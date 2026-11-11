Reforma En Materia De Inversión Extranjera En México: Lo Que La Nueva Iniciativa De Seguridad Nacional Implica Para Las Adquisiciones Transfronterizas

PUNTOS CLAVE

El 30 de septiembre de 2026, el Senado aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera presentada por el Poder Ejecutivo, creando el primer mecanismo estructurado y ex ante de revisión por motivos de seguridad nacional aplicable a adquisiciones extranjeras en México. Ahora, la iniciativa ha sido turnada a la Cámara de Diputados.

El mecanismo aplica a adquisiciones de más del 49% del capital social de sociedades mexicanas que realicen actividades estratégicas o sensibles, sujeto a un umbral de valor de activos que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) deberá definir.

La reforma amplía la integración de la CNIE para incorporar a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, y le otorga la facultad de autorizar, condicionar o prohibir las adquisiciones sujetas a revisión.

Nuevas multas administrativas de hasta aproximadamente $1.36 millones de dólares y la figura de la negativa ficta generan riesgos relevantes de cumplimiento y de certeza en los tiempos de cierre de las operaciones.

CONTEXTO: POR QUÉ MÉXICO REFORMA AHORA SU LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El marco legal vigente en materia de inversión extranjera en México fue diseñado para atraer capital, no para analizarlo desde una perspectiva de seguridad nacional. La Ley de Inversión Extranjera, vigente desde 1993, adopta un modelo de promoción basado en una «lista negativa»: la inversión extranjera está generalmente permitida, salvo en las actividades reservadas o restringidas expresamente al Estado o a personas mexicanas.

El único instrumento vigente en materia de seguridad nacional es el artículo 30 de la Ley de Inversión Extranjera, que permite a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) impedir una adquisición por razones de seguridad nacional. Sin embargo, esta facultad no está definida, es discrecional y se ejerce únicamente de manera posterior al hecho (ex-post), y en la práctica ha sido invocada en muy pocas o ninguna ocasión.

Esta laguna ya no es sostenible. La competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, así como la creciente insistencia de Washington en que México fortalezca su capacidad de revisión de inversiones como parte de las condiciones vinculadas a la revisión del T-MEC, son los principales impulsores de esta reforma. Desde la administración Biden, y continuando con la actual administración estadounidense, México ha enfrentado presión constante para alinear su marco de inversión con una visión de seguridad regional más amplia para Norteamérica. La iniciativa presentada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Senado el 28 de agosto de 2026 constituye, en este sentido, tanto una respuesta de política comercial como una medida de seguridad nacional.

La propia Exposición de Motivos de la iniciativa vincula la reforma con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y sus objetivos de seguridad nacional, e invoca expresamente los principios de la OCDE en materia de mecanismos de revisión de inversiones: no discriminación, transparencia, previsibilidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Esta referencia es relevante: México busca que su nuevo mecanismo sea evaluado conforme a los mismos estándares presentes en más de treinta Tratados Bilaterales de Inversión actualmente en vigor.

QUÉ CAMBIA LA INICIATIVA: UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL Y PROCESAL

Una CNIE Fortalecida con Mandato de Seguridad Nacional

La iniciativa incorpora a representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como integrantes con derecho a voto de la CNIE, junto con los integrantes actuales (Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar, Medio Ambiente, Energía, Economía, Infraestructura, Trabajo y Turismo). La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán como invitados permanentes sin voto cuando se discutan asuntos de seguridad nacional. Esto transforma a la CNIE de un órgano históricamente enfocado en la promoción económica de la inversión a uno equipado para realizar revisiones con un enfoque de seguridad.

Un Nuevo Supuesto de Revisión Obligatoria Ex-Ante

Conforme al nuevo capítulo propuesto, «Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras», la aprobación de la CNIE será obligatoria únicamente cuando se cumplan de manera acumulativa tres condiciones: (i) que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de una sociedad mexicana; (ii) que el valor de los activos de dicha sociedad exceda un umbral que la CNIE deberá establecer mediante disposiciones de carácter general; y (iii) que la sociedad realice una actividad estratégica o sensible, conforme se describe a continuación.

Sectores Estratégicos y Sensibles Cubiertos

La iniciativa identifica cinco categorías amplias que podrían activar la revisión: infraestructura estratégica física o virtual (energía, salud, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, aeroespacial, defensa e «instalaciones sensibles»); tecnologías críticas y de uso dual (inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología aeroespacial y de defensa, almacenamiento de energía, nanotecnología y biotecnología); suministro de insumos esenciales (energía, «materias primas» y seguridad alimentaria); acceso o control de «información sensible», incluyendo datos personales; y cualquier otro sector que la CNIE determine mediante disposiciones de carácter general. Debido a que la iniciativa utiliza un lenguaje abierto e ilustrativo («incluidas»), el alcance práctico de los sectores cubiertos es más amplio de lo que una primera lectura sugiere, y probablemente será precisado a través de la regulación secundaria de la CNIE.

Presentación Voluntaria por Debajo del Umbral

Cuando una sociedad objetivo realice actividades estratégicas o sensibles y la participación extranjera exceda el 49%, pero el valor de sus activos se encuentre por debajo del umbral correspondiente, la iniciativa permite (sin exigir) una presentación voluntaria ante la CNIE. Esto crea una vía opcional de mayor certeza para inversionistas que deseen anticiparse, incluso fuera del supuesto de revisión obligatoria.

Procedimiento, Plazos y Resoluciones

Las solicitudes deberán presentarse de manera conjunta por el inversionista extranjero y la sociedad mexicana objetivo, lo que en la práctica excluye a la inversión de nueva creación (greenfield) del mecanismo obligatorio, dado que una sociedad aún no constituida no puede formar parte de dicha solicitud. La CNIE deberá resolver dentro de un plazo de sesenta días hábiles, sujeto a suspensiones y ampliaciones limitadas. Si la CNIE no resuelve dentro de dicho plazo, la solicitud se entenderá negada, conforme a la figura de la negativa ficta, lo que traslada la incertidumbre jurídica al inversionista en lugar de a la autoridad. Cuando la CNIE resuelve, podrá autorizar la operación sin condiciones, autorizarla sujeta a medidas de mitigación, o prohibirla por razones de seguridad nacional; las operaciones autorizadas podrán quedar sujetas a obligaciones continuas de reporte.

Nuevas Sanciones y Riesgos de Cumplimiento

La iniciativa introduce dos nuevas infracciones y multas vinculadas al mecanismo de seguridad nacional. La sociedad mexicana que transmita su estructura accionaria a un inversionista extranjero después de que la CNIE haya negado la autorización, o sin haber obtenido previamente una resolución favorable, enfrentará una multa de aproximadamente $34,000 a $1.36 millones de dólares. El incumplimiento de las medidas de mitigación impuestas por la CNIE conlleva el mismo rango de sanción.

IMPLICACIONES LEGALES Y PRÁCTICAS PARA NUEVAS ADQUISICIONES

Para los inversionistas que estructuren una adquisición de, o inversión en, una sociedad mexicana, esta reforma introduce nuevas variables que deben evaluarse desde las etapas más tempranas de la planeación de la operación, mucho antes de la firma.

Estructuración de la tenencia accionaria en torno al umbral del 49%. Debido a que la revisión obligatoria se activa únicamente por encima del 49% de participación extranjera acumulada, algunos inversionistas podrían optar por estructurar sus operaciones para mantenerse por debajo de dicho umbral. Los inversionistas deben ponderar esta opción frente a sus objetivos de gobernanza y control.

Riesgo de clasificación sectorial. Debido a que la lista de actividades «estratégicas» y «sensibles» es abierta y será precisada por la CNIE mediante disposiciones de carácter general, los equipos de transacción no deben asumir que una sociedad objetivo queda fuera del alcance de la ley simplemente porque no se trata evidentemente de una empresa de defensa o energía. Empresas de datos, logística, agroindustria y tecnología que manejen «información sensible» también podrían quedar comprendidas.

Plazos y certeza de cierre. El plazo de revisión de sesenta días hábiles, junto con la figura de la negativa ficta, implica que las condiciones de cierre y las fechas límite de las operaciones deben contemplar esta ventana de revisión, y las partes no deben asumir que el silencio de la CNIE es favorable. A diferencia de un silencio administrativo positivo, en este caso el silencio opera como una negativa.

La presentación voluntaria como herramienta de mitigación de riesgo. Los inversionistas cuyas operaciones se ubiquen justo por debajo del umbral de activos, pero que busquen mayor certeza, pueden considerar una presentación voluntaria para obtener la autorización de la CNIE de manera proactiva, reduciendo el riesgo de un cuestionamiento posterior por parte de la Secretaría de Economía conforme al artículo 37 de la Ley de Inversión Extranjera.

Interacción con la protección de tratados de inversión. Aunque el mecanismo es formalmente neutral en cuanto a nacionalidad, su diseño responde a consideraciones geopolíticas más que puramente internas. Los inversionistas provenientes de jurisdicciones cubiertas por algún Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones celebrado por México deben evaluar si la aplicación práctica del mecanismo podría generar consideraciones de no discriminación o de trato justo y equitativo conforme al tratado aplicable.

PERSPECTIVAS

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión legislativa, y su texto final, junto con las disposiciones de carácter general que emita la CNIE (en particular, el umbral de valor de activos y la delimitación precisa de los sectores «estratégicos» y «sensibles»), determinarán de manera relevante su alcance real. Los inversionistas que actualmente negocien o planeen adquisiciones en México, particularmente en los sectores de infraestructura, tecnología, energía, datos y alimentos, deben dar seguimiento cercano a este proceso legislativo e incorporar el mecanismo previsto en sus calendarios de cierre, decisiones de estructuración y condiciones suspensivas.