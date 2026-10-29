Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik: Parasal Sınırlar Artırıldı, Yeni Hükümler Eklendi

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 27 nci maddesi uyarınca 6 Ekim 2026 tarihli ve 11845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 7 Ekim 2026 tarihli ve 33393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeyle, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 5, 16, 24, 24/A ve 38 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konu ESKİ HALİ YENİ HALİ Md. 5/1-(b) Müşteri tanıma genel sınırı 185.000 TL 370.000 TL Md. 5/1-(b) Aynı bentteki diğer sınır 15.000 TL 30.000 TL Md. 5/1-(c) Elektronik transferler 15.000 TL 30.000 TL Md. 24/1-2 15.000 TL 30.000 TL Md. 24/A/1-2 15.000 TL 30.000 TL Md. 16/1 İmza örneği İlgili madde kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. Birinci fıkraya, ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir:

“Finansal kuruluşlarca; internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisi ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılması durumunda imza örneği alınmayabilir. Yapılacak doğrulamanın, işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlem yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekir.” Md. 38 Denetim raporlaması İlgili madde kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. İkinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar teselsül ettirilmiştir:

“(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi dışında kalan yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenir. Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi durumunda raporda bu ihlallere yer verilir ve bu rapor aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçer.”

Değişikliklerin Değerlendirmesi

Parasal sınırların güncellenmesi

Müşteri tanıma ve elektronik transferlere ilişkin parasal sınırlar, en son 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere güncellenmişti. Aradan geçen sürede tutarların reel değerinde yaşanan kayıp, düşük tutarlı işlemlerin de kimlik tespiti kapsamına girmesine yol açmaktaydı. Yapılan güncellemeyle sınırların mevcut ekonomik koşullarla uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir. Buna göre, sürekli iş ilişkisi niteliği taşımayan işlemlerde 370.000 TL'nin, elektronik transferlerde ise 30.000 TL'nin altında kalan tutarlar için bu sınırlara bağlı kimlik tespiti yükümlülüğü doğmayacaktır. Bununla birlikte; sürekli iş ilişkisi tesisinde, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda ve daha önce elde edilen kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda şüphe bulunan hallerde kimlik tespiti tutar gözetilmeksizin yapılmaya devam edecektir.

Dijital kanallarda imza örneği uygulaması

İşlemlerin önemli bir kısmının internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu kanallarda ıslak imza örneği alınması uygulamada önemli güçlükler doğurmaktaydı. Madde 16'nın birinci fıkrasına eklenen cümlelerle, finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılan işlemlerde imza örneği almaması mümkün hale gelmiştir. Söz konusu düzenleme bir zorunluluk değil, bir imkân niteliğindedir. Finansal kuruluşların, uygulanan doğrulama yönteminin işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olduğunu, işlemi yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağladığını ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içerdiğini temin etme sorumluluğu devam etmektedir.

Denetim raporlamasının sadeleştirilmesi

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi dışında kalan yükümlülere yönelik denetimlerde, yükümlülük uyum denetimi raporu ile yükümlülük ihlali inceleme raporunun ayrı ayrı düzenlenmesi mükerrer bir süreç oluşturmaktaydı. Madde 38'e ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen yeni üçüncü fıkra ile bu yükümlüler bakımından yalnızca yükümlülük uyum denetimi raporu düzenlenecektir. Denetim sırasında yükümlülük ihlali tespit edilmesi halinde bu ihlallere aynı raporda yer verilecek ve rapor, aynı zamanda yükümlülük ihlali inceleme raporu yerine geçecektir. Maddenin diğer fıkraları buna göre teselsül ettirilmiştir. Düzenlemenin denetim süreçlerini sadeleştirmesi ve hızlandırması beklenmektedir.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.