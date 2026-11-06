ARTICLE · 06 NOVEMBER 2026
Arbeidsrett | Statsbudsjettet: Fortsatt styrking av Arbeidstilsynet, videreføring av inkluderingsordninger og varslet lovendring om sykefraværsoppfølging
BAHR
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Regjeringen la i dag frem sitt forslag til neste års statsbudsjett. Som for tidligere år, viderefører regjeringen i hovedsak dagens arbeidslivspolitikk. Det som i særlig grad bør interessere arbeidsgivere i årets budsjett, er regjeringens varsel om at det kommer en lovproposisjon med endringer i medvirknings- og aktivitetsplikten for sykmeldte og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, samt en rekke tiltak rettet mot sykefravær, unge, uføre og eldre arbeidstakere. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi noen av de sentrale budsjettpunktene og fokusområder på arbeidslivsområdet i regjeringens forslag til statsbudsjett.
BAHR mener
Det er få store nyheter å spore på arbeidslivsområdet i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen holder fast ved målet om å øke sysselsettingsandelen i aldersgruppen 20–64 år til 82 prosent i 2030 og videre til 83 prosent i 2035. Regjeringen varsler endringer i medvirknings- og aktivitetspliktene til sykmeldte og i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og sikter på å fremme en lovproposisjon om dette senere i høst. Dette er et konkret lovarbeid som kan få direkte betydning for arbeidsgiveres oppfølgingsforpliktelser ved sykefravær, og vi vil følge dette tett.
Vi merker oss imidlertid at budsjettmeldingen ikke varsler endringer i selve sykepengeordningen, verken i kompensasjonsgraden eller i arbeidsgiverperioden. Innsatsen rettes i stedet mot bedre oppfølging og samarbeid mellom aktørene.
Regjeringen har også varslet større tilstedeværelse fra Arbeidstilsynet, og et særlig fokus på plattformarbeidere. Arbeidsgivere bør derfor sørge for å få gode rutiner for internkontroll, og ha en prosedyre for eventuelle tilsyn.
Hva er verdt å merke seg fra arbeidslivsområdet i budsjettmeldingen?
- Styrking av Arbeidstilsynet: Regjeringen foreslår en bevilgning på 982,1 mill. kroner til Arbeidstilsynets driftsutgifter i 2027. Det blir fremhevet at Arbeidstilsynet skal gjennomføre flere tilsyn og være mer til stede og synligere, og på den måten påvirke flere direkte. Det blir også påpekt at Arbeidstilsynet skal ha særlig oppmerksomhet mot utfordringer knyttet til plattformarbeid.
- Økt innsats mot sykefravær: Regjeringen vil foreslå endringer i medvirknings- og aktivitetspliktene til sykmeldte og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for å legge til rette for bedre samarbeid og få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Nærmere detaljer om lovforslaget er ikke presisert, men dette er et konkret initiativ arbeidsgivere bør følge med på fremover. Regjeringen foreslår samlet 77,8 mill. kroner til tiltak for redusert sykefravær.
- Arbeidsmarkedstiltak: Regjeringen vil forsterke satsingen på arbeidsmarkedstiltak, og den foreslåtte budsjettøkningen gir grunnlag for å øke innsatsen med individuell jobbstøtte (IPS) og forsøk med fireårig lønnstilskudd for unge.
- Ungdomsløftet: Regjeringen har mål om at 30 000 flere under 30 år skal være i jobb innen 2030. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 30 mill. kroner til et program for å rekruttere primært unge som ikke er i arbeid eller utdanning inn i den kommunale helse- og omsorgssektoren, og å øke bevilgningen til markedsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten med 30 mill. kroner i 2027.
- Varig tilrettelagt arbeid (VTA): Det foreslås en ytterligere bevilgningsøkning som tilsvarer om lag 300 flere VTA-plasser. VTA er en ordning der uføretrygdede med behov for tett oppfølging og særskilt tilrettelegging får arbeid, enten i en forhåndsgodkjent virksomhet eller i en ordinær bedrift etter avtale med NAV.
- Inntektsskatt og trygdeavgift: Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt foreslås redusert med 0,2 prosentenheter, og personfradraget økes med om lag 1 200 kroner utover ordinær justering.
- Eldre arbeidstakere og aldersgrenser: Fra 1. januar 2026 ble aldersgrensen for arbeidstakere i staten hevet fra 70 til 72 år, og det er ikke lenger tillatt å ha interne aldersgrenser under 72 år i bedrifter og kommuner. Regjeringen varsler i denne forbindelse at de er opptatt av en videre utvikling av særaldersgrensene i offentlig sektor for å utnytte arbeidskraften lenger, men det foreligger ikke noe konkret forslag til endring i årets budsjett i denne forbindelse.
- Firmabilbeskatning: Regjeringen foreslår endringer i firmabilbeskatningen slik at den i større grad gjenspeiler kostnadsforskjeller mellom ulike motortyper. Endringen innebærer ikke vesentlig endrede administrative konsekvenser for arbeidsgiver, som fortsatt skal rapportere skattepliktig fordel basert på listepris og registreringsnummer, men arbeidsgiver må i tillegg hensynta det fastsatte kostnadselementet basert på bilens motortype.
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