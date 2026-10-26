WR Kapitalforvaltning: Forsvarsfond

Del 1: Fondsperspektivet

Del 2: Markedsforhold og sentrale drivere

Del 3: Tverrfaglige perspektiver

Forsvar har på få år gått fra å være en sektor mange investorer holdt seg unna, til et av de mest ettertraktede temaene i europeisk kapitalforvaltning. Der forsvarseksponering tidligere kunne være ett element i et bredere mandat, om i det hele tatt, har vi sett en tydelig dreining mot dedikerte forsvarsfond med forsvars-, sikkerhets- og dual-use-mandater.

Bakgrunnen er krigen i Ukraina, økte forsvarsbudsjetter og en økende erkjennelse av at teknologisk selvstendighet er et sikkerhetsspørsmål. Forsvarsinvesteringer reiser samtidig noen særskilte problemstillinger, herunder regulatoriske, etiske og geopolitiske, som i mindre grad gjør seg gjeldende i andre fondsmandater.

I dette temabrevet ser vi på forsvarsfond, det vil si alternative investeringsfond innen venture og private equity, fra et fondsperspektiv, på markedsforholdene som driver utviklingen og på de rettslige temaene som er særlig relevante, og dels kritiske, for slike fond. Vi avgrenser mot børsnotert forsvarseksponering og UCITS-fond.

Fondsperspektivet

Forsvarsfond som fondskategori

Forsvarsfond er en fondskategori vi ser stadig mer av. De siste par årene er det reist flere dedikerte nordiske og europeiske forsvarsfond, og enkelte store internasjonale PE-hus har etablert egne forsvarsplattformer. Markedet er likevel ungt, og mange av fondene etableres av nyetablerte forvaltningsmiljøer (såkalt emerging managers).

Til forskjell fra eiendoms- og shippingfondene, som vi har omtalt tidligere i serien, er forsvarsfond ikke aktivabaserte. Verdiskapingen kommer typisk fra selskaps- og teknologiutvikling og ikke fra fysiske objekter, og investeringene og strukturen har mye til felles med ordinære venture-, growth- og buyoutfond. For venture og growth drives verdiskapingen av teknologi og vekst. For buyout ligger den i større grad i operasjonell utvikling og oppkjøp, ofte med utgangspunkt i langvarige kontrakter med forsvarsmyndigheter. Fondene er normalt lukkede, med om lag ti års levetid og forlengelsesadgang, en investeringsperiode på tre til fem år og kapitalinnkalling etter behov. Det som er særegent er det regulatoriske og geopolitiske rammeverket, som vi kommer tilbake til, og ikke selve fondsmekanikken.

Et særtrekk ved forsvar er at det ofte er langt fra en fungerende prototype til en anskaffelseskontrakt. Staten er gjerne den dominerende kunden, og anskaffelsesprosessene er lange og krevende. Tidligfaseinvesteringer er derfor utsatt for det som ofte kalles «the valley of death», altså fasen der teknologien er utviklet, men ennå ikke har ført til en kontrakt, og selskapet er avhengig av ny finansiering. Har produktet også et sivilt marked, går veien til salg vanligvis raskere, noe som gjør dual-use-produkter kommersielt attraktive. Modne selskaper har normalt allerede kontrakter og omsetning, men kan i stedet være avhengige av få kunder og av at rammeavtaler videreføres.

Fondsstruktur, jurisdiksjon og konsesjon

Valg av struktur og jurisdiksjon følger de samme vurderingene som for andre alternative fond og avhenger typisk av forvalterens tilknytning og investorbasen. Et norsk AIF passer typisk der investorene i hovedsak er norske, mens en internasjonal struktur, for eksempel i Luxembourg, kan passe bedre der investorbasen hovedsakelig er internasjonal (og fondets størrelse forsvarer kostnadene). Se vårt temabrev om valg av struktur av alternative investeringsfond.

For forsvarsfond får eierkjeden imidlertid en tilleggsdimensjon. Myndighetene kan se gjennom fondsstrukturen til investorene bak, og sammensetningen av investorbasen kan påvirke porteføljeselskapenes klarering og adgang til offentlige kapitalkilder. Dette bør vurderes allerede ved struktureringen. Vi kommer tilbake til dette i del 3.

Terskelen for konsesjonsplikt er som ellers EUR 100 millioner for giret og EUR 500 millioner for ugiret fond med fem års innlåsing. For fond i venturesegmentet kan EuVECA være særlig relevant. Regelverket har vært i kraft i Norge siden 2022 og gir en EØS-etablert forvalter under EUR 500 millioner adgang til å markedsføre fondet med et EU/EØS-pass uten full AIFMD-konsesjon, også overfor visse ikke-profesjonelle investorer. Forsvars- og deftech-selskaper vil normalt oppfylle kravene til «qualifying portfolio undertaking» (unotert, under 500 ansatte), og det gjelder ingen sektorsperre. Vi har omtalt dette i en egen artikkel om EuVECA.

Investeringsmandater og risikoprofil

Mandatene kan typisk deles langs to dimensjoner: (i) dual-use-teknologi versus rene forsvarsprodukter, og (ii) tidligfase venture versus senere growth (eller buyout). Universet av modne forsvarsselskaper er foreløpig noe begrenset i Norden og Europa, og de nordiske nyetablerte fondene vi har sett har så langt i hovedsak vært rettet mot venture og growth.

Moderne krigføring omfatter ikke lenger bare land, sjø og luft, men også cyber, rom og det kognitive domenet, og teknologiområdene fondene investerer i er tilsvarende brede. Det gjelder blant annet kunstig intelligens, autonomi og droner, kvanteteknologi, cyber, sensorteknologi, rom og maritim teknologi og undervannsteknologi. Dual-use er heller ikke begrenset til våpenrelatert teknologi og omfatter for eksempel også medisinsk utstyr og kommunikasjonsløsninger med militær anvendelse. Hvor et fond plasserer seg har betydning for blant annet hvor eksponert fondet er mot enkeltkontrakter og for omfanget av ESG- og eksportkontrollvurderingene.

Teknologi knyttet til verdensrommet og satellitter inngår ofte i de samme mandatene som forsvarsteknologi. Satellittkommunikasjon, jordobservasjon og navigasjon tjener sivile og militære formål samtidig, og skillet mellom sivil og militær romvirksomhet er på mange områder derfor liten.

Forsvarsfond er gjerne mer eksponert mot geopolitisk risiko enn andre venturefond, ettersom etterspørselen kan endre seg raskt ved politiske skift eller våpenhvile. Dual-use virker dempende, fordi selskaper med sivile anvendelser er mindre sårbare dersom det militære etterspørselsbildet faller bort.

Fondsdokumentasjon, honorarer og øvrige fondsvilkår

Invest Europe lanserte i juni 2026 en egen modell-LPA for forsvar og dual-use, noe som viser at forsvarsinvesteringer nå er etablert i bransjen. Utgangspunktet i modellen er en streng eksklusjon av våpen som er forbudt etter folkeretten, kombinert med at øvrige forsvars- og dual-use-aktiviteter ikke skal ekskluderes bare på grunn av sin art. Dette samsvarer med EU-regelverket, som ikke oppstiller noe sektorforbud, men legger opp til en konkret vurdering.

