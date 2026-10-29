SPK’dan Yatırım Fonları Rehberi Ve Profesyonel Müşteri Eşiklerine İlişkin İki Yeni İlke Kararı

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 26 Ekim 2026 tarihli ve 2026/74 sayılı Bülten’de yayımlanan iki ilke kararı ile yatırım fonları ve yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti. 26.10.2026 tarih ve 75/1897 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen i-SPK.52.4.ao sayılı ilke kararı (“Yatırım Fonları İlke Kararı”) ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de (“Rehber”) değişiklik yapıldı. 26.10.2026 tarih ve 75/1899 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen i-SPK.37.10 sayılı ilke kararı (“Profesyonel Müşteri İlke Kararı”) ile ise talebe dayalı profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı sıfatı için aranan finansal eşikler yükseltildi.

Yatırım Fonları İlke Kararı Neler Getiriyor?

Yatırım Fonları İlke Kararı ile, SPK tarafından yayımlanan Rehber’in serbest fonlara ilişkin esasları düzenleyen (4.3.) maddesinde değişiklik yapıldı. Rehber’in güncel hali SPK internet sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili değişiklikle, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (“Yatırım Fonları Tebliği”) aynı kapsamda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisna kaldırılmıştır. Böylece bu araçlar için istisna yalnızca Yatırım Fonları Tebliği’nde öngörüldüğü ölçüde uygulanabilecektir.

Aynı değişiklikle, SPK, son dönemdeki piyasa gelişmelerini gerekçe göstererek kademeli uyum aşamalarını kaldırmış ve tam ve nihai uyum için son tarihi 31.01.2027 olarak güncellemiştir.

Profesyonel Müşteri İlke Kararı Neler Getiriyor?

Profesyonel Müşteri İlke Kararı kapsamında, talebe dayalı profesyonel müşteri için aranan finansal varlıklar toplamı 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, işlem hacmi tutarı ise 5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltildi. Tüzel kişilere ilişkin tutarlar ile bu düzenlemelere atıf yapan nitelikli yatırımcı şartları da buna paralel olarak güncellendi.

Aynı zamanda ilgili karar kapsamında, gayrimenkul yatırım fonları (“GYF”) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (“GSYF”) nitelikli yatırımcıları için i-SPK.37.7 sayılı ilke kararıyla tanınan istisna kaldırıldı. Bu yatırımcılar da artık genel eşiklere tabi olacak.

Son olarak, ilgili karar, sıfatların korunmasına ilişkin geçiş hükümlerini yürürlükten kaldırdı. Bu sıfatı halihazırda kazanmış müşteriler, yeni şartları sağladıklarını yatırım kuruluşuna yazılı veya elektronik ortamda tevsik etmek zorunda olacak. Tevsik etmeyen müşteriler, nitelikli yatırımcılara yönelik araçlarda yalnızca satış yönünde emir verebilecek. Eşiklerin altına düşen müşteriler için III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin maddesi ile III-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin 9. maddesindeki prosedür uygulanacak.

Sonuç

Profesyonel Müşteri İlke Kararı ile talebe dayalı profesyonel müşteri tutarları 50 milyon TL finansal varlık ve 25 milyon TL işlem hacmine yükseltildi; GYF ve GSYF yatırımcılarına tanınan istisna ile mevcut sıfatları koruyan hükümler kaldırıldı. Mevcut profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcılar yeni şartları yatırım kuruluşlarına tevsik edemedikleri takdirde, nitelikli yatırımcıya yönelik araçlarda yalnızca satış yönünde emir verebilecek.

Yatırım Fonları İlke Kararı ile serbest fonlar için kademeli uyum adımları kaldırıldı ve 4.3. maddedeki sınırlamalara tam uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi. Kamu ihraççılarına tanınan istisnanın kaldırılmasıyla bu sınırlamalar kamu ihraçlarına da uygulanacak.