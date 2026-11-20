Per 1. Januar 2026 ist eine umfangreiche OR-Revision in Kraft getreten. Dabei wurden unter anderem die Anforderungen betreffend die Leistung einer Ersatzsicherheit zur Ablösung eines Bauhandwerkerpfandrechts konkretisiert.

Es war bereits vor der Gesetzesrevision möglich, durch das Leisten einer hinreichenden Sicherheit ein Bauhandwerkerpfandrecht abzulösen. Jedoch war bisweilen nicht klar, was unter einer hinreichenden Sicherheit zu verstehen ist. Das Bundesgericht hielt in Bezug auf eine «hinreichende Sicherheit» fest, dass eine Sicherheitsleistung nur dann hinreichend im Sinne des Gesetzes sei, wenn nebst der Forderung auch die Verzugszinsen zeitlich unlimitiert sichergestellt würden. Zudem dürfe eine Garantie keine terminliche Befristung der Gültigkeitsdauer aufweisen (vgl. BGE 142 II 738). Dies führte in der Praxis dazu, dass eine solche Sicherheit, bspw. in Form einer Bankgarantie, ohne klare Befristung und mit unbeschränktem Zinslauf, kaum erhältlich war.

Mit der Gesetzesrevision hat der Gesetzgeber nun die Anforderungen an die Ersatzsicherung definiert. Gemäss Art. 839 Abs. 3 ZGB ist eine Ersatzsicherheit hinreichend, wenn mit der Ersatzsicherheit die angemeldete Forderung zuzüglich Verzugszinses für die Dauer von zehn Jahren gedeckt ist.

Seit der Revision, d.h. seit dem 1. Januar 2026, ist nun nicht nur klar, wie hoch die Ersatzsicherheit effektiv sein muss, sondern es ist in der Praxis nun auch möglich, entsprechende Sicherheiten, bspw. in Form einer Bankgarantie, erhältlich zu machen.