Обстоятельства дела и требования AFSA

25 февраля 2026 года AstanaFinancialServicesAuthority («AFSA») обратился в Суд Международного финансового центра «Астана» («Суд МФЦА») по делу № AIFC-C/CFI/2026/0010 с требованиями к операторам ряда иностранных криптоплатформ, предлагавших услуги с цифровыми активами без необходимого разрешения.

До обращения в Суд AFSA направил письменные предупреждения более чем 20 криптоплатформам с требованием прекратить нелицензированную деятельность либо привести ее в соответствие с законодательством.

15 сентября 2026 года Суд вынес заочное решение, которым запретил операторам BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase, LBank и WEEX предоставлять, предлагать и рекламировать услуги с цифровыми активами на территории МФЦА или пользователям, находящимся на территории МФЦА, без необходимого разрешения, а также распространять мобильные приложения для оказания таких услуг.

18 сентября 2026 года Суд изменил решение, исключив из него оператора LBank в связи с принятыми им мерами по устранению замечаний AFSA.

Первоначально AFSA просил распространить судебный запрет на оказание соответствующих услуг пользователям, находящимся на всей территории Казахстана. Однако Суд ограничил его территорией МФЦА.

Правовые основания судебного запрета (injunction)

Согласно п. 124(1) AIFC Financial Services Framework Regulations 2017 («FSFR»), если лицо совершило, совершает либо намеревается совершить нарушение (contravention), предусмотренное п. 119 FSFR, Суд МФЦА по заявлению AFSA или потерпевшего лица вправе:

запретить лицу совершать соответствующие действия;

обязать его предпринять действия для устранения нарушения либо минимизации ущерба;

вынести иной приказ, который Суд сочтет необходимым.

Следовательно, судебный запрет (injunction) специально предусмотрен для целей регуляторного правоприменения.

При этом п. 119 FSFR определяет, какие действия признаются нарушениями (contraventions). В частности, он охватывает несоблюдение законодательства, администрируемого AFSA.

Публично-правовой характер спора и пределы юрисдикции Суда МФЦА

Ограничения, установленные Конституционным законом

п. 4 ст. 13 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V ЗРК «О Международном финансовом центре «Астана»» («Закон о МФЦА») прямо предусматривает, что Суд МФЦА не осуществляет уголовное и административное судопроизводство.

При этом п. 4 ст. 13 Закона о МФЦА относит к юрисдикции Суда следующие категории споров:

1. Споры между участниками МФЦА, органами МФЦА и (или) их иностранными работниками.

2. Споры, касающиеся операций, осуществленных в МФЦА и подчиненных праву МФЦА.

3. Споры, переданные Суду МФЦА по соглашению сторон.

Аналогичные положения предусмотрены ст. 26(1) AIFC Court Regulations 2017 («Регламент Суда МФЦА»).

Кроме того, ст. 26(2) и 26(4) Регламента Суда МФЦА предусматривают гражданский или коммерческий характер соответствующих споров и исключают из юрисдикции Суда споры уголовного или административного характера.

Публично-правовой характер отношений

Публично-правовые отношения возникают тогда, когда одна сторона реализует установленные законодательством властные полномочия в отношении другой стороны, воздействуя на ее права и обязанности (п. 20 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 9 апреля 2026 года № 2 «Об отдельных вопросах применения процессуального законодательства по административным делам» («НП ВС № 2»)).

Таким образом, для квалификации отношений необходимо установить:

Наличие публично-властных полномочий у одного из субъектов. Реализацию этих полномочий в отношении другого лица, а не взаимодействие сторон как равноправных участников гражданского оборота. Воздействие на права и обязанности лица в силу закона, а не в силу добровольно принятого договорного обязательства.

Публичное право охватывает властно-управленческие функции как государственных, так и негосударственных институтов, осуществляющих защиту публичного интереса (нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 16-НП («НП КС № 16-НП»)).

В рассматриваемом деле требования AFSA были связаны с соблюдением ст. 12-1 Закона о цифровых активах, регулирующей осуществление деятельности с необеспеченными цифровыми активами. AFSA при этом выступал не как равноправный участник гражданского оборота, а как орган регулирования. Поэтому материальные отношения между AFSA и операторами носят публично-правовой характер.

Процессуальная природа

Порядок обращения AFSA в Суд МФЦА предусмотрен специальным правом МФЦА. В частности, пункт 124(1) FSFR предусматривает возможность обращения за судебным запретом для пресечения нарушений, предусмотренных FSFR.

FSFR прямо предусматривает судебный запрет как специальный механизм регуляторного правоприменения. Однако наличие такого механизма во внутреннем праве МФЦА не снимает вопроса о том, находится ли соответствующее производство в пределах юрисдикции, установленной Конституционным законом.

Иными словами, необходимо разграничивать три вопроса:

материальный публично-правовой характер отношений; процессуальную форму производства; пределы юрисдикции Суда МФЦА, установленные актом более высокой юридической силы.

Территориальные пределы

Согласно п. 1 ст. 12 Закона о МФЦА, AFSA осуществляет регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в МФЦА.

При этом пп. 2) п. 4 ст. 13 Закона о МФЦА относит к юрисдикции Суда МФЦА споры, касающиеся операций, осуществленных в МФЦА и подчиненных его действующему праву.

Кроме того, с 1 мая 2026 года вступили в силу изменения в Закон о цифровых активах, которыми введено разграничение регулирования деятельности с необеспеченными цифровыми активами:

пп. 1) п. 1 ст. 12-1 предусматривает осуществление соответствующей деятельности операторами, имеющими лицензию либо учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан (« НБ РК »);

предусматривает осуществление соответствующей деятельности операторами, имеющими лицензию либо учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан (« »); пп. 2) п. 1 ст. 12-1 отдельно допускает осуществление деятельности на территории МФЦА через биржи цифровых активов и других участников МФЦА, имеющих соответствующую лицензию;

отдельно допускает осуществление деятельности на территории МФЦА через биржи цифровых активов и других участников МФЦА, имеющих соответствующую лицензию; пп. 1) п. 1 ст. 4 относит регулирование, контроль и надзор за провайдерами услуг цифровых активов к компетенции НБ РК, за исключением провайдеров - участников МФЦА.

В пп. 12–14 решения Суд прямо указал, что после изменения законодательства AFSA не обладает полномочиями по регулированию соответствующей деятельности на всей территории Казахстана. Такие полномочия за пределами МФЦА относятся к компетенции НБ РК.

Поэтому Суд ограничил запрет предоставлением, предложением и рекламой нелицензированных услуг на территории МФЦА либо пользователям, находящимся на его территории, а также распространением мобильных приложений для оказания таких услуг.

Таким образом, Суд исходил из территориальных пределов регуляторной компетенции AFSA и отказался предоставлять судебную защиту в объеме, выходящем за эти пределы.

Возможные процессуальные механизмы пересмотра

Отмена заочного решения. Согласно правилам 9.18–9.20 AIFC Court Rules 2018 («Правила Суда МФЦА»), ответчики вправе обратиться с заявлением об отмене или изменении заочного решения. Фиксированный срок подачи такого заявления не установлен, однако Суд учитывает своевременность обращения. Основаниями могут служить отсутствие юрисдикции, нарушение процедуры либо наличие существенных возражений по иску. Апелляционное обжалование. Согласно правилу 29.10 Правил Суда МФЦА, срок подачи апелляционного уведомления составляет 21 день. Правило 29.12 допускает обращение с ходатайством о продлении пропущенного срока.

Ключевой вопрос

Решение имеет прямую опору в специальном праве МФЦА: п. 124(1) FSFR предусматривает возможность обращения AFSA за судебным запретом для пресечения нарушений.

Однако наличие такой нормы не устраняет отдельный вопрос о пределах юрисдикции самого Суда, установленных Конституционным законом о МФЦА.

Требование AFSA носит публично-правовой характер, поскольку направлено на реализацию надзорных полномочий и принудительное пресечение деятельности без лицензии, а не на защиту гражданских прав.

Таким образом, вопрос состоит не в том, вправе ли AFSA требовать судебный запрет - такое полномочие прямо предусмотрено FSFR, - а в том, может ли Суд МФЦА рассматривать публично-правовое регуляторное требование и применять по нему меры принудительного характера, не выходя за установленный Конституционным законом запрет на осуществление административного судопроизводства.

На наш взгляд, если законодатель намерен сохранить за Судом МФЦА возможность рассматривать подобные регуляторные требования, соответствующие полномочия следует прямо закрепить в Конституционном законе о МФЦА. Это позволило бы устранить неопределенность в соотношении специального регулирования МФЦА и установленного Конституционным законом запрета на административное судопроизводство.