Arbeidsrett | Statsbudsjettet: Fortsatt styrking av Arbeidstilsynet, videreføring av inkluderingsordninger og varslet lovendring om sykefraværsoppfølging

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til neste års statsbudsjett. Som for tidligere år, viderefører regjeringen i hovedsak dagens arbeidslivspolitikk. Det som i særlig grad bør interessere arbeidsgivere i årets budsjett, er regjeringens varsel om at det kommer en lovproposisjon med endringer i medvirknings- og aktivitetsplikten for sykmeldte og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, samt en rekke tiltak rettet mot sykefravær, unge, uføre og eldre arbeidstakere. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi noen av de sentrale budsjettpunktene og fokusområder på arbeidslivsområdet i regjeringens forslag til statsbudsjett.

BAHR mener

Det er få store nyheter å spore på arbeidslivsområdet i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen holder fast ved målet om å øke sysselsettingsandelen i aldersgruppen 20–64 år til 82 prosent i 2030 og videre til 83 prosent i 2035. Regjeringen varsler endringer i medvirknings- og aktivitetspliktene til sykmeldte og i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og sikter på å fremme en lovproposisjon om dette senere i høst. Dette er et konkret lovarbeid som kan få direkte betydning for arbeidsgiveres oppfølgingsforpliktelser ved sykefravær, og vi vil følge dette tett.

Vi merker oss imidlertid at budsjettmeldingen ikke varsler endringer i selve sykepengeordningen, verken i kompensasjonsgraden eller i arbeidsgiverperioden. Innsatsen rettes i stedet mot bedre oppfølging og samarbeid mellom aktørene.

Regjeringen har også varslet større tilstedeværelse fra Arbeidstilsynet, og et særlig fokus på plattformarbeidere. Arbeidsgivere bør derfor sørge for å få gode rutiner for internkontroll, og ha en prosedyre for eventuelle tilsyn.

Hva er verdt å merke seg fra arbeidslivsområdet i budsjettmeldingen?