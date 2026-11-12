Der neue automatische Informationsaustausch (AIA): Ausweitung auf Kryptowerte

Der automatische Informationsaustausch (AIA) wurde per 1. Januar 2026 auf den Handel mit Kryptowerten erweitert. Der erste tatsächlich durchzuführende Informationsaustausch gestützt auf diese neuen Regeln erfolgt im Jahr 2027. Dieser Blogbeitrag zeigt auf, was sich für Kryptodienstleister, Finanzinstitute und Steuerpflichtige konkret ändern wird.

Ausgangslage

Die OECD hat 2022/2023 zwei Neuerungen beschlossen, nämlich die Aktualisierung des bestehenden gemeinsamen Meldestandards (CRS) für Finanzkonten und das komplette neue Regelwerk für Kryptowerte, das Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Der Bundesrat hat diese Neuerungen auf den 1. Januar 2026 im Bundesgesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (SR 653.1, AIAG) und in der Verordnung über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (SR 653.11, AIAV) umgesetzt. Bislang haben sich 63 weitere Staaten politisch zur Einführung des CARF verpflichtet. Allerdings finden die Regelungen zum CARF im AIAG und AIAV frühestens ab dem 1. Januar 2027 Anwendung, wenn das Parlament die Partnerstaaten bestimmt hat und damit das CARF abschliessend vom Bundesrat ratifiziert wurde. Der erste effektive Informationsaustausch zwischen diesen Staaten und der Schweiz erfolgt daher im Jahr 2027. Einzig die USA setzt den neuen Meldestandard vorerst nicht um und will gemäss derzeitigem Kenntnisstand eine Umsetzung auf bilateralem Weg prüfen.

Meldepflichtige Kryptodienstleister

Der neue Standard verpflichtet "meldepflichtige Anbieter von Kryptodienstleistungen" zur Erhebung und Weiterleitung von Informationen an die Eidgenössische Steuerverwaltung, welche diese anschliessend an die Steuerbehörden der Partnerstaaten übermittelt, in denen die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer steuerlich ansässig sind. Zu melden sind unter anderem Transaktionsdaten zu relevanten Kryptowerten pro Kalenderjahr sowie Angaben zur Identität der wirtschaftlich berechtigten Personen. Als meldepflichtiger Anbieter gilt, wer gewerbsmässig einen Tauschdienst für relevante Kryptowerte für oder im Namen von Kundinnen und Kunden erbringt, etwa als Gegenpartei, als Vermittler oder durch Betrieb einer entsprechenden Tauschplattform. Kein Tauschdienst stellt die blosse Anlageberatung oder die Tätigkeit eines Anlagefonds dar, der in Kryptowerte investiert, ohne den Anlegern selbst Tauschtransaktionen zu ermöglichen.

Ergänzungen beim bestehenden Meldestandard für Finanzkonten

Neu werden unter anderem bestimmte E-Geld-Produkte und Zentralbank-Digitalwährungen im CRS ausdrücklich erfasst, sofern sie funktional einem klassischen Bankkonto entsprechen. Zudem sollen gemeinnützige Organisationen, welche bestimmte, vom Bundesrat noch näher zu konkretisierende Voraussetzungen erfüllen, künftig als nicht meldende Finanzinstitute gelten und aus dem Anwendungsbereich des AIA wegfallen.

In strafrechtlicher Hinsicht kann neu auch eine fahrlässige Pflichtverletzung (Sorgfalts-, Melde- und Auskunftspflichten) geahndet werden. In Fällen von geringer Bedeutung (z.B. bei leicht verspäteter Meldung aufgrund einer Systemstörung) kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht hat neu der Bundesrat die Kompetenz zusätzliche Partnerstaaten für den bestehenden AIA bei Finanzkonten als auch für den neuen AIA bei Kryptowerten selbständig zuzulassen. Dies soll die Aufnahme neuer Partnerstaaten vereinfachen.

Ausblick für die Praxis

Anbieter von Kryptodienstleistungen mit Bezug zur Schweiz sollten frühzeitig prüfen, ob sie unter die neue Meldepflicht fallen und welche organisatorischen sowie technischen Vorkehrungen für die Identitätsprüfung und Datenmeldung zu treffen sind. Auch Finanzinstitute, die bereits dem bestehenden AIA unterstehen, sind von den Anpassungen beim Meldestandard betroffen und sollten ihre internen Prozesse rechtzeitig überprüfen.

Für Privatpersonen mit Kryptowerten bedeutet die Neuerung, dass Transaktionsdaten zukünftig ebenso automatisch grenzüberschreitend ausgetauscht werden, wie dies heute bereits bei traditionellen Bankkonten der Fall ist. Wer bislang nicht deklarierte Kryptowerte hält, sollte die Situation vor Einführung des Informationsaustauschs überprüfen.

Unser Tax-Team bei Bratschi AG verfolgt die Entwicklung der Vernehmlassungs- und Gesetzgebungsarbeiten laufend und unterstützt Sie gerne bei der Beurteilung, ob und in welchem Umfang Ihr Unternehmen von der Einführung des neuen AIA auf Kryptowerte betroffen ist. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.