Doğal Koruma Alanlarında Yenilenebilir Enerji Projelerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İlke Kararları Yayımlandı

03.11.2026 tarihli ve 33419 sayılı Resmî Gazete’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nitelikli doğal koruma alanlarında rüzgar enerjisi santrali (“RES”) ve hidroelektrik santrali (“HES”) projeleri ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında HES projelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin 26.10.2026 tarihli ve sırasıyla 157, 158 ve 159 sayılı ilke kararları yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlarla, belirli doğal koruma alanlarında yenilenebilir enerji projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik esaslar belirlenmiş; projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, ilgili idareye sunulacak raporlar ve koruma amaçlı imar planları doğrultusunda izin verilebilmesine ilişkin koşullar düzenlenmiştir.

Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında RES Projelerine İlişkin Düzenleme

26.10.2026 tarihli ve 157 sayılı Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında RES Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı ile 05.01.2017 tarihli ve 98 sayılı Doğal Sit Alanlarında RES İlke Kararı'nda yer alan, nitelikli doğal koruma alanlarında RES projelerinin gerçekleştirilmesini türbin sayısının 20 adet ve kurulu gücün 50 MWm'ı geçmemesi koşuluna bağlayan ifade kaldırılmıştır.

Böylece, söz konusu alanlarda RES projelerinin değerlendirilmesinde daha önce öngörülen 20 türbin ve 50 MWm kurulu güç sınırı kaldırılmıştır.

Karar uyarınca, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nitelikli doğal koruma alanlarında kalan ve türbin sayısı 18 adedi geçmeyen RES projelerine aşağıdaki hususlar dikkate alınarak izin verilebilecektir:

Alanın kaynak değerlerinin ve ekolojik bütünlüğünün gözetilmesi,

Çevresel etkilerin önlenmesine veya en aza indirilmesine yönelik tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi,

Projenin kamu yararı bakımından gerekliliğinin dikkate alınması,

Hazırlanacak koruma amaçlı imar planının esas alınması,

İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirme yapılması.

Bu çerçevede, RES projelerinin değerlendirilmesinde kurulu güç sınırı yerine türbin sayısı ve çevresel koruma koşullarının öne çıktığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bununla birlikte, 18 türbin sınırının sağlanması tek başına izin alınması için yeterli olmayıp projelerin ilgili mevzuat ve koruma koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında HES Projelerine İlişkin Düzenleme

26.10.2026 tarihli ve 158 sayılı Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında HES Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı ile nitelikli doğal koruma alanlarında HES projelerine izin verilebilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Kararda, Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında taahhüdüne değinilmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının kamu yararı bakımından taşıdığı önem vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, nitelikli doğal koruma alanlarında HES projelerine izin verilebilmesi aşağıdaki koşullara bağlanmıştır:

Projenin doğal koruma alanı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önlenmesine ve doğaya etkilerinin en aza indirilmesine yönelik tedbirlerin yeterliliği hakkında üniversitelerin ilgili bölümlerince ekosistem değerlendirme raporu hazırlanması ve

Hazırlanan raporun ilgili yatırımcı idareye uygun bulunarak raporda ifade edilen hususların yatırımcı idarece uygulanacağına ilişkin taahhütlerin alınması kaydıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirmeye göre hazırlanacak koruma amaçlı imar planlarının esas alınması.

Karar, nitelikli doğal koruma alanlarında HES projelerinin belirli çevresel değerlendirme ve koruma koşullarının sağlanması halinde izin sürecine konu edilebilmesine imkan tanımaktadır.

Özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak ekosistem değerlendirme raporu ile yatırımcı idarenin raporda belirtilen hususları uygulama taahhüdü, izin sürecinde dikkate alınacak unsurlar arasında yer almaktadır.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında HES Projelerine İlişkin Düzenleme

26.10.2026 tarihli ve 159 sayılı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında HES Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı ile bu alanlarda HES projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik esaslar düzenlenmiştir.

Karar uyarınca, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında HES projelerine izin verilebilmesi için:

Projenin olası olumsuz etkilerinin önlenmesine ve doğaya etkilerinin en aza indirilmesine yönelik tedbirlerin yeterliliği hakkında üniversitelerin ilgili bölümlerince ekosistem değerlendirme raporu hazırlanması ve

Söz konusu raporun ilgili yatırımcı idarece uygun bulunması ve raporda belirtilen hususların uygulanacağına ilişkin taahhütlerin alınması kaydıyla, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun değerlendirmesi doğrultusunda hazırlanacak koruma amaçlı imar planlarının esas alınması.

öngörülmüştür.

Bu düzenleme ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında HES projelerinin izin süreçlerinde çevresel değerlendirme, yatırımcı idarenin taahhütleri ve koruma amaçlı planlama esasları belirleyici unsurlar olarak düzenlenmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Yayımlanan 157, 158 ve 159 sayılı ilke kararlarıyla, doğal koruma alanlarında yenilenebilir enerji projelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar yeniden ele alınmıştır.

Söz konusu ilke kararları, doğal koruma alanlarında yenilenebilir enerji yatırımlarının geliştirilmesi bakımından yeni imkanlar sunmakla birlikte, proje geliştirme ve izin süreçlerinde çevresel uygunluğun daha erken aşamada ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle RES projelerinde kurulu güç sınırının kaldırılması, mevcut proje tasarımlarının ve yatırım kapasitesi planlamalarının yeniden değerlendirilmesine imkan tanırken; HES projelerinde ekosistem değerlendirme raporu ve yatırımcı idarenin taahhütlerine dayalı süreç, çevresel risklerin yatırımın başlangıç aşamasında ortaya konulmasını önemli hale getirmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu alanlarda geliştirilmesi öngörülen yenilenebilir enerji projelerinin yeni ilke kararlarıyla getirilen koşullar çerçevesinde değerlendirilmesi; yatırım ve izin süreçlerinin olası zaman ve maliyet etkileri de gözetilerek planlanması önem arz etmektedir.

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