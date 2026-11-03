ARTICLE · 03 NOVEMBER 2026
Er dine arbeidstakere særlig uavhengige?
Høyesterett har satt en høy terskel for hvilke stillinger som kvalifiserer som «særlig uavhengige» etter arbeidsmiljøloven § 10-12. En nylig dom om en prosjektleder i entreprise viser at det ikke er nok at arbeidstaker selv bestemmer når arbeidet utføres - de må også ha stor frihet til å bestemme omfanget av arbeidet. Virksomheter bør nå gjennomgå sine arbeidsavtaler og praksis for å unngå potensielle krav om overtidsbetali
Høyesterett avsa 14. oktober 2026 en dom om tolkningen av vilkåret «særlig uavhengig stilling» i arbeidsmiljøloven § 10-12 annet ledd. Arbeidstakere i slike stillinger er unntatt fra de aller fleste reglene om arbeidstid, herunder lovfestet rett til overtidsbetaling. Mange har nedfelt dette i arbeidsavtalen, men det avgjørende er om stillingen reelt oppfyller vilkåret. Våre eksperter oppsummerer hva dommen innebærer, og hva din virksomhet bør tenke på.
Høyesteretts dom gjaldt en prosjektleder i et entreprenørselskap som til enhver tid jobbet på flere ulike prosjekter, og som selv hadde styring med hvor det var størst behov for hans arbeid. Både tingretten og lagmannsretten mente at stillingen var særlig uavhengig, men Høyesterett kom til at vilkårene ikke var oppfylt.
Hvor Høyesterett trekker grensen
Høyesteretts dom går etter manges oppfatning overraskende langt, og legger til grunn en høy terskel for hvilke stillinger som er særlig uavhengige.
Det er særlig verdt å merke seg at det ikke er tilstrekkelig at arbeidstaker selv bestemmer når arbeidet skal utføres, eller selv fører kontroll med at arbeidet blir gjort. Stillingen må innebære tydelig og åpenbar uavhengighet, og i denne vurderingen er det sentralt at arbeidstaker også har stor frihet til å bestemme omfanget av arbeidet som er nødvendig.
Høyesterett understreker også at både "indre rammevilkår" (som arbeidsgiver har kontroll med) og "ytre rammevilkår" (slik som frister og krav satt av det offentlige eller av kunder) er relevante i denne vurderingen.
Hva bør virksomheter gjøre nå?
Høyesteretts dom er generelt utformet, og vil ikke bare være relevant innen entreprise. For virksomheter som har ansatt arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger, er det viktig å merke seg følgende:
- Dommen innebærer ikke at alle bestemmelser om dette i arbeidsavtaler er ugyldige.
- Dommen innebærer heller ikke at en prosjektleder ikke kan være ansatt i en særlig uavhengig stilling.
- Dommen bør imidlertid gi foranledning til en systematisk gjennomgang av virksomhetens avtaler og praksis knyttet til unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette fordi Høyesterett fastlegger en norm som mange vil oppfatte som strengere enn tidligere praksis, og fordi feilvurderinger vil kunne gi grunnlag for krav om overtidsbetaling – både bakover og fremover i tid. Det er all mulig grunn til å rydde opp i eventuell feilpraktisering så raskt som mulig.
- Det som ligger fast, er at vurderingen av om en stilling er særlig uavhengig beror på en konkret helhetsvurdering. Et godt råd er å etablere gode rutiner for å vurdere om en stilling oppfyller vilkåret, typisk i form av et vurderingsskjema.
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