

15.000 TL

30.000 TL

Md. 24/1-2

15.000 TL

30.000 TL

Md. 24/A/1-2

15.000 TL

30.000 TL

Md. 16/1

İmza örneği

İlgili madde kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı.

Birinci fıkraya, ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir:
“Finansal kuruluşlarca; internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisi ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılması durumunda imza örneği alınmayabilir. Yapılacak doğrulamanın, işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlem yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekir.”

Md. 38

Denetim raporlaması

İlgili madde kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı.

İkinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar teselsül ettirilmiştir:
“(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi dışında kalan yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenir. Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi durumunda raporda bu ihlallere yer verilir ve bu rapor aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçer.”

Değişikliklerin Değerlendirmesi

Parasal sınırların güncellenmesi

Müşteri tanıma ve elektronik transferlere ilişkin parasal sınırlar, en son 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere güncellenmişti. Aradan geçen sürede tutarların reel değerinde yaşanan kayıp, düşük tutarlı işlemlerin de kimlik tespiti kapsamına girmesine yol açmaktaydı. Yapılan güncellemeyle sınırların mevcut ekonomik koşullarla uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir. Buna göre, sürekli iş ilişkisi niteliği taşımayan işlemlerde 370.000 TL'nin, elektronik transferlerde ise 30.000 TL'nin altında kalan tutarlar için bu sınırlara bağlı kimlik tespiti yükümlülüğü doğmayacaktır. Bununla birlikte; sürekli iş ilişkisi tesisinde, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda ve daha önce elde edilen kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda şüphe bulunan hallerde kimlik tespiti tutar gözetilmeksizin yapılmaya devam edecektir.

Dijital kanallarda imza örneği uygulaması

İşlemlerin önemli bir kısmının internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu kanallarda ıslak imza örneği alınması uygulamada önemli güçlükler doğurmaktaydı. Madde 16'nın birinci fıkrasına eklenen cümlelerle, finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılan işlemlerde imza örneği almaması mümkün hale gelmiştir. Söz konusu düzenleme bir zorunluluk değil, bir imkân niteliğindedir. Finansal kuruluşların, uygulanan doğrulama yönteminin işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olduğunu, işlemi yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağladığını ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içerdiğini temin etme sorumluluğu devam etmektedir.

Denetim raporlamasının sadeleştirilmesi

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi dışında kalan yükümlülere yönelik denetimlerde, yükümlülük uyum denetimi raporu ile yükümlülük ihlali inceleme raporunun ayrı ayrı düzenlenmesi mükerrer bir süreç oluşturmaktaydı. Madde 38'e ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni üçüncü fıkra ile bu yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenecektir. Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi halinde bu ihlallere aynı raporda yer verilecek ve rapor, aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçecektir. Maddenin diğer fıkraları buna göre teselsül ettirilmiştir. Düzenlemenin denetim süreçlerini sadeleştirmesi ve hızlandırması beklenmektedir.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Implementation Procedures For Investment Funds Ordered Into Liquidation

With its decision No. 57/1708 dated 17.09.2026, the Capital Markets Board (the “CMB”) set out the liquidation procedures for the 131 investment funds established by Tera, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus and Pusula Portföy Yönetimi, whose liquidation had been ordered under its previous decision, and updated the relevant list of funds in the same decision.
TurkeyFinance and Banking
Gen Temizer Erdogan Girgin Attorney Partnership
Gen Temizer Erdogan Girgin Attorney Partnership
Article

Sweeping Changes Announced For Turkish Portfolio Management Companies

The Capital Markets Board of Türkiye has introduced comprehensive regulatory reforms affecting hedge funds and portfolio management companies, implementing new investment diversification requirements, graduated ownership caps based on free-float ratios, enhanced capital adequacy standards, and stricter personnel qualifications. These changes, effective from August 2026, establish tiered compliance deadlines and fundamentally reshape the operational framework for Turkish portfolio managers.
TurkeyFinance and Banking
KST LAW
KST LAW
Article

Developments Concerning Liquidity Measures In The Capital Markets And The Fund Liquidation Process

On 16 September 2026, the money market funds founded by Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. defaulted after failing to meet the cash redemption requests received from investors, triggering a sharp sell off on Borsa Istanbul. The BIST 100 index lost 5.54% that same day and hit a circuit breaker; the selling soon spread to Tera Portföy funds as well. It became apparent that the problem was not confined to those two firms but also extended to Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus and Bulls Portföy.
TurkeyFinance and Banking
Gen Temizer Erdogan Girgin Attorney Partnership
Gen Temizer Erdogan Girgin Attorney Partnership
Article

Turkish Capital Markets Board Introduces Measures On Investment Funds

Borsa Istanbul’s BIST 100 index came under significant selling pressure over three consecutive trading sessions between 15-17 September 2026. The index closed down 5.54% on 16 September, a move that triggered Borsa Istanbul’s index-linked circuit breaker, and negative momentum continued into the morning of 17 September. The sell-off was primarily triggered by a default at Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., a portfolio management company, which failed to meet investor redemption requests from certain funds it manages in a timely manner. A similar liquidity problem emerged at Tera Portföy Yönetimi A.Ş., and this situation put pronounced pressure on the shares of both companies as well as on broader market indices.
TurkeyFinance and Banking
Gen Temizer Erdogan Girgin Attorney Partnership
Gen Temizer Erdogan Girgin Attorney Partnership
Article

European Commission –Investigation Opened Into Possible Gun-Jumping In XXXLutz's Acquisition Of Porta

The European Commission has launched a formal investigation into potential gun-jumping violations by XXXLutz and Porta regarding XXXLutz's proposed acquisition of Porta, an Austria-Germany furniture retail transaction announced in January 2025. The investigation examines whether the parties may have implemented the merger before obtaining required regulatory approval, despite the transaction having an EU dimension requiring Commission notification.
GermanyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Turkish Competition Authority – Uber’s Acquisition Of Certain Getir Business Lines Cleared Subject To Commitments

The Turkish Competition Authority has conditionally approved Uber Technologies' acquisition of Getir's food and grocery delivery operations, marking a significant consolidation in Turkey's digital marketplace. As part of the approval, Uber committed to investing USD 500 million in Turkey to support employment and strengthen the country's digital technology ecosystem.
TurkeyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Comission - Commission Opens Investigation Into Sanofi Over Alleged Disparagement Of Rival Flu Vaccine

The European Commission has launched an antitrust investigation into Sanofi over allegations that the pharmaceutical giant abused its dominant market position through a misleading communication campaign disparaging a competitor's influenza vaccine. The probe examines whether Sanofi falsely portrayed CSL Seqirus' Fluad vaccine as scientifically inferior while promoting its own Efluelda product to healthcare professionals in Germany and France.
AfghanistanAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Yurt Dışından Elde Edilen Kazanç Ve İratlarda Gelir Vergisi İstisnası

Turkey has introduced a significant 20-year income tax exemption for foreign-sourced earnings of individuals who establish residency in the country. This comprehensive guide examines the eligibility requirements, application procedures, and critical conditions that must be met to benefit from this tax incentive designed to attract wealthy individuals and skilled professionals to Turkey.
TurkeyTax
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

The Capital Markets Board Lowers The Disclosure Threshold For Changes In Shareholding And Voting Rights To 3%

Turkey's Capital Markets Board has lowered the public disclosure threshold for shareholding changes in listed companies from 5% to 3%, effective September 11, 2026. This regulatory amendment requires earlier disclosure of shareholder structure changes and updates the Central Securities Depository's reporting requirements, though indirect shareholding data remains informational only for certain capital markets regulations.
TurkeyCorporate/Commercial Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlke Kararı İle Fiili Dolaşımdaki Pay Kavramını Ve Hesaplama Esasları Yeniden Düzenlenmiştir.

Turkey's Capital Markets Board has introduced a comprehensive new framework for calculating free float ratios of publicly traded companies on Borsa Istanbul. The regulation establishes detailed criteria for determining which shareholdings should be excluded from free float calculations, including direct and indirect ownership structures through funds and other listed companies.
TurkeyFinance and Banking
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Commission – Statement Of Objections Issued In Construction Chemicals Cartel Investigation

The European Commission has issued Statements of Objections to construction chemicals manufacturers in France, Germany and Spain, along with three national trade associations, over suspected price coordination. The preliminary assessment suggests manufacturers coordinated future price increases for chemical additives and admixtures between 2021 and 2022 in response to rising raw material costs following the COVID-19 pandemic and Russia's war against Ukraine.
GlobalAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership