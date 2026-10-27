CONVINUS Global Mobility Insights NEWSLETTER Herbst / Fall 2026

Arbeitsmarktkontrollen in der Schweiz (Teil 1)

Entsendung von Arbeitnehmenden in die Schweiz – Rechtsrahmen,

Kontrollpraxis und optimale Vorbereitung

Autoren: Friederike V. Ruch & Thomas Asemota, CONVINUS global mobility solutions

Wer als ausländisches Unternehmen Arbeitnehmende in die Schweiz entsendet – sei es im Rahmen eines Bau- oder Montageprojekts, einer Dienstleistungserbringung, eines konzerninternen Einsatzes oder eines befristeten Auftrags –, bewegt sich in einem engmaschig kontrollierten regulatorischen Umfeld. Die Schweiz kennt keine generelle Personenfreizügigkeit für Dienstleistungserbringer ohne Auflagen:

Mit den Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäische Union (EU) sowie der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) gingen sogenannte «flankierende Massnahmen» einher, die verhindern sollen, dass durch grenzüberschreitende Entsendungen Lohn- und Sozialdumping entsteht. Im Zentrum dieser flankierenden Massnahmen stehen die Arbeitsmarktkontrollen. Sie werden von verschiedenen, teils parallel tätigen Behörden und Kommissionen durchgeführt und können für Unternehmen, die sich nicht sorgfältig vorbereiten, zu empfindlichen Bussen, Nachzahlungen, Einsatzverboten oder Reputationsschäden führen.

Der vorliegende Artikel gibt ausländischen Unternehmen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen wichtigsten Arten der Arbeitsmarktkontrollen in der Schweiz, die einzuhaltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen, die massgeblichen ausländerrechtlichen Bewilligungs- und Meldevorschriften sowie über die zentralen Konzepte des Entsendegesetzes und der Entsendeverordnung.

Ergänzend wird auf die eng damit verknüpften sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Aspekte eingegangen, da Arbeitsmarktkontrollen in der Praxis regelmässig auch Fragen der A1-Bescheinigung, der Quellensteuer und des wirtschaftlichen Arbeitgebers berühren. Den Abschluss bildet eine praxisorientierte Checkliste zur Vorbereitung auf Mitarbeitereinsätze in der Schweiz und Kontrollen.

1. Der rechtliche Rahmen: Personenfreizügigkeitsabkommen, Entsendegesetz und flankierende Massnahmen

Grundlage für die Entsendung von Arbeitnehmenden aus der EU sowie EFTA in die Schweiz ist das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der EU (FZA) sowie das entsprechende Übereinkommen zur Errichtung der EFTA (EFTA-Übereinkommen). Sie gewähren Staatsangehörigen der EU/EFTA-Mitgliedstaaten sowie ihren entsandten Arbeitnehmenden einen erleichterten Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt. Um zu verhindern, dass dieser erleichterte Marktzugang zu einer Unterbietung der in der Schweiz üblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen führt, wurden gleichzeitig mit dem FZA / EFTA-Übereinkommen die flankierenden Massnahmen (FlaM) eingeführt. Sie bilden das Kontrollsystem, mit dem die Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Bedingungen überwacht wird.

Die zentrale gesetzliche Grundlage für entsandte Arbeitnehmende ist das Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmenden (Entsendegesetz, EntsG) sowie die dazugehörige Entsendeverordnung (EntsV). Das Entsendegesetz verpflichtet entsendende Arbeitgeber, ihren in die Schweiz entsandten Arbeitnehmenden mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen zu garantieren, die in schweizerischen Bundesgesetzen, bundesrätlichen Verordnungen, allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV) mit zwingenden Mindestlöhnen im Sinne von Art. 360a OR (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; Fünfter Teil: Obligationenrecht) vorgeschrieben sind.

Wichtig:

Das Entsendegesetz gilt unabhängig davon, ob das entsendende Unternehmen seinen Sitz innerhalb oder ausserhalb der EU/EFTA hat. Auch Unternehmen aus Drittstaaten, die Personal für einen Einsatz in die Schweiz entsenden, unterliegen den Bestimmungen des Entsendegesetzes (z. B. Einsätze im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags oder eines konzerninternen Transfers). Für Drittstaatsangehörige und entsandte EU/EFTA-Staatsangehörige kommen zusätzlich die ausländerrechtlichen Bewilligungsvorschriften nach dem Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sowie der bundesrätlichen Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) zur Anwendung.

