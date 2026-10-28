Statsbudsjettet for 2027 – skatte- og avgiftsmessige endringer

Av de større grepene som gjøres allerede nå, og som ble foreslått av en samlet Skattekommisjon, er å veksle økt merverdiavgift fra elbilsalg mot lavere skatt på lønnsinntekt (og trygd). Bunnfradraget for mva-unntaket ved salg av elbiler går nå fra kr 300 000 til kr 150 000, slik at omtrent halvparten av de tilgjengelige midlene derfra brukes opp. Da blir det opp til forhandlingene om skatteforlik, som starter med en varslet Stortingsmelding i januar 2027, å fordele resten. Dagens forslag er slik sett ukontroversielt, men fjerner og reduserer samtidig noen av de temaene det er enighet om på Stortinget, før forlikssamtalene tar til.

Regjeringen må nå finne støtte for budsjettet. Slik forslaget til budsjett er lagt opp, burde ikke skatt være noe hinder for å få gjennom budsjettet før jul. Økt mva. fra salg av elbiler har bred støtte, og regjeringen smører skattelettelsene fra trygdeavgiften med økt personfradrag, som har prosentvis størst betydning for lavere inntekter. I tillegg foreslås en liten profilendring på formuesskatten som symbolsk rammer de rikeste mest. Vi antar derfor at skatteområdet får ligge nokså i fred utover høsten, og at det heller vil forhandles om å bruke oljepenger på ulike gode formål. Så tas som sagt skatt opp igjen i et samlet Storting til vinteren for å finne et bredt skatteforlik. Forhandlingene vil ta utgangspunkt i en Stortingsmelding som forventes tidlig i 2027.

«Overtidsskatt»

Regjeringen senker marginalskatten på lønns- og næringsinntekter med 0,2 prosentpoeng. Ny trygdeavgift for lønn foreslås satt til 7,4 %. Trygdeavgiften for pensjon endres ikke, begrunnet i at det skal lønne seg mer å jobbe. Samtidig beskattes de fleste trygdeytelser før pensjon som lønn, slik at denne endringen ikke gir incentiver til å gå fra trygd til arbeid.

Ny marginalskatt på det øverste nivået av trinnskatten, over kr 1,525 mill., blir 47,2 % Regjeringen har en kraftfull og godt underbygget begrunnelse for hvorfor dette vil føre til at de med arbeid jobber litt mer, og dermed øker arbeidstilbudet og samlet effektivitet i Norge. Regjeringen har ingen kommentarer til hvorfor de har gjort det motsatte de foregående årene. Da Støreregjeringen tok over i 2021, var marginalskatt på lønn 46,4 %. Den foreslåtte reduksjonen er derfor en delvis reversering av egne økninger, og slik sett litt anstrengt å omtale som den største skatteletten de siste 20 årene.

Regjeringen omtaler i media marginalskattesatsen på lønn som «overtidsskatten». Grunnet høye fradrag i bunn med både personfradrag og minstefradrag, i tillegg til progressive satser med de ulike trinnene i trinnskatten, betaler de fleste langt lavere skatt på samlet lønn enn marginalskatten. Marginalskatten viser imidlertid skatten som ilegges hvis man tjener en krone i tillegg - og den gjelder all lønnsinntekt, ikke kun lønn på overtid.

Det gjøres som sagt ingen reduksjon på trygdeavgiften for pensjonsinntekter. Dette kan bli et tema i budsjettforhandlingene. Mange større trygdeytelser før pensjon beskattes imidlertid som lønn, og nyter godt av reduksjonen på samme måte som de som har arbeidsinntekter. I det store bildet burde incentivene kanskje heller påvirket en overgang fra trygd til arbeid, fremfor å incentivere til arbeid og ikke pensjon. Det siste krever nok kraftigere virkemidler enn en reduksjon i skattesatsen på 0,2 prosentpoeng.

Innbetalt kapital

Finansdepartementet sendte 15. oktober 2025 på høring et forslag til endringer i reglene om skattemessig innbetalt kapital. Etter gjeldende regler kan skattemessig innbetalt kapital på nærmere vilkår tilbakebetales til aksjonærene uten at tilbakebetalingen skattlegges som utbytte. I høringsnotatet ble det lagt opp til at de foreslåtte endringene skulle tre i kraft med virkning fra 1. januar 2027.

Forslaget er fortsatt til vurdering i Finansdepartementet. Det legges ikke lenger opp til at endringer i reglene skal få virkning fra 1. januar 2027. Spørsmålet om endringer vil i stedet inngå i arbeidet med oppfølging av Skattekommisjonens forslag. Eventuelle endringer forventes derfor tidligst å kunne få virkning fra 2028, slik at alle selskaper og aksjonærer bør fortsette å kartlegge sine posisjoner i 2027, og eventuelt dele ut det som kan deles ut skattefritt.