De forsvarsspesifikke spørsmålene i fondsdokumentasjonen gjelder i hovedsak eksklusjonsklausuler, unntak for forbudte våpen, LPAC-samtykke og interessekonflikter. Ellers er dokumentasjonen typisk lik den for andre venture- og PE-fond. LPAC-samtykke til ellers ekskluderte investeringer har ofte begrenset verdi, fordi institusjonelle investorer uansett er bundet av egne mandater. Modellteksten er bare et utgangspunkt, og enkelte investorer vil kreve strengere begrensninger, typisk i side letters. For forvalteren kan det være hensiktsmessig å regulere slike investorspesifikke begrensninger direkte i LPA-en, for å unngå unødvendige forskjeller mellom investorene og en uoversiktlig oppfølging. For investorer kan ILPA-modellen gi et nyttig sammenligningsgrunnlag ved gjennomgang av fondsvilkår.

Datagrunnlaget for forsvarsfond spesielt er foreløpig for tynt til å trekke annet enn de store linjene om honorarer. Fondene følger i hovedsak etablert venture-, growth- og buyout-praksis, med forvaltningshonorar og carried interest i det vanlige sjiktet, europeisk whole-fund waterfall og avkastningsterskel med catch-up. Fordi kategorien er ung og mange forvaltere reiser fond for første gang, kan vilkårene hos enkelte ligge på den investorvennlige siden. Enkelte fond kan dessuten ha ikke-kommersielle formål, for eksempel investeringer rettet mot støtte til Ukraina, som kan påvirke mandat og vilkår.

Investorbase og forvalterkompetanse

I det norske markedet har familieselskaper og private investeringsselskaper ført an, trolig fordi de er mindre bundet av policy- og omdømmehensyn enn store institusjonelle investorer og har kunnet bevege seg raskere. Flere av de norske fondene er reist på slik kapital. Gardar har fått støtte fra flere familieselskaper og investorer som Ferd og Witzøe, og Polarion Capital ble lansert i samarbeid med Oslo Family Office. Samtidig har flere institusjonelle investorer, blant dem banker, forsikringsselskaper og pensjonsfond, de siste årene justert ESG-retningslinjene sine for å åpne for forsvar og dual-use.

En egen investorkategori er offentlig og halvoffentlig kapital, som EIFs Defence Equity Facility, EUDIS og NATO Innovation Fund. Slike investorer stiller gjerne særlige vilkår for kommitteringen, for eksempel til fondets geografiske tilknytning, til hva kapitalen kan investeres i eller til hvem som kan være medinvestorer. Dette må hensyntas i fondsstrukturen.

Hvem investorene er har også betydning i seg selv. Mens kundekontroll ellers i hovedsak gjelder hvitvasking, kan en enkelt investor fra et tredjeland her påvirke porteføljeselskapenes klarering og fondets adgang til offentlig kapital. Forvalteren må derfor kjenne sin egen investorbase, og dette håndteres typisk i fondsdokumentasjonen, for eksempel gjennom adgang til å avslå tegning og begrensninger på overdragelse av andeler.

For nye forvaltere er det en utfordring å vise til relevant historikk i en sektor der få har lang erfaring. Et konkurransefortrinn er derfor kjennskap til bransjen innenfra. Forvaltere med militær eller forsvarsindustriell kompetanse, internt eller i et rådgivende organ, har bedre forutsetninger for å vurdere både teknologiens operative nytte og de anskaffelses- og godkjenningsprosessene selskapene er avhengige av.

Exit

Exit-vinduet for forsvarsfond kan være snevrere enn for andre fondstyper. Kjøperkretsen begrenses dels av reglene om investerings- og eierskapskontroll og eksportkontroll, dels av at antallet aktuelle industrielle kjøpere er begrenset. Reglene styrer ikke bare hvem fondet kan kjøpe av, men også hvem det kan selge til, og godkjenning etter reglene om investerings- eller eierskapskontroll kan være en selvstendig closing-betingelse også ved salg. Dette må det tas høyde for allerede i investeringsfasen.

Ved siden av de etablerte forsvarskonsernene (såkalte «primes», som Kongsberg, Nammo og Lockheed Martin) har det de senere årene også vokst frem en ny kjøpergruppe, såkalte «neo-primes». Dette er yngre, programvaredrevne forsvarsteknologiselskaper som har vokst raskt gjennom oppkjøp. Dette kan potensielt gi en bredere kjøperkrets ved exit i fremtiden, men også her kan investerings- og eierskapskontroll begrense hvem som faktisk kan kjøpe. Børsnoterte compounders kan også være aktuelle kjøpere av mindre selskaper. For buyout-fond er dessuten salg til andre PE-hus og børsnotering aktuelle løsninger, men også slike salg kan utløse investerings- og eierskapskontroll.

Markedsforhold og sentrale drivere

Endret holdning og økt kapitaltilgang

Holdningen til forsvar som investeringsområde har endret seg raskt og markant de siste årene. Bak utviklingen ligger særlig krigen i Ukraina, EUs ReArm Europe- og SAFE-initiativ og NATOs økte utgiftsmål. Ifølge Invest Europe fremheves forsvar nå som sektoren med høyest forventet investeringsvekst blant europeiske forvaltere, foran både deep tech og kunstig intelligens, og en større andel investorer enn tidligere oppgir at de er åpne for rent militære investeringer. Flere investorer som tidligere hadde uttrykkelige forbud mot forsvar og dual-use i sine mandater, har revurdert disse.

Utviklingen bør likevel nyanseres. Tall fra Invest Europe tyder på at de faktiske forsvarsinvesteringene i Europa gikk noe ned fra 2024 til 2025, selv om investorinteressen og tilgjengelig kapital økte. Det kan trolig forklares med at sektoren er krevende å vurdere for nye investorer.

Over lengre tid er veksten tydelig. Ifølge Dealroom og NATO Innovation Fund sikret europeiske forsvars-, sikkerhets- og resiliensselskaper (DSR) et rekordbeløp på 8,7 milliarder dollar i venturekapital i 2025, en økning på 55 prosent fra året før – langt over veksten i det generelle europeiske venturemarkedet på 16 prosent. Tanken bak mange av de nye fondene er at Europa har vært underfinansiert på forsvarsteknologi sammenlignet med USA, og at europeisk kapital nå søker europeisk eksponering, drevet av et ønske om å redusere avhengigheten av ikke-europeiske leverandører og styrke egen forsvarsevne.

Også i Norge er utviklingen markant. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt økte norsk forsvarsindustris forsvarsrelaterte omsetning fra nær 23 milliarder kroner i 2021 til over 46 milliarder i 2024, og PwCs Forsvarsbarometer omtaler forsvarssektoren som på vei til å bli en av Norges største næringer. Samtidig er forsvarsfondene små i absolutte tall, og kapitalinnhentingen har de siste årene vært krevende for de fleste fondsmandater. Det kan forklare hvorfor det ikke er reist flere dedikerte forsvarsfond til tross for investorinteressen. En FFI-undersøkelse blant norske ventureinvestorer fra 2025 pekte blant annet på få kunder, lange perioder mellom anskaffelser og manglende sektorkunnskap som hindringer.

Offentlig kapital og virkemidler

En stor del av kapitalen i europeiske forsvarsfond kommer fra offentlige eller halvoffentlige kilder, og den offentlige satsingen setter også rammene for markedet. NATOs mål om at medlemslandene skal bruke fem prosent av BNP på forsvarsformål innen 2035, hvorav minimum 3,5 prosent til militært forsvar og inntil 1,5 prosent til sivil beredskap, gir en langsiktig planhorisont.

På EU-nivå er flere virkemidler innrettet mot å utløse privat kapital, herunder Defence Equity Facility under InvestEU (forvaltet av EIF), EUDIS' fond-i-fond, og NATO Innovation Fund. I 2026 åpnet European Innovation Council (EIC) for direkte egenkapitalinvestering i forsvarsselskaper gjennom STEP Scale-up, som er første gang et EU-program gjør dette. Selskaper i EU/EØS-land som er assosiert til Horizon Europe kan være aktuelle. EIC har også valgt EQT til å forvalte Scaleup Europe Fund, et vekstfond målsatt kapital på 5 milliarder euro rettet mot europeiske teknologiselskaper, hvor dual-use er én av flere prioriterte sektorer.

Et nordisk eksempel er danske EIFO (Export and Investment Fund of Denmark) og pensjonsselskapet Danica, som sammen investerte 875 millioner danske kroner i det europeiske forsvarsfondet DTCP Defence Fund I. Slike investeringer viser også en særegenhet ved sektoren, at staten kan være investor, lovgiver og kunde på én gang.

Industrisamarbeid

Ved større forsvarsanskaffelser fra utenlandske leverandører stiller mange land, herunder Norge, krav om gjenkjøps- eller industrisamarbeidsavtaler. Prinsippet er at leverandøren må føre en tilsvarende verdi tilbake til kjøperlandets industri, for eksempel gjennom underleveranser, teknologioverføring eller vedlikeholdsarbeid. Ved den britiske fregattavtalen er det garantert industrisamarbeid med norsk industri krone for krone.

For norsk forsvarsindustri gir dette tilgang på kontrakter og kompetanse, og for fondene et større investeringsunivers. Ordningene er underlagt detaljerte krav, blant annet til hva som kan telle med og hvordan verdien beregnes. Se vår artikkel om industrisamarbeid i forsvarssektoren.

Trekantsamarbeidet – akademia, industri og myndigheter

Utvikling av forsvarsteknologi bygger ofte på samspill mellom akademia (forskning), industri (utvikling) og myndighetene (som fastsetter behov og er kunde). Veien fra forskning til anskaffet produkt har historisk krevd slikt samarbeid, fra utviklingen av atomvåpen til Apollo-programmet, som involverte tusenvis av forskere og bedrifter.

I Norge har samspillet lange tradisjoner gjennom den såkalte trekantmodellen mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og industrien, som blant annet ligger bak utviklingen av norske missil- og kommunikasjonssystemer.

Tyngdepunktet forskyves imidlertid i økende grad mot privat sektor. Krigen i Ukraina har vist hvordan kommersiell teknologi, som Starlink, kan få direkte betydning for forsvarsevnen, og at forsvarsindustrien ikke lenger er et rent statlig eller etablert domene. Krigen har også vist hvor raskt behovene endrer seg, og hvor avgjørende det er å lytte til dem som står i situasjonen og tilpasse løsningene raskt. Evnen til å omsette teknologi til forsvarsevne på kort tid er blitt en konkurransefaktor.

Tverrfaglige perspektiver

Nedenfor gir vi en kort oversikt over rettslige temaer som er særlig relevante for den som investerer i forsvarsrelaterte selskaper, enten som venture-, growth- eller buyout-investor. Poenget er blant annet å peke på hva et forsvarsfond, som investor, bør se etter i due diligence. Flere av temaene har vi behandlet mer utførlig i tidligere artikler i forsvars- og sikkerhetsserien, som det vises til underveis.

Eksportkontroll, sanksjoner og flerbruksvarer

Eksportkontroll og sanksjoner treffer forsvarsrelaterte selskaper bredt, og eksponeringen er ofte større og mindre synlig enn både selskapet og investor antar. Brudd kan gi straffeansvar, tap av kontrakter og omdømmeskade, men også uten brudd kan regelverket forsinke leveranser og sette selskapet i mislighold overfor egne kunder.

Sentrale problemstillinger:

Ukjent eksponering : Trolig har flere investeringsfond porteføljeselskaper i forsvarsindustrien enn de er klar over selv. Med økt bruk av hyllevarer («Commercial Off-the-Shelf») kan et selskap bli forsvarsleverandør uten å ha søkt det, for eksempel ved at produktet integreres i et forsvarssystem hos en norsk eller utenlandsk systemintegrator. Det kan utløse eksportkontroll-, sikkerhets- og ESG-forpliktelser som verken selskapet eller investor har identifisert. I DD bør derfor sluttbruk og sluttbrukere i kundeporteføljen kartlegges, ikke bare ut fra selskapets egen markedsføring.

: Trolig har flere investeringsfond porteføljeselskaper i forsvarsindustrien enn de er klar over selv. Med økt bruk av hyllevarer («Commercial Off-the-Shelf») kan et selskap bli forsvarsleverandør uten å ha søkt det, for eksempel ved at produktet integreres i et forsvarssystem hos en norsk eller utenlandsk systemintegrator. Det kan utløse eksportkontroll-, sikkerhets- og ESG-forpliktelser som verken selskapet eller investor har identifisert. I DD bør derfor sluttbruk og sluttbrukere i kundeporteføljen kartlegges, ikke bare ut fra selskapets egen markedsføring. Produktklassifisering er avgjørende : De omfattende forsvarsinvesteringene, og rivende teknologiutviklingen innebærer at forsvarsteknologi også utvikles utenfor de tradisjonelle forsvarsbedriftene. Til forskjell fra flerbruksvarer («dual-use») som gjerne oppstiller detaljerte tekniske terskler for at en vare eller teknologi skal være eksportkontrollert, kan kontrollen med forsvarsmateriell ramme varer som er spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk selv om varen eller teknologien ikke er spesielt avansert. Ettersom eksportkontroll dekker både fysisk og immateriell overføring, og etter omstendighetene teknisk bistand, er det viktig å avklare at etterlevelse av eksportkontrollregelverket prioriteres også i en tidlig fase.

: De omfattende forsvarsinvesteringene, og rivende teknologiutviklingen innebærer at forsvarsteknologi også utvikles utenfor de tradisjonelle forsvarsbedriftene. Til forskjell fra flerbruksvarer («dual-use») som gjerne oppstiller detaljerte tekniske terskler for at en vare eller teknologi skal være eksportkontrollert, kan kontrollen med forsvarsmateriell ramme varer som er spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk selv om varen eller teknologien ikke er spesielt avansert. Ettersom eksportkontroll dekker både fysisk og immateriell overføring, og etter omstendighetene teknisk bistand, er det viktig å avklare at etterlevelse av eksportkontrollregelverket prioriteres også i en tidlig fase. Catch-all reglene : Etablerte leverandører av forsvarsmateriell og listeførte flerbruksvarer har normalt etablerte rutiner for eksportkontroll. Utover nystartede forsvarsvirksomheter, ligger gjerne risikoen for eksportkontrollbrudd i de såkalte «catch-all»-reglene, som kan gjøre også ikke-listeførte varer, teknologi og tjenester lisenspliktige. Etter eksportkontrollforskriften § 7 gjelder dette blant annet ved militær bruk i land under våpenembargo eller i krig, og ved bidrag til masseødeleggelsesvåpen. Lignende regler finnes i EU og USA. Den mest vidtrekkende norske bestemmelsen er likevel § 7 bokstav d, som omfatter «enhver vare, teknologi eller tjeneste som direkte kan tjene til å utvikle en stats militære evne på en måte som ikke er forenlig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser». Bestemmelsen krever verken en militær mottaker eller at destinasjonen er underlagt embargo, og innholdet er i stor grad overlatt til myndighetenes skjønn. Reglene illustrerer at det ikke er tilstrekkelig at produktet ikke er kontrollert; sluttbruk, sluttbruker og destinasjon må kartlegges.

: Etablerte leverandører av forsvarsmateriell og listeførte flerbruksvarer har normalt etablerte rutiner for eksportkontroll. Utover nystartede forsvarsvirksomheter, ligger gjerne risikoen for eksportkontrollbrudd i de såkalte «catch-all»-reglene, som kan gjøre også ikke-listeførte varer, teknologi og tjenester lisenspliktige. Etter eksportkontrollforskriften § 7 gjelder dette blant annet ved militær bruk i land under våpenembargo eller i krig, og ved bidrag til masseødeleggelsesvåpen. Lignende regler finnes i EU og USA. Den mest vidtrekkende norske bestemmelsen er likevel § 7 bokstav d, som omfatter «enhver vare, teknologi eller tjeneste som direkte kan tjene til å utvikle en stats militære evne på en måte som ikke er forenlig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser». Bestemmelsen krever verken en militær mottaker eller at destinasjonen er underlagt embargo, og innholdet er i stor grad overlatt til myndighetenes skjønn. Reglene illustrerer at det ikke er tilstrekkelig at produktet ikke er kontrollert; sluttbruk, sluttbruker og destinasjon må kartlegges. Konsekvenser ved brudd : Konsekvenser av brudd på eksportkontrollregelverket er straffansvar, og er alvorlig i seg selv. Konsekvensene av regelverket kan også være betydelige der det ikke foreligger noe brudd. Vår erfaring er at saker etter «catch-all»-reglene ofte starter med at en forsendelse stoppes i tollen, og holdes tilbake i påvente av vurdering fra Direktoratet for Eksportkontroll og Sanksjoner (DEKSA). Vurderingen kan ta flere måneder og ende med avslag, og varen står i mellomtiden. Uten kontrakter som tar høyde for dette, kan selskapet havne i mislighold overfor egne kunder, med fare for omdømmeskade.

: Konsekvenser av brudd på eksportkontrollregelverket er straffansvar, og er alvorlig i seg selv. Konsekvensene av regelverket kan også være betydelige der det ikke foreligger noe brudd. Vår erfaring er at saker etter «catch-all»-reglene ofte starter med at en forsendelse stoppes i tollen, og holdes tilbake i påvente av vurdering fra Direktoratet for Eksportkontroll og Sanksjoner (DEKSA). Vurderingen kan ta flere måneder og ende med avslag, og varen står i mellomtiden. Uten kontrakter som tar høyde for dette, kan selskapet havne i mislighold overfor egne kunder, med fare for omdømmeskade. Amerikansk eksportkontroll (ITAR/EAR ): Amerikansk kontrollert teknologi har også en evne til å snike seg inn i forsvars- (ITAR) og flerbruksvarer (EAR) lettere enn man forventer. Terskelen for å ha mottatt en eksport kan være svært lav: det kan for eksempel utløses ved at man har fått tilgang til eksportkontrollerte dokumenter på en skytjeneste, eller ved at man har fått fremvist teknologien ved besøk hos en bedrift i USA og integrert denne i egen vare. Mottak av teknisk bistand («defense service») fra en amerikansk statsborger som del av egen utvikling kan føre til at eget produkt blir omfattet av ITAR. Når amerikanske eksportregler først har festet seg til produktet, kan de følge produktet videre globalt, og så lenge det amerikanske innholdet består. Fordi USA begrenser reeksport uten godkjenning, kan et produkt man har oppfattet som helnorsk, kreve amerikansk godkjenning for videre eksport.

): Amerikansk kontrollert teknologi har også en evne til å snike seg inn i forsvars- (ITAR) og flerbruksvarer (EAR) lettere enn man forventer. Terskelen for å ha mottatt en eksport kan være svært lav: det kan for eksempel utløses ved at man har fått tilgang til eksportkontrollerte dokumenter på en skytjeneste, eller ved at man har fått fremvist teknologien ved besøk hos en bedrift i USA og integrert denne i egen vare. Mottak av teknisk bistand («defense service») fra en amerikansk statsborger som del av egen utvikling kan føre til at eget produkt blir omfattet av ITAR. Når amerikanske eksportregler først har festet seg til produktet, kan de følge produktet videre globalt, og så lenge det amerikanske innholdet består. Fordi USA begrenser reeksport uten godkjenning, kan et produkt man har oppfattet som helnorsk, kreve amerikansk godkjenning for videre eksport. Sanksjoner – eierskap og kontroll : Til forskjell fra eksportkontroll, som i hovedsak er handlingsbasert, bygger sanksjonsregelverket også på eierskap og kontroll. Eies eller kontrolleres et porteføljeselskap av en sanksjonert person, kan selskapet selv bli omfattet av sanksjonene, og kapitalinnskudd og andre betalinger til selskapet kan være forbudt. Også porteføljeselskapets egne forretninger med sanksjonerte stater, personer eller sektorer kan eksponere investor. Risikoen må vurderes ved oppkjøp og exit, men kan også oppstå i eierperioden, for eksempel dersom en medeier blir sanksjonert. Det samme gjelder fondets egne investorer: blir en investor sanksjonert, kan både innbetalinger fra og utbetalinger til vedkommende være forbudt. For norske fond gjelder de norske sanksjonsforskriftene direkte.

: Til forskjell fra eksportkontroll, som i hovedsak er handlingsbasert, bygger sanksjonsregelverket også på eierskap og kontroll. Eies eller kontrolleres et porteføljeselskap av en sanksjonert person, kan selskapet selv bli omfattet av sanksjonene, og kapitalinnskudd og andre betalinger til selskapet kan være forbudt. Også porteføljeselskapets egne forretninger med sanksjonerte stater, personer eller sektorer kan eksponere investor. Risikoen må vurderes ved oppkjøp og exit, men kan også oppstå i eierperioden, for eksempel dersom en medeier blir sanksjonert. Det samme gjelder fondets egne investorer: blir en investor sanksjonert, kan både innbetalinger fra og utbetalinger til vedkommende være forbudt. For norske fond gjelder de norske sanksjonsforskriftene direkte. Sanksjonseksponering – USA: Sanksjonseksponering mot USA kan oppstå uten at verken fondet eller porteføljeselskapet har amerikansk tilknytning for øvrig. Det kan være tilstrekkelig at en transaksjon som involverer en sanksjonert part eller forbudt aktivitet, berører det amerikanske finanssystemet. For et PE-/VC-fond er dette særlig relevant ved kapitalkall, utbytteutbetalinger og kjøpesumsoppgjør i dollar. Har et porteføljeselskap eksponering mot en sanksjonert stat, person eller sektor, kan en dollarbetaling knyttet til denne eksponeringen, uavhengig av fondets eget hjemland, utløse amerikansk håndhevelse, også mot fondet selv dersom det initierte eller mottok betalingen. I tillegg kommer amerikanske sekundærsanksjoner, særlig knyttet til Russlands forsvarsindustri, som kan ramme utenlandske aktører uten noen dollartilknytning.

