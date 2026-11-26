México publicó una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que permite a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizar, condicionar o impedir determinadas adquisiciones por razones de seguridad nacional. Para los inversionistas, esto añade una evaluación que deberá incorporarse a la planeación del cierre de las operaciones comprendidas en el mecanismo.

La reforma entra en vigor el 20 de noviembre de 2026, pero el umbral de activos que delimitará el escrutinio obligatorio todavía debe definirse mediante una resolución general. Esa distinción es clave: la vigencia de la ley no equivale, en opinión de VTZ, a la aplicación inmediata de la obligación de obtener esta autorización mientras falte un umbral aplicable.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS INVERSIONISTAS?

El marco mexicano, tradicionalmente orientado a atraer capital, incorpora un procedimiento específico para evaluar riesgos de seguridad nacional. Como explicamos en nuestra alerta sobre la iniciativa, este cambio forma parte del debate sobre seguridad económica, cadenas de suministro y las relaciones comerciales de América del Norte.

La CNIE incorpora a las autoridades de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. A diferencia de la iniciativa, el texto final también incluye a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, reforzando la dimensión digital de la evaluación.

¿QUÉ ADQUISICIONES ESTARÁN SUJETAS A REVISIÓN?

El mecanismo exige autorización cuando se cumplan las tres condiciones siguientes (artículo 30 Bis):

La participación extranjera, directa o indirecta, sea superior al 49% del capital de una sociedad mexicana.

Los activos de la sociedad, al presentar la solicitud, superen el umbral que establezca la CNIE.

La sociedad realice una actividad comprendida en las categorías de la ley.

Estas categorías incluyen infraestructura estratégica, tecnologías críticas y productos de doble uso, insumos fundamentales y seguridad alimentaria, así como acceso o control de información sensible. No se trata únicamente de defensa o energía: también pueden quedar comprendidos negocios tecnológicos, digitales y relacionados con datos.

Cuando los activos no superen el umbral, pero la participación extranjera pretendida exceda el 49%, la ley permite una solicitud voluntaria. VTZ considera que inversionistas extranjeros deben considerar seriamente esta opción porque brinda mayor certidumbre sobre la evaluación de seguridad nacional, especialmente a la luz de la facultad de desinversión de la CNIE.

UN PLAZO MÁS CORTO, PERO SIN APROBACIÓN POR SILENCIO

El texto final reduce el plazo de resolución de 60 a 45 días hábiles y sustituye las reglas procedimentales específicas de la iniciativa (como la prevención o ampliación de plazos) por la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). La LFPA permite requerir al solicitante que subsane omisiones, sin embargo, los plazos también son cortos.

Aunque desaparece la mención expresa de la negativa ficta, el silencio de la CNIE no debe considerarse autorización para cerrar: la aprobación por silencio queda excluida para seguridad nacional y la LFPA conserva, como regla general supletoria, la respuesta negativa (artículos 28 y 30 Quater de la LIE; 17 de la LFPA).

MULTAS, CONDICIONES Y UNA NUEVA FACULTAD DE DESINVERSIÓN

La CNIE puede imponer condiciones de mitigación y obligaciones posteriores al cierre. Las multas por transferencias contrarias al régimen de autorización o incumplimiento de medidas de mitigación pueden alcanzar 200,000 veces el valor diario de la UMA, equivalentes a $23.4 millones M.N..

Además, el texto final añade una facultad de desinversión que no estaba en la iniciativa, con un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por otro periodo igual. La ley no precisa el instrumento que desarrollará ese procedimiento (artículo 38). En opinión de VTZ, la facultad de desinversión crea el incentivo de acudir al mecanismo de solicitud voluntaria porque podría brindar mayor certidumbre jurídica respecto de la evaluación de seguridad nacional de las inversiones que reúnan los requisitos para utilizarlo. Sin embargo, la falta de presentación de una solicitud voluntaria no debe equipararse, por sí sola, al incumplimiento de una obligación de autorización ni considerarse una causa automática de desinversión.

¿DESDE CUÁNDO DEBERÁN REVISARSE LAS OPERACIONES?

La CNIE debe emitir y publicar el umbral a más tardar el 18 de mayo de 2027, aunque puede hacerlo antes. El decreto no fija un plazo para reformar el Reglamento.

El texto final conserva las reglas anteriores para asuntos en trámite antes del 20 de noviembre de 2026; por ejemplo, las solicitudes de autorización ante la CNIE por participación extranjera en actividades sujetas a autorización o por adquisiciones que superen el umbral ordinario de activos (artículos 8 y 9 de la LIE). En opinión de VTZ, la autorización del nuevo mecanismo de seguridad nacional no sería exigible mientras no se publique y entre en vigor un umbral aplicable, pues falta uno de los parámetros que activan la revisión obligatoria. Esto no dispensa de otras autorizaciones que correspondan a la operación.

¿QUÉ HACER ANTES DE CERRAR UNA ADQUISICIÓN?

Un inversionista extranjero ahora deberá revisar la actividad de la empresa objetivo, el valor de sus activos y la participación que pretende adquirir para evaluar si la operación requiere autorización por razones de seguridad nacional; o, en su caso, considerar presentar una solicitud voluntaria. Asimismo, deberá dar seguimiento a la publicación del umbral y considerar los plazos de revisión y las posibles medidas de mitigación al negociar el cierre de la adquisición. El equipo de VTZ puede acompañarlo en este análisis.

Esta alerta es informativa y no constituye asesoría legal para una operación específica. Información al 19 de noviembre de 2026.