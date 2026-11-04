Защита инвестора от незаконной проверки: прокурорский фильтр, КоАП и допустимость доказательств

KP Disputes добилась аннулирования незаконной проверки иностранного инвестора и прекращения возбужденного по ее материалам дела об административном правонарушении, по которому существовал риск приостановления деятельности Компании.

Ключевым элементом защиты стало использование специальных гарантий инвестора, включая прокурорский фильтр на нескольких стадиях государственного вмешательства.

В ходе защиты иностранного инвестора было установлено, что проверка была проведена без обязательного прокурорского согласования, а акт о ее назначении впоследствии не был зарегистрирован в органах правовой статистики и специальных учетов. По материалам проверки было возбуждено два дела об административных правонарушениях.

KP Disputes одновременно обжаловала законность проверки, защищала Компанию в производствах по КоАП, истребовала первичные сведения из государственных информационных систем и задействовала механизмы прокурорской защиты инвесторов.

В результате проверяющий орган аннулировал акт о назначении проверки, нарушения были официально подтверждены органами прокуратуры и правовой статистики, а суд признал собранные доказательства недопустимыми и недостаточными и прекратил производство по делу об административном правонарушении. Риск приостановления деятельности Компании был устранен.

Почему этот кейс важен

Кейс показывает, что прокурорский фильтр при государственном контроле инвесторов нельзя сводить к наличию одного согласования прокуратуры.

При защите инвестора необходимо анализировать всю последовательность государственного вмешательства: назначение проверки, ее регистрацию, переход к производству по КоАП, соблюдение специальных гарантий на каждой стадии и допустимость полученных доказательств.

Особенность дела заключалась и в том, что акт о назначении проверки был оформлен на филиал Компании, тогда как сама Компания была включена в реестр инвесторов и являлась владельцем лицензии на регулируемый вид деятельности.

Таким образом, защита требовала не только установить наличие процессуальных нарушений, но и определить, распространяются ли специальные гарантии инвестора на деятельность, фактически осуществляемую через филиал.

Фактические обстоятельства

Компания с иностранным участием реализует инвестиционный проект в Казахстане и включена в реестр инвесторов. Часть ее деятельности осуществляется через филиал на производственном объекте.

Лицензия на регулируемый вид деятельности была выдана самой Компании, а объект филиала был указан в разрешительных документах как место осуществления соответствующей деятельности.

Государственный орган назначил и провел на объекте отраслевую проверку, оформив акт на филиал Компании.

При этом дата начала проверки в акте была указана раньше даты принятия и вручения самого акта. До истечения установленного срока проверки должностные лица составили два протокола об административных правонарушениях, хотя предусмотренные специальным законодательством акт о результатах проверки и предписание об устранении нарушений Компании не вручались.

По одному из протоколов дело было направлено в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. Санкция соответствующей статьи предусматривала возможность приостановления деятельности. Материалы по второму протоколу рассматривались органом внутренних дел.

Таким образом, из одной проверки возникло несколько самостоятельных производств, требовавших параллельной защиты.

Стратегия KP Disputes

Команда KP Disputes строила защиту не вокруг одного процедурного нарушения, а вокруг законности всей последовательности государственного вмешательства- от назначения проверки до использования ее результатов в производствах по КоАП.

1. Прокурорское согласование проверки

Пункт 4 ст. 276 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V предусматривает обязательное согласование с прокурором решения государственного органа о проведении проверки в отношении инвестора, включенного в реестр инвесторов.

Поэтому первым вопросом было установление того, получал ли государственный орган такое согласование до проведения проверки. При этом отраслевое основание для проведения контрольного мероприятия само по себе не исключало действие дополнительной гарантии, установленной для инвесторов.

2. Регистрация акта проверки

Прокурорское согласование и регистрация акта проверки в КПСиСУ являются самостоятельными процедурными требованиями.