Trusselvurderinger

De nasjonale trusselvurderingene for 2026 peker på statlig økonomisk virkemiddelbruk som et voksende risikoområde, og forsvarssektoren er et utsatt mål.

Oppkjøp og investeringer som pressmiddel: PST peker på at statlige aktører benytter tilsynelatende normal forretningsaktivitet, som oppkjøp og investeringer i norske virksomheter, for å få kontroll over kritisk infrastruktur og innsikt i selskapers beslutningsprosesser. Gjennom eierskap i sentrale virksomheter kan stater oppnå kontroll over verdikjeder som senere brukes som pressmiddel mot norske beslutningstakere.

PST peker på at statlige aktører benytter tilsynelatende normal forretningsaktivitet, som oppkjøp og investeringer i norske virksomheter, for å få kontroll over kritisk infrastruktur og innsikt i selskapers beslutningsprosesser. Gjennom eierskap i sentrale virksomheter kan stater oppnå kontroll over verdikjeder som senere brukes som pressmiddel mot norske beslutningstakere. Skjerpet sikkerhetsrisiko: Sikkerhetsrisikoen for forsvarsselskaper er også mer direkte, og flere europeiske land har opplevd sabotasje og andre operasjoner rettet mot forsvarssektoren. Avtroppende E-sjef Stensønes uttalte i september 2026 at Russland forsøker å svekke støtten til Ukraina gjennom påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og fysiske angrep, og at forsvarsindustrien nå er spesielt utsatt. Han viste til attentatforsøk og brannbombeangrep mot europeiske selskaper, og at norsk forsvarsindustri heller ikke kan utelukkes som mål. Dansk PET opplyste samtidig at russiske tjenester aktivt forbereder sabotasje rettet først og fremst mot forsvarsindustrien og virksomheter med tilknytning til den militære støtten til Ukraina.

Investeringer, oppkjøp og eierskapskontroll

Eierskapskontroll eller Foreign Direct Investment-screening («FDI») kan avgjøre om en porteføljeinvestering kan gjennomføres, og hvem man senere kan selge til. Dette treffer et fond ved investering, i eierperioden og ved en exit.

Sentrale problemstillinger:

Internasjonale virkninger: Selskap i forsvarssektoren kan ha stor betydning for nasjonal sikkerhet, og svært mange regimer for eierskapskontroll pålegger meldeplikt ved transaksjoner. En transaksjon knyttet til et norsk selskap med datterselskap i andre land kan utløse meldeplikt i en rekke jurisdiksjoner. Enkelte lands regelverk, slik som UK, pålegger også meldeplikt ved visse typer leveranser i sensitive sektorer i landet uten lokal etablering.

Selskap i forsvarssektoren kan ha stor betydning for nasjonal sikkerhet, og svært mange regimer for eierskapskontroll pålegger meldeplikt ved transaksjoner. En transaksjon knyttet til et norsk selskap med datterselskap i andre land kan utløse meldeplikt i en rekke jurisdiksjoner. Enkelte lands regelverk, slik som UK, pålegger også meldeplikt ved visse typer leveranser i sensitive sektorer i landet uten lokal etablering. Eierskapskontroll i Norge (sikkerhetsloven): I dag er regelverket for eierskapskontroll samlet i sikkerhetsloven kapittel 10. Meldepliktenkommer bare direkte til anvendelse for virksomheter som er direkte underlagt loven ved vedtak fra myndighetene. Reglene rammer i dag erverv av to tredjedeler av eierandelene eller stemmene i en virksomhet, men også annen betydelig innflytelse, slik at avtaler som gir kontroll kan utløse meldeplikten. Leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser som har leverandørklarering må varsle sikkerhetsmyndighetene om endringer i eierskap, men sanksjonsmuligheten er bortfall av klareringen. I praksis er det imidlertid sikkerhetsloven § 2-5 («sikkerhetsventilen») som vil kunne benyttes til å stanse erverv av virksomheter som innebærer en ikke ubetydelig risiko for nasjonal sikkerhet. Denne ble f.eks. benyttet for å stanse oppkjøpet av Bergen Engines av et russisk selskap i 2021.

I dag er regelverket for eierskapskontroll samlet i sikkerhetsloven kapittel 10. Meldepliktenkommer bare direkte til anvendelse for virksomheter som er direkte underlagt loven ved vedtak fra myndighetene. Reglene rammer i dag erverv av to tredjedeler av eierandelene eller stemmene i en virksomhet, men også annen betydelig innflytelse, slik at avtaler som gir kontroll kan utløse meldeplikten. Leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser som har leverandørklarering må varsle sikkerhetsmyndighetene om endringer i eierskap, men sanksjonsmuligheten er bortfall av klareringen. I praksis er det imidlertid sikkerhetsloven § 2-5 («sikkerhetsventilen») som vil kunne benyttes til å stanse erverv av virksomheter som innebærer en ikke ubetydelig risiko for nasjonal sikkerhet. Denne ble f.eks. benyttet for å stanse oppkjøpet av Bergen Engines av et russisk selskap i 2021. Norsk regelverk i endring: Det ble i 2023 vedtatt endringer til sikkerhetsloven, som enda ikke har trådt i kraft, som innebærer at også leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser som innehar leverandørklarering også underlegges eierskapskontroll. Terskelen for meldeplikt senkes også til erverv av 10% av eierandelene eller stemmene i en virksomhet, og det innføres også et forbud om deling av informasjon som kan benyttes til sikkerhetstruende virksomhet i transaksjoner uten samtykke fra myndighetene. Disse endringene kan i prinsippet tre i kraft når som helst, og selv om det innføres overgangsregler, kan det være nødvendig å planlegge for dette.

Det ble i 2023 vedtatt endringer til sikkerhetsloven, som enda ikke har trådt i kraft, som innebærer at også leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser som innehar leverandørklarering også underlegges eierskapskontroll. Terskelen for meldeplikt senkes også til erverv av 10% av eierandelene eller stemmene i en virksomhet, og det innføres også et forbud om deling av informasjon som kan benyttes til sikkerhetstruende virksomhet i transaksjoner uten samtykke fra myndighetene. Disse endringene kan i prinsippet tre i kraft når som helst, og selv om det innføres overgangsregler, kan det være nødvendig å planlegge for dette. Ny lov om investeringskontroll (høring 2026): I parallell med endringene av sikkerhetsloven, har Departementet arbeidet med Investeringskontrollutvalgets utredning fra 2023 om ny lov om investeringskontroll. Det er et nytt sektorbasert regime der erverv i sikkerhetssensitive næringer automatisk utløser meldeplikt, uavhengig av om målselskapet er underlagt sikkerhetsloven. Lovforslaget er ventet på høring høsten 2026.

