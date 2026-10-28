ARTICLE · 28 OCTOBER 2026
Statsbudsjettet for 2027 – skatte- og avgiftsmessige endringer
Norway's 2027 state budget introduces key tax changes including reduced marginal tax rates on wages, modified electric vehicle VAT exemptions, and adjustments to wealth tax thresholds. The government proposes lowering the payroll tax rate while maintaining pension tax rates unchanged, alongside reforms to aquaculture taxation and measures against Skattefunn scheme abuse.
Statsbudsjettet for 2027 ble lagt frem i dag. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi kort de viktigste punktene på skatte- og avgiftsområdet. Som forventet er det få endringer i regelverket, i påvente av forhandlingene om et bredere skatteforlik basert på Skattekommisjonen.
Av de større grepene som gjøres allerede nå, og som ble foreslått av en samlet Skattekommisjon, er å veksle økt merverdiavgift fra elbilsalg mot lavere skatt på lønnsinntekt (og trygd). Bunnfradraget for mva-unntaket ved salg av elbiler går nå fra kr 300 000 til kr 150 000, slik at omtrent halvparten av de tilgjengelige midlene derfra brukes opp. Da blir det opp til forhandlingene om skatteforlik, som starter med en varslet Stortingsmelding i januar 2027, å fordele resten. Dagens forslag er slik sett ukontroversielt, men fjerner og reduserer samtidig noen av de temaene det er enighet om på Stortinget, før forlikssamtalene tar til.
Regjeringen må nå finne støtte for budsjettet. Slik forslaget til budsjett er lagt opp, burde ikke skatt være noe hinder for å få gjennom budsjettet før jul. Økt mva. fra salg av elbiler har bred støtte, og regjeringen smører skattelettelsene fra trygdeavgiften med økt personfradrag, som har prosentvis størst betydning for lavere inntekter. I tillegg foreslås en liten profilendring på formuesskatten som symbolsk rammer de rikeste mest. Vi antar derfor at skatteområdet får ligge nokså i fred utover høsten, og at det heller vil forhandles om å bruke oljepenger på ulike gode formål. Så tas som sagt skatt opp igjen i et samlet Storting til vinteren for å finne et bredt skatteforlik. Forhandlingene vil ta utgangspunkt i en Stortingsmelding som forventes tidlig i 2027.
«Overtidsskatt»
Regjeringen senker marginalskatten på lønns- og næringsinntekter med 0,2 prosentpoeng. Ny trygdeavgift for lønn foreslås satt til 7,4 %. Trygdeavgiften for pensjon endres ikke, begrunnet i at det skal lønne seg mer å jobbe. Samtidig beskattes de fleste trygdeytelser før pensjon som lønn, slik at denne endringen ikke gir incentiver til å gå fra trygd til arbeid.
Ny marginalskatt på det øverste nivået av trinnskatten, over kr 1,525 mill., blir 47,2 % Regjeringen har en kraftfull og godt underbygget begrunnelse for hvorfor dette vil føre til at de med arbeid jobber litt mer, og dermed øker arbeidstilbudet og samlet effektivitet i Norge. Regjeringen har ingen kommentarer til hvorfor de har gjort det motsatte de foregående årene. Da Støreregjeringen tok over i 2021, var marginalskatt på lønn 46,4 %. Den foreslåtte reduksjonen er derfor en delvis reversering av egne økninger, og slik sett litt anstrengt å omtale som den største skatteletten de siste 20 årene.
Regjeringen omtaler i media marginalskattesatsen på lønn som «overtidsskatten». Grunnet høye fradrag i bunn med både personfradrag og minstefradrag, i tillegg til progressive satser med de ulike trinnene i trinnskatten, betaler de fleste langt lavere skatt på samlet lønn enn marginalskatten. Marginalskatten viser imidlertid skatten som ilegges hvis man tjener en krone i tillegg - og den gjelder all lønnsinntekt, ikke kun lønn på overtid.
Det gjøres som sagt ingen reduksjon på trygdeavgiften for pensjonsinntekter. Dette kan bli et tema i budsjettforhandlingene. Mange større trygdeytelser før pensjon beskattes imidlertid som lønn, og nyter godt av reduksjonen på samme måte som de som har arbeidsinntekter. I det store bildet burde incentivene kanskje heller påvirket en overgang fra trygd til arbeid, fremfor å incentivere til arbeid og ikke pensjon. Det siste krever nok kraftigere virkemidler enn en reduksjon i skattesatsen på 0,2 prosentpoeng.
