La SCJN Determina Inconstitucionalidad De La Tasa Del Impuesto Sobre La Adquisición De Inmuebles Vigente En 2024 En La Ciudad De México.

La jurisprudencia declara inconstitucional la tarifa del ISAI vigente en 2024 y plantea la necesidad de evaluar las vías legales disponibles para quienes pagaron el impuesto conforme a dicha disposición.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la jurisprudencia P./J. 196/2026 (12a.), mediante la cual declaró inconstitucional el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2024, que establece la tarifa para calcular el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

La SCJN determinó que dicha tarifa vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, al no garantizar que el impuesto aumente de manera progresiva conforme se incrementa el valor del inmueble. Su mecanismo de cálculo puede generar incluso que inmuebles de menor valor causen un impuesto superior al correspondiente a otros de mayor valor.

El criterio no genera por sí mismo una devolución automática.

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