I parallell med endringene av sikkerhetsloven, har Departementet arbeidet med Investeringskontrollutvalgets utredning fra 2023 om ny lov om investeringskontroll. Det er et nytt sektorbasert regime der erverv i sikkerhetssensitive næringer automatisk utløser meldeplikt, uavhengig av om målselskapet er underlagt sikkerhetsloven. Lovforslaget er ventet på høring høsten 2026. Kjøpers nasjonalitet : Norske, EØS-/NATO-allierte og tredjelandskontrollerte investorer behandles vesentlig ulikt, og en enkelt tredjelands-LP kan påvirke et porteføljeselskaps klarering og egnethet (herunder for EU-/EDF-kapital). Forvalteren må derfor kjenne sin egen investorbase. NSM er nasjonalt kontaktpunkt for varsler om sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, og opplyser at flere av henvendelsene de mottok i 2025 gjaldt Private Equity-fond. Dette er ikke i seg selv en indikasjon på sikkerhetstruende virksomhet, men eierstrukturer i slike fond kan være uoversiktlige fordi investeringer ofte skjer gjennom flere lag av holdingselskaper i ulike jurisdiksjoner, noe som gjør det krevende å identifisere reelle rettighetshavere, og dette illustrerer behovet for klarhet i eierstrukturer.

: Norske, EØS-/NATO-allierte og tredjelandskontrollerte investorer behandles vesentlig ulikt, og en enkelt tredjelands-LP kan påvirke et porteføljeselskaps klarering og egnethet (herunder for EU-/EDF-kapital). Forvalteren må derfor kjenne sin egen investorbase. NSM er nasjonalt kontaktpunkt for varsler om sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, og opplyser at flere av henvendelsene de mottok i 2025 gjaldt Private Equity-fond. Dette er ikke i seg selv en indikasjon på sikkerhetstruende virksomhet, men eierstrukturer i slike fond kan være uoversiktlige fordi investeringer ofte skjer gjennom flere lag av holdingselskaper i ulike jurisdiksjoner, noe som gjør det krevende å identifisere reelle rettighetshavere, og dette illustrerer behovet for klarhet i eierstrukturer. Nytt regelverk om FDI-screening : EUs nye Foreign Investment Screening Regulation (FISR) ble vedtatt 17. juni 2026 og trådte i kraft 16. juli 2026. Forordningen skal imidlertid først gjelde fullt ut fra 17. januar 2028. Forordningen innfører et felles minimumsomfang for obligatorisk screening, som på forsvarssiden dekker dual-use- og militære varer, samt AI-, kvante- og halvlederteknologi.

: EUs nye Foreign Investment Screening Regulation (FISR) ble vedtatt 17. juni 2026 og trådte i kraft 16. juli 2026. Forordningen skal imidlertid først gjelde fullt ut fra 17. januar 2028. Forordningen innfører et felles minimumsomfang for obligatorisk screening, som på forsvarssiden dekker dual-use- og militære varer, samt AI-, kvante- og halvlederteknologi. DD og prosess : I forbindelse med oppkjøp i forsvarssektoren kan det forventes ytterligere sikkerhetsvurderinger og screeninger av potensielle investorer før tilgang til informasjon vil bli gitt. Det er også strenge begrensninger på deling av sikkerhetsgradert informasjon, og i lys av det vedtatte forbudet om deling av informasjon som kan benyttes til sikkerhetstruende virksomhet, kan det forventes tiltak knyttet til deling av informasjon til potensielle investorer og rådgivere.

: I forbindelse med oppkjøp i forsvarssektoren kan det forventes ytterligere sikkerhetsvurderinger og screeninger av potensielle investorer før tilgang til informasjon vil bli gitt. Det er også strenge begrensninger på deling av sikkerhetsgradert informasjon, og i lys av det vedtatte forbudet om deling av informasjon som kan benyttes til sikkerhetstruende virksomhet, kan det forventes tiltak knyttet til deling av informasjon til potensielle investorer og rådgivere. Exit: Nasjonale sikkerhetsregler begrenser ikke bare inngang, men også hvem man kan selge til – en selvstendig closing-risiko på salgssiden. Nasjonale myndigheter i ulike land kan også pålegge tyngende vilkår for godkjenning av kjøp og salg.

Offentlige anskaffelser og industrisamarbeid

Porteføljeselskapene på forsvarsområdet henter en vesentlig del av sine inntekter fra anbud utlyst av forsvarssektoren i ulike land. Dette gir tilgang til et stort og forutsigbart kundemarked, men kontraktene er samtidig ofte underlagt begrensninger som en ordinær kommersiell kontrakt ikke har. Forsvarsanskaffelser reguleres særskilt og regelverket er i rask utvikling på alle nivåer.

Sentrale problemstillinger:

Kvalifikasjonskrav og markedsadgang: Strenge kvalifikasjonskrav tilknyttet sikkerhetsklarering, tekniske sertifiseringer, erfaring og finansiell soliditet rammer ulikt avhengig av investortype. For buy-out-aktører bidrar kravene til høye etableringshindre som beskytter etablerte porteføljeselskapers markedsposisjon. For VC/growth-aktører er utfordringen den motsatte: mindre selskaper mangler ofte kontraktshistorikken som kreves for å kvalifisere seg, noe som kan utelukke dem fra markedet og forsinke kommersialiseringen.

Strenge kvalifikasjonskrav tilknyttet sikkerhetsklarering, tekniske sertifiseringer, erfaring og finansiell soliditet rammer ulikt avhengig av investortype. For buy-out-aktører bidrar kravene til høye etableringshindre som beskytter etablerte porteføljeselskapers markedsposisjon. For VC/growth-aktører er utfordringen den motsatte: mindre selskaper mangler ofte kontraktshistorikken som kreves for å kvalifisere seg, noe som kan utelukke dem fra markedet og forsinke kommersialiseringen. Særregelverket i utvikling : Forsvarsanskaffelser er underlagt forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) og forsvarsdepartementets nye retningslinjer for anskaffelser i forsvarssektoren ( RAF ) som 1. januar 2026 avløste ARF. Forslag til ny lov om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser ble fremlagt i september 2025 og Europakommisjonen lanserte i november 2025 en høring om forsvarsanskaffelsesdirektivet, med sikte på en revisjon av reglene. Endringstakten innebærer at investorer løpende bør vurdere hvordan endringene vil kunne påvirke porteføljeselskapenes markedsadgang og konkurranseposisjon. Vi har skrevet mer om de nye retningslinjene for anskaffelser her.

