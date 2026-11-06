Bank- og finanstrainee: – Her fikk jeg bekreftet at jeg ønsker å jobbe med disse oppgavene og folkene

Da Petter Thorsen først hørte om bank- og finanstraineeprogrammet på Arbeidslivsdagene ved UiO, visste han lite om hvordan arbeidshverdagen så ut i skjæringspunktet mellom juss og bank og finans. I dag jobber han som advokatfullmektig i Thommessens bank- og finansavdeling.

– Jeg ble først og fremst nysgjerrig. Jeg hadde trivdes med fagområder som panterett, selskapsrett og kommersielle avtaler i løpet av studiet, og hadde stor interesse for finans utenom studiet. Samtidig visste jeg veldig lite om hvordan arbeidshverdagen så ut innen bank og finans, forteller Petter. For ham var traineeprogrammet en mulighet til å utforske et fagområde han allerede var interessert i, men som han foreløpig bare kjente fra et teoretisk perspektiv. – Jeg fikk inntrykk av at programmet ga mulighet til å få innblikk i nettopp dette, både fra et tradisjonelt advokatfirma og «på innsiden», hos Nordea.

Fra teori til ekte saker Før oppstart var Petter spent på hvilke arbeidsoppgaver som ville fylle dagene, og på hvordan det ville være å jobbe med ekte kommersielle saker mot klienter og kunder. – Jeg var spent på hvordan det ville være å jobbe med ekte kommersielle saker mot klienter og kunder, men også på hvordan folkene var. Han fikk god oppfølging allerede før oppstart, og hadde en egen fadder både hos Thommessen og Nordea. Fadderen sørget for at han ble inkludert både sosialt og faglig, og var en person han raskt kunne gå til med spørsmål. – Jeg ble imidlertid veldig fort inkludert i det sosiale miljøet på avdelingene for øvrig, både hos Thommessen og Nordea, og opplevde fort ikke at det var noen særlig forskjell på fadderen og de andre kollegaene mine. Hos Thommessen fikk Petter jobbe med konkrete leveranser til klient. Blant annet bisto han på en større finansiering som involverte aktører på tvers av Norge, Chile, Canada, USA og Tyskland. – Jeg opplevde at bidraget mitt ble verdsatt og var nyttig. Etter fem uker hos Thommessen gikk turen videre til Nordea. Der ble han en del av Group Legal og fikk se bank og finans fra et annet perspektiv. – I Nordea jobber man med bankens interne juridiske spørsmål, både innen tradisjonell finansiering og annet som måtte komme opp i forbindelse med bankens forretningsførsel. Blant annet jobbet Petter med en sak om en kunde av banken der insolvens og konkurs var umiddelbart forestående. Han deltok i diskusjoner om bankens vurderinger knyttet til konkursen og hvordan denne skulle håndteres.

To sider av samme fagområde For Petter ble forskjellen mellom de to arbeidsstedene en viktig del av traineeoppholdet. – Arbeidshverdagen preges av at de ulike arbeidsstedene fyller ulike funksjoner. Overgangen fra Thommessen til Nordea var god, og jeg opplevde at det var nyttig at jeg hadde fått en «innføring» hos Thommessen før jeg gikk til Nordea. Gjennom de ti ukene fikk han dermed se hvordan det er å jobbe med bank og finans fra både advokatfirmaets og bankens perspektiv. – Gjennom bank- og finanstraineeprogrammet får man innsikt i hvordan det er å jobbe som forretningsadvokat i et av Norges fremste miljøer for bank og finans, og hvordan det er å jobbe «in-house» i en av Norges største banker.

Bekreftet at dette var riktig vei Petter hadde håpet at han ville trives med arbeidsoppgavene før han startet. Det fikk han bekreftet. – Jeg fikk den innsikten i hvordan det er å jobbe med juss og finans som jeg manglet fra studiet, og fikk se hvordan de fagene jeg i hovedsak hadde tilnærmet meg fra et teoretisk perspektiv, virket i praksis. For ham ble traineeoppholdet derfor mer enn bare en mulighet til å lære mer om bank og finans. Det ble også en måte å finne ut hva han faktisk ønsket å jobbe med videre. – Det var gjennom oppholdet som trainee at jeg fikk bekreftet at jeg ønsket å jobbe med disse arbeidsoppgavene og med disse folkene.

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