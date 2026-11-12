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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

Kapitalforvaltning | Finansdepartementet åpner for valutasikring i andelsklasser i verdipapirfond

BAHR
BAHR
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BAHR

BAHR

Established in 1966, BAHR ranks amongst Scandinavia's leading law firms. With offices in Norway,...

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Finansdepartementet har foreslått endringer i forskriften om valutasikring i andelsklasser i verdipapirfond, med mål om å øke konkurranseevnen til norske forvaltere mot aktører i andre EU-medlemsstater.

NorwayFinance and Banking
Peter Hammerich
Peter Hammerich
Vibeke Svendsby
Vibeke Svendsby
Finansdepartementet sendte 12. oktober 2026 forslag til forskriftsendring om valutasikring i andelsklasser i verdipapirfond på høring. Høringsnotatet kan leses her. Formålet med forslaget er å øke konkurranseevnen til norske forvaltere sett opp mot aktører i andre EU-medlemsstater.

Vi ser her nærmere på forslaget og hva det betyr for norske fondsforvaltere.3

Bakgrunn

Verdipapirfond kan deles inn i ulike andelsklasser, og slike andelsklasser kan ha ulik utstedelsesvaluta, jf. verdipapirfondloven § 4-5. Bestemmelsene om andelsklasser i verdipapirfondloven utgjør et unntak fra kravet om at hver fondsandel gir lik rett i fondet.

Verdipapirfond med andelsklasser med ulik utstedelsesvaluta enn fondets basisvaluta kan også valutasikre fondets investeringer mot andelsklassens utstedelsesvaluta.

Forslaget

Sikring av valutarisiko gjennom andelsklasser kan være aktuelt i flere situasjoner – blant annet:

(i) I forbindelse med at investorer handler verdipapirfondsandeler gjennom andelsklasser med en annen utstedelsesvaluta enn fondets basisvaluta. Investorene i de respektive andelsklassene vil være eksponert for ulik valutarisiko sammenlignet med fondets basisvaluta.

(ii) I forbindelse med at fond investerer i verdipapirer i en annen valuta enn fondets basisvaluta.

Verdipapirfond med andelsklasser med ulik utstedelsesvaluta kan sikre begge disse risikoene.

Finanstilsynet foreslår nå at valutasikring av fondets investeringer (dvs. (ii) ovenfor) ikke begrenses til verdipapirfond med andelsklasser med ulik utstedelsesvaluta. Finanstilsynet uttaler at det ikke kan se at det er noen prinsipiell grunn til at det skal være avgjørende om verdipapirfondet har andelsklasser med ulik utstedelsesvaluta i denne forbindelse.

Finanstilsynet begrunner forslaget med behovet for å bringe praksis mer på linje med hva som tillates i land det er naturlig å sammenligne seg med, og dermed også legge bedre til rette for den norske fondsbransjens konkurranseevne.

Finanstilsynet legger til grunn at forvaltningsselskaper som ønsker å benytte seg av valutasikring gjennom andelsklasser har gode operasjonelle rutiner og kontrollordninger for dette, som inkluderer rutiner for å kontrollere risikoen ved valutasikring på andelsklassenivå. Rutinene må sikre overholdelse av de overordnede kravene til andelsklasser, blant annet at andelseiere i en anadelsklasse ikke tilgodeses på bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse og at kostnader som utelukkende kan henføres til en andelsklasse, ikke kan belastes andelseiere i en annen andelsklasse. Forvaltningsselskaper må videre sørge for at kostnadene ved valutasikring ikke belastes andelseiere i andelsklasser uten valutasikring. Investorene må gis tydelig informasjon om vilkårene for valutasikringen. Vedtektene må blant annet inneholde klar og tydelig informasjon om hva som valutasikres og utdypende informasjon må gis i fondets prospekt.

Høringsfristen er 7. desember 2026.

BAHR mener

Den foreslåtte endringen bidra til å utjevne konkurransen mellom norske og utenlandske fondsforvaltere og inngår i rekken av lettelser i verdipapirfondsbransjen for å hindre utflagging. Å åpne for at valutasikring kan utgjøre et eget vilkår for inndeling av andelsklasser, uten at det kreves en særlig sammenheng med utstedelsesvaluta, vil bidra til at norske fondsforvaltere konkurrerer på like vilkår med sammenlignbare aktører i andre land, herunder Sverige.

Det gjenstår imidlertid flere forhold å ta tak i for å sikre gode rammebetingelser for norsk fondsbransje, og vi håper derfor at dette arbeidet fortsetter.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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