Vollzugsbehörde auf Bundesebene ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), das die Umsetzung der flankierenden Massnahmen beaufsichtigt und jährlich einen Vollzugsbericht

veröffentlicht. Die eigentliche Kontrolltätigkeit liegt jedoch überwiegend bei kantonalen und paritätischen Vollzugsorganen.

2. Die verschiedenen Arten der Arbeitsmarktkontrollen

In der Praxis begegnen entsendende Unternehmen mehreren, unterschiedlich organisierten Kontrollmechanismen, die parallel zueinander bestehen und teilweise auf denselben Baustellen oder Einsatzorten gleichzeitig aktiv werden können.

2.1 Kontrollen durch die tripartiten Kommissionen (TPK)

In Branchen ohne allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag sind die kantonalen tripartiten Kommissionen zuständig. Sie setzen sich paritätisch aus Vertretern der Behörden, der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorganisationen zusammen. Die TPK beobachten den Arbeitsmarkt, führen Kontrollen vor Ort durch und können bei wiederholten oder erheblichen Lohnunterbietungen die Einführung eines Normalarbeitsvertrags mit zwingenden Mindestlöhnen beantragen.

2.2 Kontrollen durch paritätische Kommissionen (PK)

In Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten GAV (z. B. Bauhaupt- und

Baunebengewerbe, Gastgewerbe, Reinigungsgewerbe, Personalverleih) obliegt die Kontrolle den paritätischen Kommissionen der jeweiligen Branche. Diese sind gesetzlich befugt, Löhne, Arbeitszeiten und weitere GAV-Bestimmungen unmittelbar bei den entsendenden Unternehmen und auf den Einsatzorten zu prüfen. Erfahrungsgemäss sind die PK im Bauhauptgewerbe (via den Kontrollorganen der Paritätischen Landeskommission, PLK) besonders aktiv und kontrollieren regelmässig auch unangemeldet.

2.3 Kontrollen durch kantonale Arbeitsmarktinspektorate

Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden – oft angesiedelt bei den kantonalen Ämtern für Wirtschaft und Arbeit – kontrollieren die Einhaltung der Meldepflicht, prüfen die Berechtigung zum Stellenantritt und nehmen stichprobenartige oder anlassbezogene Vor-Ort-Kontrollen vor. Diese Kontrollen finden nicht nur auf Baustellen, in der Gastronomie, im Reinigungsgewerbe und in weiteren Branchen mit erhöhtem Risiko für Lohn- oder Sozialdumping statt, sondern können in allen Branchen angetroffen werden.

2.4 Kontrollen im Bereich Schwarzarbeit

Parallel zu den flankierenden Massnahmen bestehen Kontrollen nach dem Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit, BGSA). Die kantonalen Kontrollorgane für Schwarzarbeit prüfen unangemeldet auf Baustellen, in

Betrieben und an Einsatzorten, ob Arbeitnehmende korrekt bei den Sozialversicherungen angemeldet sind und über die erforderliche ausländerrechtliche Bewilligung bzw. Meldebestätigung verfügen. Diese Kontrollen können unabhängig von und zusätzlich zu den arbeitsmarktlichen Lohnkontrollen stattfinden.

2.5 Migrationsrechtliche Kontrollen

Die kantonalen Migrationsämter und das Staatssekretariat für Migration (SEM) sowie im Grenzraum das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) prüfen die ausländerrechtliche Zulässigkeit des Einsatzes: Liegt eine gültige Meldebestätigung oder Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor? Wurde die 8Tage-Frist im Meldeverfahren eingehalten? Handelt es sich um eine Erwerbstätigkeit, für die eine Arbeitsbewilligung erforderlich gewesen wäre?

2.6 Sozialversicherungsrechtliche Kontrollen

Die Ausgleichskassen prüfen im Rahmen von Arbeitgeberkontrollen unter anderem, ob für entsandte Arbeitnehmende eine gültige Entsendungsbescheinigung A1 oder CoC (Certificate of Coverage) vorliegt, die eine Beitragspflicht in der Schweiz ausschliesst, oder ob mangels gültiger Ausnahmebescheinigung eine Unterstellung unter das Schweizer Sozialversicherungsrecht droht.

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