Innbetalt kapital
Finansdepartementet sendte 15. oktober 2025 på høring et forslag til endringer i reglene om skattemessig innbetalt kapital. Etter gjeldende regler kan skattemessig innbetalt kapital på nærmere vilkår tilbakebetales til aksjonærene uten at tilbakebetalingen skattlegges som utbytte. I høringsnotatet ble det lagt opp til at de foreslåtte endringene skulle tre i kraft med virkning fra 1. januar 2027.
Forslaget er fortsatt til vurdering i Finansdepartementet. Det legges ikke lenger opp til at endringer i reglene skal få virkning fra 1. januar 2027. Spørsmålet om endringer vil i stedet inngå i arbeidet med oppfølging av Skattekommisjonens forslag. Eventuelle endringer forventes derfor tidligst å kunne få virkning fra 2028, slik at alle selskaper og aksjonærer bør fortsette å kartlegge sine posisjoner i 2027, og eventuelt dele ut det som kan deles ut skattefritt.
Utsatt avvikling av prisrådet.
Foto: Wikborg Rein /Gettyimages
Havbruk
Utsatt avvikling av Prisrådet
For grunnrentebeskatning av havbruk har Stortinget fattet et anmodningsvedtak om at Prisrådet som fastsetter verdien av fisken skal avvikles fra 2027. Finansdepartementet har vurdert alternativene for slik avvikling, og mener dette krever videre utredning, og at tiltak må sendes på høring før regjeringen kan legge frem forslag for Stortinget. For å unngå at grunnrenteskatten uthules, etterlevelseskostnadene øker og forutsigbarheten avtar, mener regjeringen det er nødvendig at prisrådet videreføres for inntektsåret 2027. Regjeringen tar sikte på å sende et forslag på høring våren 2027 slik at en nærmere vurdering og forslag kan legges frem i statsbudsjettet for 2028. Vi forventer at dette vil møte motstand i bransjen og på Stortinget som følge av at anmodningsvedtaket eksplisitt forutsatte avvikling av Prisrådet fra 2027.
Avvikling av fradrag for avgift på oppdrettsfisk
Etter innføringen av grunnrenteskatt på havbruk i 2023 kan avgift på oppdrettsfisk generelt trekkes fra mot fastsatt grunnrenteskatt, uavhengig av om tillatelsen er grunnrenteskattepliktig. Etter departementets vurdering innebærer fratrekk i grunnrenteskatten for en kostnad som ikke knytter seg til den grunnrenteskattepliktige havbruksvirksomheten en asymmetri som bryter med virkeområdet for skatten. Departementet foreslår å avgrense fradraget i grunnrenteskatten for havbruk til å gjelde de samme tillatelsene som er grunnrenteskattepliktige. Avgift på tillatelser til særlige formål vil da isteden komme til fradrag i alminnelig inntekt, etter de alminnelige fradragsreglene.
Tiltak mot misbruk av Skattefunn
Skattefunn er en støtteordning som gir fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling og åpner for direkte utbetalinger, noe som gjør ordningen sårbar for misbruk. De siste årene har det blitt avdekket grove tilfeller av systematisk misbruk av Skattefunn. For å begrense misbruk foreslås det flere endringer:
- Garantifristen for behandling av søknader mottatt før 1. september oppheves, og det skal kun gis fradrag for kostnader som er pådratt etter prosjektgodkjenning.
- For konsern innføres en samlet fradragsramme på 25 mill.
- Fradragsretten begrenses for FoU-kostnader fra land utenfor EØS som Norge ikke har skatteavtale eller informasjonsutvekslings avtale med.
- Hjemmelen til å gi forskrift om delingshjemmel av taushetsbelagte opplysninger mellom Norges forskningsråd og skattemyndighetene utvides
Suppleringsskattereglene
Suppleringsskatteloven ble vedtatt i januar 2024. Loven gjennomfører et modellregelverk for global minimumsskatt i norsk rett. Reglene er utviklet for å sikre at store internasjonale konsern skattlegges med en minimumssats på 15 pst., uavhengig av hvor de driver sin aktivitet. Det foreslås nå lovendringer som implementerer veiledninger som har kommet siden loven ble innført, samt at forskriftsregler knyttet til de såkalte “Safe Harbour” reglene også blir regulert i loven.