В рассматриваемом виде контроля законодательство допускало начало проверки без предварительной регистрации акта в КПСиСУ, однако государственный орган обязан был представить его в органы правовой статистики и специальных учетов не позднее следующего рабочего дня.

Поэтому юридически значимым было не отсутствие регистрации непосредственно до начала проверки, а отсутствие последующей регистрации вообще. На дату спора сведения об акте отсутствовали в Едином реестре субъектов и объектов проверок.

3. Проверка данных государственных информационных систем

Одним из ключевых элементов стратегии стала проверка не только документов контролирующего органа, но и первичных данных о проверке в государственных информационных системах.

KP Disputes истребовала сведения непосредственно у органов правовой статистики и специальных учетов и прокуратуры. Запросы касались наличия записи в ЕРСОП, даты и времени ее создания и регистрации, статуса акта, сведений о прокурорском согласовании, истории действий в информационной системе и отражения результатов проверки.

Это позволило сопоставить позицию проверяющего органа с независимыми данными государственных учетных систем.

4. Отдельный прокурорский фильтр при возбуждении дел по КоАП

Следующим вопросом стала законность перехода от проверки к производствам по делам об административных правонарушениях.

Часть 3-1 ст. 802 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V («КоАП») предусматривает самостоятельное предварительное согласование решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении инвестора, включенного в реестр. Поэтому наличие согласования на проведение проверки само по себе не подтверждало законность последующего производства по КоАП. Каждое самостоятельное дело и каждое соответствующее процессуальное решение требовали отдельной проверки.

В этом состоит один из ключевых практических выводов дела: прокурорский фильтр нельзя воспринимать как единичную формальность в начале государственного вмешательства. Необходимо отдельно проверять соблюдение специальных гарантий применительно к каждому самостоятельному процессуальному решению, для которого закон предусматривает соответствующее согласование.

5. Проверка, оформленная на филиал

Еще одним существенным вопросом стало оформление проверки в отношении филиала, а не непосредственно юридического лица. Филиал сам по себе не является отдельным юридическим лицом и не обладает самостоятельным статусом инвестора.

Кроме того, в рассматриваемом случае лицензия на регулируемый вид деятельности принадлежала Компании, объект филиала являлся местом осуществления лицензируемой деятельности, а проверяемые обязанности относились к юридическому лицу.

Позиция KP Disputes состояла в том, что при решении вопроса о применении специальных гарантий инвестора необходимо учитывать фактического адресата государственного вмешательства.

Формальное указание филиала или иного структурного подразделения в акте проверки не должно лишать юридическое лицо-инвестора предусмотренных законом гарантий, если фактически проверяется его деятельность.

6. Параллельная защита по АППК и КоАП

Команда также разграничила несколько самостоятельных процедур. В административном судопроизводстве по АППК оспаривалась законность акта о назначении проверки и последствия его исполнения.

В производствах по КоАП решались другие вопросы: наличие события и состава административного правонарушения, вина, допустимость доказательств и возможность применения взыскания.

Подача административного иска сама по себе не прекращала производство по КоАП и не заменяла полноценную защиту в нем.

Поэтому KP Disputes вела эти направления параллельно.

7. Допустимость доказательств

Отдельное направление защиты касалось возможности использования результатов проверки в качестве доказательств совершения административного правонарушения.

Протоколы были составлены до надлежащего завершения проверки, а предусмотренные специальным законодательством итоговые документы Компании не вручались. Команда KP Disputes исходила из того, что внутренний рапорт должностного лица не может подменять предусмотренные законом результаты проверки, а сведения, полученные в рамках государственного контроля с существенными процедурными нарушениями, должны отдельно оцениваться с точки зрения допустимости доказательств. По мере получения ответов прокуратуры и органов правовой статистики соответствующие материалы приобщались к производствам по КоАП.

Таким образом, выявленные нарушения процедуры проверки получили непосредственное значение для оценки доказательственной базы обвинения.

8. Использование механизмов прокурорской защиты инвесторов

KP Disputes использовала прокурорский механизм не только для получения информации, но и как самостоятельный инструмент защиты.

Команда обратилась в органы прокуратуры, включая подразделение Генеральной прокуратуры, ответственное за защиту прав инвесторов. В обращениях ставились вопросы о соблюдении специального порядка государственного контроля, проверке данных государственных информационных систем, принятии мер прокурорского реагирования и учете выявленных нарушений при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Это имело практическое значение, поскольку производство по КоАП могло завершиться быстрее, чем административный спор о законности акта проверки. Параллельно команда минимизировала операционные риски бизнеса. Предполагаемый технический недостаток на объекте был устранен без признания события или состава административного правонарушения, что позволяло дополнительно обосновывать отсутствие продолжающейся угрозы и несоразмерность возможного приостановления деятельности.

Результат

Защита привела к результату сразу на нескольких уровнях: проверка была аннулирована, нарушения государственного органа официально зафиксированы, а производство по делу об административном правонарушении, создававшее риск приостановления деятельности, прекращено.

Орган правовой статистики и специальных учетов официально подтвердил отсутствие сведений о регистрации акта проверки в ЕРСОП.

В связи с проведением проверки без регистрации был внесен акт прокурорского надзора. Прокуратура, изучив материалы, подтвердила, что проверка не была зарегистрирована в органах государственной правовой статистики и специальных учетов и была проведена без согласования с прокуратурой. По производствам по КоАП прокуратура также применила меры надзора и проинформировала суд о выявленных нарушениях.

После прокурорского реагирования проверяющий орган аннулировал акт о назначении проверки. Служебное расследование признало факт нарушения прав субъекта предпринимательства подтвержденным. Ответственное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а руководству указано усилить контроль за соблюдением процедуры.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, рассмотрев дело по одному из протоколов, учел аннулирование акта проверки, материалы прокурорского реагирования и требования КоАП к допустимости доказательств, признал собранные доказательства недопустимыми, а их совокупность - недостаточной.

Поскольку государственный орган не доказал факт совершения правонарушения, производство было прекращено за отсутствием состава.

Тем самым был устранен и риск применения предусмотренного санкцией приостановления деятельности Компании.

Практические выводы для инвесторов

1) Проверять необходимо всю цепочку государственного вмешательства.

Не только основание проверки, но и порядок ее назначения, регистрации, завершения и последующего перехода к производству по КоАП.

2) Прокурорское согласование и регистрация проверки - самостоятельные требования.

Наличие одного из них не компенсирует отсутствие другого.

3) Документы проверяющего органа необходимо сопоставлять с первичными данными государственных учетных систем.

4) Прокурорский фильтр следует проверять применительно к каждому самостоятельному процессуальному решению.

5) Согласование назначения проверки не заменяет согласование возбуждения дела по КоАП.

6) Формальное оформление проверки на филиал само по себе не должно исключать гарантии юридического лица-инвестора.

7) Необходимо устанавливать, чья деятельность фактически проверяется и на кого возложены соответствующие обязанности.

8) Защиту по АППК и КоАП необходимо вести раздельно и параллельно.

9) Нарушения при проведении проверки могут иметь непосредственное значение для допустимости доказательств, используемых при привлечении инвестора к ответственности.

Ключевой вывод

Главный инсайт этого кейса состоит в том, что прокурорский фильтр нельзя воспринимать как одну формальную процедуру.

Для эффективной защиты инвестора необходимо проверять каждое самостоятельное процессуальное решение государственного органа и прослеживать всю цепочку государственного вмешательства- от назначения проверки до использования ее результатов в деле об административном правонарушении.

В этом деле именно такой подход позволил KP Disputes добиться аннулирования проверки, официальной фиксации нарушений со стороны государственного органа, прекращения производства по делу об административном правонарушении и устранения риска приостановления деятельности инвестора.

При этом статус инвестора для целей специальных гарантий государственного контроля и критерии инвестиционного спора для целей подсудности должны оцениваться отдельно.