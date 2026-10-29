ARTICLE · 29 OCTOBER 2026
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik: Parasal Sınırlar Artırıldı, Yeni Hükümler Eklendi
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...View firm profile
Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelerde önemli değişiklikler yapıldı. Müşteri tanıma ve elektronik transfer işlemlerine ilişkin parasal sınırlar güncellendi, dijital kanallarda imza örneği alınması konusunda esneklik getirildi ve denetim raporlama süreçleri sadeleştirildi.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 27 nci maddesi uyarınca 6 Ekim 2026 tarihli ve 11845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 7 Ekim 2026 tarihli ve 33393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenlemeyle, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 5, 16, 24, 24/A ve 38 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
|
Konu
|
ESKİ HALİ
|
YENİ HALİ
|
Md. 5/1-(b)
Müşteri tanıma genel sınırı
|
185.000 TL
|
370.000 TL
|
Md. 5/1-(b)
Aynı bentteki diğer sınır
|
15.000 TL
|
30.000 TL
|
Md. 5/1-(c)
Elektronik transferler
|
15.000 TL
|
30.000 TL
|
Md. 24/1-2
|
15.000 TL
|
30.000 TL
|
Md. 24/A/1-2
|
15.000 TL
|
30.000 TL
|
Md. 16/1
İmza örneği
|
İlgili madde kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı.
|
Birinci fıkraya, ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir:
|
Md. 38
Denetim raporlaması
|
İlgili madde kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı.
|
İkinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar teselsül ettirilmiştir:
Değişikliklerin Değerlendirmesi
Parasal sınırların güncellenmesi
Müşteri tanıma ve elektronik transferlere ilişkin parasal sınırlar, en son 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere güncellenmişti. Aradan geçen sürede tutarların reel değerinde yaşanan kayıp, düşük tutarlı işlemlerin de kimlik tespiti kapsamına girmesine yol açmaktaydı. Yapılan güncellemeyle sınırların mevcut ekonomik koşullarla uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir. Buna göre, sürekli iş ilişkisi niteliği taşımayan işlemlerde 370.000 TL'nin, elektronik transferlerde ise 30.000 TL'nin altında kalan tutarlar için bu sınırlara bağlı kimlik tespiti yükümlülüğü doğmayacaktır. Bununla birlikte; sürekli iş ilişkisi tesisinde, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda ve daha önce elde edilen kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda şüphe bulunan hallerde kimlik tespiti tutar gözetilmeksizin yapılmaya devam edecektir.
Dijital kanallarda imza örneği uygulaması
İşlemlerin önemli bir kısmının internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu kanallarda ıslak imza örneği alınması uygulamada önemli güçlükler doğurmaktaydı. Madde 16'nın birinci fıkrasına eklenen cümlelerle, finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılan işlemlerde imza örneği almaması mümkün hale gelmiştir. Söz konusu düzenleme bir zorunluluk değil, bir imkân niteliğindedir. Finansal kuruluşların, uygulanan doğrulama yönteminin işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olduğunu, işlemi yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağladığını ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içerdiğini temin etme sorumluluğu devam etmektedir.
Denetim raporlamasının sadeleştirilmesi
Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi dışında kalan yükümlülere yönelik denetimlerde, yükümlülük uyum denetimi raporu ile yükümlülük ihlali inceleme raporunun ayrı ayrı düzenlenmesi mükerrer bir süreç oluşturmaktaydı. Madde 38'e ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni üçüncü fıkra ile bu yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenecektir. Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi halinde bu ihlallere aynı raporda yer verilecek ve rapor, aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçecektir. Maddenin diğer fıkraları buna göre teselsül ettirilmiştir. Düzenlemenin denetim süreçlerini sadeleştirmesi ve hızlandırması beklenmektedir.
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.