Aksjesparekonto
Som forventet foreslås det at ordningen med aksjesparekonto utvides slik at også aksjer og egenkapitalbevis tatt opp til handel på multilateral handelsfasilitet, slik som Euronext Growth, kan eies gjennom aksjesparekonto. I dag kan midler på aksjesparekonto bare brukes til å investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i EØS. Multilaterale handelsfasiliteter er noe enklere regulert enn børser og andre regulerte markeder, med mindre omfattende krav til rapportering og kontroll. Departementet foreslår ingen overgangsregel som innebærer at verdipapirer en person allerede eier kan overføres til aksjesparekonto uten realisasjonsbeskatning.
Departementet informerer om at de også jobber videre med forslag om å utvide ordningen til rentefond, og også til aksjer utenfor EØS. Det vil i så fall bringe ordningen litt nærmere den svenske ordningen, som departementet beskriver som vesentlig videre, og med lavere beskatning av gevinster og avkastning, enn dagens norske ordning.
Endrede regler for salg av bolig og fritidsbolig etter arv.
Forslaget innebærer at det ikke skal være skatteplikt for gevinst eller fradragsrett for tap dersom eiendommen realiseres innen ett år etter arve- eller gavetidspunktet. Forslaget er primært myntet på å hindre tilpasninger ved fastsettelse av takst som kan gi urettmessige tapsfradrag. Forslaget er imidlertid symmetrisk, slik at også gevinster er skattefrie. Det vil i så fall innebære at arvingene har ett år på seg å selge boligen uten å bo der, og samtidig få en skattefri gevinst på verdistigningen.
Justering av beregning av fordel ved bruk av firmabil
En endring med stor praktisk betydning er en justering av sjablongmetoden for å beregne fordel ved bruk av firmabil. Hovedgrepet er at det nå innføres et element som skal gjenspeile sparte årlige kostnader ved bilhold Dette kostnadselementet differensierer ved ulike motortyper, og er rimeligst for elbiler og dyrest for bensinbiler.
Ingen endringer knyttet til dokumentavgift for rehabiliterte bygg
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Ingen endringer knyttet til dokumentavgift for rehabiliterte bygg
Flere utredninger har foreslått at nybygg og rehabilitering av bygg likebehandles ved fastsettelse av dokumentavgift. I dag beregnes dokumentavgift for nybygg kun på tomteverdien, mens for rehabiliterte bygg beregnes dokumentavgift på hele verdien. Departementet kommer etter en samlet vurdering til at reglene ikke endres, da det vil kunne skape flere skjønnsmessige vurderinger.
De viktigste skattesatsendringene
- Trinnskatt: Innslagspunktene økes jevnt over med 4 %, som er forventet lønnsvekst.
- Trinn 1: Økes fra 226 100 til 235 150. Sats 1,7 %
- Trinn 2: Økes fra 318 300 til 331 050. Sats 4,0 %.
- Trinn 3: Økes fra 725 050 til 754 050. Sats 13,7 %.
- Trinn 4: Økes fra 980 100 til 1 019 300. Sats 16,8 %.
- Trinn 5: Økes fra 1 467 200 til 1 525 900. Sats 17,8 %.
- Formuesskatt: Bunnfradraget trinn 1 økes med 4,7 %. Innslagspunktet for trinn 2 holdes uendret, slik at formuesskatten relativt sett skjerpes for høyere formuer.
- Bunnfradrag trinn 1 (1 %): Økes fra kr 1 900 000 til 1 990 000.
- Innslagspunkt trinn 2 (1,1 %): Holdes på kr 21,5 mill.
- Trygdeavgift:
- Arbeidsinntekt: Reduseres fra 7,6 % til 7,4 %.
- Virksomhetsinntekt: Reduseres fra 10,8 % til 10,6 %.
- Pensjonsinntekt: Holdes uendret på 5,1 %.
- Personfradraget:
- Økes med 4,9 %, fra 114 540 til 120 180.
- Minstefradraget:
- Økes med 4 %, fra 95 700 til 99 550.
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