El 21 de octubre de 2026 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo número 1972, mediante el cual se extiende por tercera ocasión, del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2026, la vigencia de la Resolución de carácter general mediante la cual se otorgan beneficios fiscales y se brindan las facilidades administrativas para promover la regularización de adeudos en materia de impuesto predial, derechos por el suministro de agua y multas de tránsito correspondientes a los ejercicios 2021 a 2025.

El contenido de dichos beneficios y sus prórrogas se detallan en nuestros comunicados Flash 2026-2 y Flash 2026-7 Contribuciones Locales.

Recomendamos revisar en lo particular los beneficios que se indican para identificar si resultan aplicables a su caso particular.