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ARTICLE · 06 NOVEMBER 2026

Reforma En Materia De Delitos Contra La Propiedad Intelectual En México

Von Wobeser y Sierra, SC
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Von Wobeser y Sierra is a Mexican law firm founded in 1986 that offers a wide range of legal...

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El Senado mexicano aprobó una reforma significativa al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que modifica sustancialmente el régimen penal aplicable a delitos contra la propiedad intelectual.

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Patricia Kaim
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Adrián Martínez
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El Senado aprobó una reforma que fortalece el régimen penal aplicable a delitos contra la propiedad intelectual y que aún deberá ser discutida por la Cámara de Diputados.

El 30 de septiembre de 2026, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para fortalecer el régimen penal aplicable a delitos contra la propiedad intelectual. El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión, por lo que aún no se encuentra vigente.

Entre los principales cambios se encuentran la sustitución del criterio de “fin de lucro” o “especulación comercial” por el concepto de “escala comercial”, así como el establecimiento de un umbral mínimo de 170 UMA para determinar dicha escala. La reforma también contempla el incremento de penas y multas por diversos delitos y nuevos supuestos relacionados con la difusión no autorizada de obras antes de su lanzamiento y el uso indebido de elementos que aparenten provenir de instituciones públicas.

Asimismo, se amplían los casos que podrán investigarse de oficio, las reglas aplicables a la reparación del daño, la responsabilidad penal de las empresas y la aplicación de sanciones a mercancías bajo control aduanero.

La reforma deberá ser discutida y votada por la Cámara de Diputados. De aprobarse sin modificaciones, será enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

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