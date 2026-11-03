Er dine arbeidstakere særlig uavhengige?

Høyesteretts dom gjaldt en prosjektleder i et entreprenørselskap som til enhver tid jobbet på flere ulike prosjekter, og som selv hadde styring med hvor det var størst behov for hans arbeid. Både tingretten og lagmannsretten mente at stillingen var særlig uavhengig, men Høyesterett kom til at vilkårene ikke var oppfylt.

Hvor Høyesterett trekker grensen

Høyesteretts dom går etter manges oppfatning overraskende langt, og legger til grunn en høy terskel for hvilke stillinger som er særlig uavhengige.

Det er særlig verdt å merke seg at det ikke er tilstrekkelig at arbeidstaker selv bestemmer når arbeidet skal utføres, eller selv fører kontroll med at arbeidet blir gjort. Stillingen må innebære tydelig og åpenbar uavhengighet, og i denne vurderingen er det sentralt at arbeidstaker også har stor frihet til å bestemme omfanget av arbeidet som er nødvendig.

Høyesterett understreker også at både "indre rammevilkår" (som arbeidsgiver har kontroll med) og "ytre rammevilkår" (slik som frister og krav satt av det offentlige eller av kunder) er relevante i denne vurderingen.

Hva bør virksomheter gjøre nå?

Høyesteretts dom er generelt utformet, og vil ikke bare være relevant innen entreprise. For virksomheter som har ansatt arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger, er det viktig å merke seg følgende: