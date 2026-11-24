ARTICLE · 24 NOVEMBER 2026
Modificación a las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Chevez
CHEVEZ, founded in 1981, is a leading tax consulting and legal firm based in Mexico, with presence...View firm profile
El 7 de agosto de 2026 se publicaron modificaciones a las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, implementando obligaciones introducidas por reformas previas. Las nuevas disposiciones incorporan un enfoque más robusto de prevención de lavado de dinero basado en riesgos y establecen fechas específicas de entrada en vigor para diversas obligaciones de cumplimiento.
El 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en lo sucesivo, “LFPIORPI”), con lo cual se materializa la implementación de diversas obligaciones introducidas por la reforma a la citada Ley publicada el 16 de julio de 2025 y de las modificaciones a su Reglamento publicada el 27 de marzo de 2026, mencionadas en nuestros “TÓPICOS – Reforma LFPIORPI” y “Flash Informativo 2026-1”, respectivamente.
Con independencia de que en próximos días estaremos compartiendo un documento con el análisis detallado de las modificaciones que consideramos más relevantes; recomendamos que el contenido de las Reglas que nos ocupan sea revisado en lo individual para identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash Informativo.
En este contexto, resulta relevante que los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables revisen y evalúen oportunamente sus procesos de cumplimiento, ya que las nuevas disposiciones incorporan un enfoque más robusto de prevención de lavado de dinero basado en riesgos y fortalecen los mecanismos internos de control y, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de reforma a la LFPIORPI establecen la entrada en vigor de las nuevas obligaciones.
Entre las principales obligaciones cuya implementación queda vinculada a las Reglas de Carácter General se encuentran las siguientes:
30 de noviembre de 2026
Entrada en vigor del Acuerdo en general
Alta y registro Fideicomisos o Figuras Jurídicas
1° de marzo de 2027
Evaluación con un Enfoque Basado en Riesgos
Clasificación del grado de riesgo de Clientes o Usuarios
Conocimiento de Clientes o Usuarios
Procedimientos de selección de personal
Actualización Manual de Políticas Internas
6 meses posteriores a la emisión de los formatos oficiales
Avisos de 24 horas
Primer periodo será del 1° de enero al 31 de diciembre de 2027
Capacitación anual
El primer periodo de revisión de auditoría iniciará el 1° de enero de 2028 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año
Auditorías para verificar cumplimiento de obligaciones
1° de junio de 2027
Mecanismos automatizados seguimiento de operaciones
30 de mayo de 2027
Entrega de información - sujetos que realizan la actividad vulnerable de activos virtuales
Considerando el alcance de estas modificaciones y el incremento de las facultades de supervisión y verificación de las autoridades, recomendamos realizar una revisión integral de los programas de cumplimiento PLD/FT para identificar brechas y diseñar un plan de implementación que permita atender oportunamente las nuevas exigencias regulatorias.
Derivado de lo anterior, la Firma se pone a su disposición para analizar el impacto concreto de las modificaciones que nos ocupan en sus operaciones.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.