: Forsvarsanskaffelser er underlagt forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) og forsvarsdepartementets nye retningslinjer for anskaffelser i forsvarssektoren ( ) som 1. januar 2026 avløste ARF. Forslag til ny lov om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser ble fremlagt i september 2025 og Europakommisjonen lanserte i november 2025 en høring om forsvarsanskaffelsesdirektivet, med sikte på en revisjon av reglene. Endringstakten innebærer at investorer løpende bør vurdere hvordan endringene vil kunne påvirke porteføljeselskapenes markedsadgang og konkurranseposisjon. Vi har skrevet mer om de nye retningslinjene for anskaffelser her. Industrisamarbeid (BIF): Ved større anskaffelser fra utenlandske leverandører stiller norske myndigheter krav om industrisamarbeid (gjenkjøp). Adgangen til å stille slike krav henger sammen med at forsvarsanskaffelser kan unntas fra EØS-avtalens ordinære anskaffelsesregler med hjemmel i sikkerhetsunntaket i EØS-avtalen art. 123. Leverandøren blir da forpliktet til å føre tilsvarende verdi tilbake til norsk industri, eksempelvis gjennom underleveranser, teknologioverføring eller på andre måter. Et porteføljeselskaps fremtidige kontraktstilgang avhenger derfor ikke bare av egen konkurransekraft, men også av om og hvordan selskapet trekkes inn i de industrisamarbeidsforpliktelsene som fremforhandles mellom hovedleverandøren og norske myndigheter. Se mer om dette i vår artikkel om industrisamarbeid i forsvarssektoren.

ESG og SFDR

Sentrale problemstillinger:

SFDR-skiftet 2025–26 : Kommisjonen har presisert at SFDR ikke er til hinder for finansiering av forsvarssektoren, at bærekraftsregelverket gjelder horisontalt for alle sektorer uten å fremheve noen enkeltsektor, og at forsvarsindustrien behandles som enhver annen sektor, med unntak av at «kontroversielle våpen» utløser særskilte opplysningsplikter. Rammeverket oppstiller heller ingen terskler for ekskludering basert på omsetningsandel fra militærrelatert virksomhet.

: Kommisjonen har presisert at SFDR ikke er til hinder for finansiering av forsvarssektoren, at bærekraftsregelverket gjelder horisontalt for alle sektorer uten å fremheve noen enkeltsektor, og at forsvarsindustrien behandles som enhver annen sektor, med unntak av at «kontroversielle våpen» utløser særskilte opplysningsplikter. Rammeverket oppstiller heller ingen terskler for ekskludering basert på omsetningsandel fra militærrelatert virksomhet. Klassifisering etter SFDR art. 6/8/9, og spørsmålet om konvensjonelle forsvarsinvesteringer kan være «bærekraftig investering» etter art. 2(17): «Bærekraftig investering» krever etter dagens definisjon bidrag til et miljø- eller sosialt mål, at investeringen ikke skader disse målene vesentlig (DNSH), og at investeringsobjektet følger god styringspraksis. Kommisjonen har presisert at definisjonen ikke inneholder noen lukket liste over sektorer, og at forvaltere - etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet - kan konkludere med at forsvarsindustriens bidrag til fred og sikkerhet oppfyller det sosiale målet. Det er viktig å ha med seg at Kommisjonen i november 2025 fremmet forslag som innebærer omarbeidelse av SFDRs nåværende struktur og som erstatter dagens rammeverk med nye produktkategorier, blant annet fordi dagens definisjon har skapt betydelig tolkningstvil. Forslaget er fortsatt til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

«Bærekraftig investering» krever etter dagens definisjon bidrag til et miljø- eller sosialt mål, at investeringen ikke skader disse målene vesentlig (DNSH), og at investeringsobjektet følger god styringspraksis. Kommisjonen har presisert at definisjonen ikke inneholder noen lukket liste over sektorer, og at forvaltere - etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet - kan konkludere med at forsvarsindustriens bidrag til fred og sikkerhet oppfyller det sosiale målet. Det er viktig å ha med seg at Kommisjonen i november 2025 fremmet forslag som innebærer omarbeidelse av SFDRs nåværende struktur og som erstatter dagens rammeverk med nye produktkategorier, blant annet fordi dagens definisjon har skapt betydelig tolkningstvil. Forslaget er fortsatt til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Omdømme – fortsatt den reelle skranken? Selv om det juridiske rammeverket forholder seg nøytralt til forsvarssektoren, har den praktiske skranken i praksis ofte ligget i institusjonelle investorers, bankers og ESG-ratingleverandørers egne, og gjerne strengere, interne eksklusjonspolicyer og omdømmehensyn, og altså ikke i selve regelverket. Dette bør kartlegges tidlig i fondsetableringen og i dialogen med investorer.

Immaterielle rettigheter og teknologi

Immaterielle rettigheter, det vil si rettigheter til oppfinnelser, programvare, tekniske løsninger, design og forretningshemmeligheter, er ofte kjernen i verdiskapingen i porteføljeselskapene, og dermed et sentralt tema i due diligence og verdivurdering. Forsvarskontrakter regulerer hvilke rettigheter selskapet beholder til teknologien det utvikler, og dette påvirker både verdien og mulighetene ved en exit. Kontraktsregulering av immaterielle rettigheter er et strategisk verktøy for å sikre selskapets langsiktige interesser, avveid mot Forsvarets legitime behov.

Sentrale problemstillinger:

Eierskap til teknologien : Hovedprinsippet i de norske Retningslinjer for anskaffelser i forsvarssektoren (RAF) er at Forsvaret ikke skal eie teknologien, men gis de bruksrettighetene som er nødvendige for anskaffelsen og for etterfølgende drift, vedlikehold og videreutvikling. Overdragelse av eierskap eller eksklusiv lisens kan bare avtales i unntakstilfeller, og forutsetter at det er klart strengt nødvendig og begrunnet i særlig tungtveiende sikkerhetshensyn. Terskelen er dermed hevet fra tidligere regelverk, noe som reduserer risikoen for at kjerneteknologi må overføres til staten.

: Hovedprinsippet i de norske Retningslinjer for anskaffelser i forsvarssektoren (RAF) er at Forsvaret ikke skal eie teknologien, men gis de bruksrettighetene som er nødvendige for anskaffelsen og for etterfølgende drift, vedlikehold og videreutvikling. Overdragelse av eierskap eller eksklusiv lisens kan bare avtales i unntakstilfeller, og forutsetter at det er klart strengt nødvendig og begrunnet i særlig tungtveiende sikkerhetshensyn. Terskelen er dermed hevet fra tidligere regelverk, noe som reduserer risikoen for at kjerneteknologi må overføres til staten. Bakgrunnsrettigheter og nyutviklet teknologi : Der utviklingen bygger på begge parters eksisterende kunnskap, bør kontrakten klart definere hva som er partenes bakgrunnsrettigheter, hvem som eier nyutviklet teknologi, hvilke lisenser Forsvaret trenger for å utnytte den, og vilkårene for videreutvikling. Dette er særlig kritisk i FoU-kontrakter med lang tidshorisont. Hvor mye offentlig finansiering som ligger bak teknologien, har direkte betydning for hvor fritt selskapet står til å kommersialisere og selge den videre.

: Der utviklingen bygger på begge parters eksisterende kunnskap, bør kontrakten klart definere hva som er partenes bakgrunnsrettigheter, hvem som eier nyutviklet teknologi, hvilke lisenser Forsvaret trenger for å utnytte den, og vilkårene for videreutvikling. Dette er særlig kritisk i FoU-kontrakter med lang tidshorisont. Hvor mye offentlig finansiering som ligger bak teknologien, har direkte betydning for hvor fritt selskapet står til å kommersialisere og selge den videre. Deling av rettigheter og grensesnittdokumentasjon : Forsvaret skal normalt kunne bruke teknisk dokumentasjon som beskriver grensesnitt og funksjonalitet, blant annet i konkurransegrunnlag for tilstøtende systemer. Det må også forventes krav om deling internt i forsvarssektoren og i visse tilfeller utenfor den, herunder med andre industrier og andre lands forsvarsmakter. Kontrakten bør klart definere hva som kan deles, slik at selskapets konkurransefortrinn ikke utvannes.

