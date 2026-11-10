ARTICLE · 10 NOVEMBER 2026
Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 9 - Octubre 2026
Herbert Smith Freehills Kramer LLP
We have one of the largest Southeast Asia international law practices, working across the region...View firm profile
Este update de infraestructuras y contratación pública recopila las principales novedades jurisprudenciales y resoluciones administrativas en materia de contratación del sector público.
Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Publicar temporalmente el nombre de un operador que haya facilitado información falsa es compatible con la Directiva 2014/24/UE si la medida es proporcional y recurrible.
Tribunal Supremo
- El desistimiento (art. 152 LCSP), a diferencia de la renuncia, no exige razones de interés público.
- Los concesionarios de hecho de servicios públicos deben suministrar información; limitar el acceso al contrato de compraventa societaria, exige justificar un perjuicio económico y comercial concreto.
- Admitida la casación sobre la legitimación del tercer clasificado para impugnar la adjudicación y la reclasificación tras excluir una oferta anormalmente baja.
- Admitida la casación sobre la indisponibilidad convencional de la potestad tarifaria local y los efectos de la inactividad reglamentaria en el equilibrio económico de la concesión.
Tribunales Superiores de Justicia
- La continuidad impuesta al contratista más allá del plazo máximo legal se retribuye al precio real del servicio, no según el contrato extinguido.
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
- La ampliación del plazo de ofertas (art. 136.2 LCSP) carece de fundamento si el expediente no identifica la información adicional justificativa ni acredita su disponibilidad para todos los operadores.
Contratación pública y Derecho de la Competencia
Jurisprudencia
Tribunal Supremo
- Admitida la casación sobre la discrecionalidad técnica de los órganos de contratación y los límites del control judicial de la viabilidad de ofertas anormalmente bajas.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.