: Forsvaret skal normalt kunne bruke teknisk dokumentasjon som beskriver grensesnitt og funksjonalitet, blant annet i konkurransegrunnlag for tilstøtende systemer. Det må også forventes krav om deling internt i forsvarssektoren og i visse tilfeller utenfor den, herunder med andre industrier og andre lands forsvarsmakter. Kontrakten bør klart definere hva som kan deles, slik at selskapets konkurransefortrinn ikke utvannes. Escrow og kontinuitet : RAF forutsetter at forsvarssektoren kan ivareta sine interesser dersom leverandøren går konkurs, opphører driften eller skifter kontroll. Det vanligste verktøyet er en escrow-avtale, der kildekode, dokumentasjon og algoritmer deponeres hos en nøytral tredjepart og frigis ved avtalte hendelser. I due diligence bør det vurderes hva escrowen omfatter, hvilke vilkår som utløser frigivelse, og hvem som kan bruke materialet etterpå, slik at vilkårene ikke uthuler selskapets fremtidige forhandlingsposisjon.

: RAF forutsetter at forsvarssektoren kan ivareta sine interesser dersom leverandøren går konkurs, opphører driften eller skifter kontroll. Det vanligste verktøyet er en escrow-avtale, der kildekode, dokumentasjon og algoritmer deponeres hos en nøytral tredjepart og frigis ved avtalte hendelser. I due diligence bør det vurderes hva escrowen omfatter, hvilke vilkår som utløser frigivelse, og hvem som kan bruke materialet etterpå, slik at vilkårene ikke uthuler selskapets fremtidige forhandlingsposisjon. Royalty : Har Forsvaret finansiert utviklingen helt eller delvis, krever RAF en royaltyavtale, normalt med et tak på 5 prosent av salgsprisen. Royaltyplikten bortfaller som hovedregel når forsvarssektorens bidrag er tilbakebetalt, og det skal normalt ikke kreves royalty der bidraget ikke overstiger NOK 5 millioner. Dette gir mer forutsigbare kontantstrømmer, og er relevant ved verdsettelse.

: Har Forsvaret finansiert utviklingen helt eller delvis, krever RAF en royaltyavtale, normalt med et tak på 5 prosent av salgsprisen. Royaltyplikten bortfaller som hovedregel når forsvarssektorens bidrag er tilbakebetalt, og det skal normalt ikke kreves royalty der bidraget ikke overstiger NOK 5 millioner. Dette gir mer forutsigbare kontantstrømmer, og er relevant ved verdsettelse. Særlovgivning om forsvarsoppfinnelser : Avhengig av anskaffelsens art kan teknologien falle inn under lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, som gir staten særlige rettigheter og pålegger restriksjoner som kan begrense selskapets handlefrihet, blant annet ved eksport og salg av teknologien. Det bør kartlegges om porteføljeselskapets teknologi kan omfattes.

: Avhengig av anskaffelsens art kan teknologien falle inn under lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, som gir staten særlige rettigheter og pålegger restriksjoner som kan begrense selskapets handlefrihet, blant annet ved eksport og salg av teknologien. Det bør kartlegges om porteføljeselskapets teknologi kan omfattes. Digital sikkerhet: Digitalsikkerhetsloven, som gjennomfører NIS2, trådte i kraft 1. oktober 2025 og gjelder i tillegg til forsvarsspesifikke kontraktskrav. Deling av gradert informasjon med underleverandører må håndteres særskilt.

Krigens folkerett

Utover de rettsområdene som er nevnt over, setter også den internasjonale humanitærretten – krigens folkerett – rammer for forsvarsindustrien. Dette er et regelsett næringslivet i mindre grad er vant til å forholde seg direkte til, og for forvaltere av forsvarsfond, investorer og tilknyttede aktører er det særlig viktig å forstå hvor og hvordan man kan være eksponert.

Industrien kan selv være eksponert : Forpliktelsene etter Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller er formelt rettet mot stater, men sentrale brudd er også gjort straffbare etter norsk rett, herunder medvirkning. Virksomheter som utvikler våpen eller teknologi, kan etter omstendighetene pådra seg ansvar for hvordan den brukes.

: Forpliktelsene etter Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller er formelt rettet mot stater, men sentrale brudd er også gjort straffbare etter norsk rett, herunder medvirkning. Virksomheter som utvikler våpen eller teknologi, kan etter omstendighetene pådra seg ansvar for hvordan den brukes. Våpen må utvikles i tråd med folkeretten: De grunnleggende kravene – å skille mellom sivile og militære mål, proporsjonalitet, og forbudet mot våpen ment å påføre unødvendig lidelse gjelder allerede på utviklingsstadiet. Enkelte våpentyper er dessuten forbudt i seg selv, som antipersonellminer, klasevåpen, kjemiske og biologiske våpen. Etter artikkel 36 i første tilleggsprotokoll skal statene lovlighetsvurdere nye våpen og metoder før bruk – en plikt som binder de fleste, men ikke alle, NATO-allierte (USA har for eksempel ikke ratifisert protokollen, men praktiserer en lignende vurderingsplikt).

De grunnleggende kravene – å skille mellom sivile og militære mål, proporsjonalitet, og forbudet mot våpen ment å påføre unødvendig lidelse gjelder allerede på utviklingsstadiet. Enkelte våpentyper er dessuten forbudt i seg selv, som antipersonellminer, klasevåpen, kjemiske og biologiske våpen. Etter artikkel 36 i første tilleggsprotokoll skal statene lovlighetsvurdere nye våpen og metoder før bruk – en plikt som binder de fleste, men ikke alle, NATO-allierte (USA har for eksempel ikke ratifisert protokollen, men praktiserer en lignende vurderingsplikt). Betydning for verdi og salgbarhet: Folkerettslig etterlevelse bygges i økende grad inn i selve produktet og i anskaffelseskravene. Et system som ikke kan dokumentere slik etterlevelse, for eksempel krav til menneskelig kontroll og etterprøvbarhet i AI-baserte løsninger, kan bli vanskelig å selge til allierte, med direkte betydning for verdivurdering og exit.

Folkerettslig etterlevelse bygges i økende grad inn i selve produktet og i anskaffelseskravene. Et system som ikke kan dokumentere slik etterlevelse, for eksempel krav til menneskelig kontroll og etterprøvbarhet i AI-baserte løsninger, kan bli vanskelig å selge til allierte, med direkte betydning for verdivurdering og exit. Investeringsrestriksjoner og due diligence: De fleste institusjonelle investorer har eksklusjonskriterier som følger internasjonale traktater, typisk forbud mot blant annet klasevåpen. Slike restriksjoner tas normalt uttrykkelig inn i fondets investeringsmandat og/eller sidebrev, og forvalteren må derfor kontrollere etterlevelse allerede ved investeringsbeslutningen.

Fakta