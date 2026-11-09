ARTICLE · 09 NOVEMBER 2026
Grønland tager næste skridt mod screening af udenlandske investeringer
Bech-Bruun
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Grønlands regering har gennemført et lovforslag om screening af udenlandske investeringer i følsomme sektorer, som kan kræve forudgående tilladelse før gennemførelse af transaktioner. Lovforslaget følger efter aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra september 2026 og sigter mod at beskytte national sikkerhed og offentlig orden mod potentielt problematiske investeringer. Screeningsordningen kan omfatte investorer fra alle lande, ikke kun dem uden for EU, NATO
Investerer I i Grønland? Et genfremsat lovforslag kan kræve, at I får forudgående tilladelse til investeringer i særligt følsomme sektorer - også for investorer fra EU og NATO-lande. Det kan påvirke transaktionens
Grønlands regering, Naalakkersuisut, genfremsatte den 13. oktober 2026 forslag til lov om screening af visse udenlandske investeringer. Hvis I har planer om at investere i en følsom sektor i Grønland, kan lovforslaget betyde, at I skal have tilladelse, førend I kan gennemføre transaktionen.
Lovforslaget er blevet genfremsat på bagkant af aftalen om blandt andet udenlandske investeringer i Grønland, som Grønland, Danmark og USA indgik den 22. september 2026 (”Grønlandsaftalen”). Et centralt element i Grønlandsaftalen er at beskytte særligt følsomme sektorer mod investeringer, der kan true den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.
Lovforslaget viderefører i vidt omfang det oprindelige forslag fra 2025, og loven vil, hvis den vedtages, fastlægge, hvornår investeringer kræver tilladelse, og hvornår myndighederne kan undersøge ikke-godkendte investeringer, der foretages efter lovens ikrafttræden.
Lovforslaget er endnu ikke vedtaget og kan blive ændret under lovbehandlingen. Vi foreslår derfor, at I følger udviklingen, før I lægger de foreslåede krav til grund for en transaktions tidsplan. Det er også fortsat uvist, hvordan den endelige ordning kommer til at spille sammen med Grønlandsaftalen.
Screening gælder udenlandske investorer generelt
Grønlandsaftalens artikel X retter sig, som vi har beskrevet i vores tidligere nyhed, kun mod investorer fra lande uden for EU, NATO og NATO's partnerkreds. Under nærmere betingelser begrænser denne aftale deres adgang til kontrol, betydelig indflydelse og ikke-offentlige oplysninger inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter.
Lovforslaget lægger derimod op til en screeningsordning for udenlandske investorer generelt. Det foreslår blandt andet, at investeringer inden for otte særligt følsomme sektorer og aktiviteter kræver forudgående tilladelse. Disse sektorer og aktiviteter omfatter blandt andet forsvar, kritisk infrastruktur, råstoffer, kritisk teknologi og selvstyreejede selskaber.
En investering kan derfor være omfattet af den foreslåede screeningsordning, selv om investoren kommer fra et EU- eller NATO-land eller et land i NATO's partnerkreds Eksempelvis når investoren er et dansk selskab.
Ejerandele og bestemmende indflydelse kan udløse screening
Hvis I som udenlandsk investor direkte eller indirekte erhverver mindst 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i en grønlandsk enhed, kan investeringen være omfattet af kravet om forudgående tilladelse. Det kan også gælde, hvis I opnår bestemmende indflydelse uden at erhverve en tilsvarende ejerandel. Det er derfor vigtigt, at både ejerandele, stemmerettigheder og øvrige kontrolrettigheder vurderes, når I undersøger, om en investering kan kræve tilladelse.
Naalakkersuisut vil efter forslaget også kunne undersøge visse investeringer, der ikke er anmeldt, i op til fem år efter gennemførelsen.
Hvad bør I afklare, før I investerer?
Hvis I planlægger at foretage eller udvide allerede eksisterende investeringer i Grønland, bør I undersøge, om investeringen ligger inden for en særligt følsom sektor, og om ændringer i ejerandele eller kontrolrettigheder kan udløse et krav om tilladelse. Indgår investeringen i en i øvrigt grænseoverskridende transaktion, bør I også afklare, om der gælder eventuelle anmeldelseskrav i andre lande.
Hvis transaktionen kan kræve tilladelse, bør I indarbejde myndighedsprocessen i tidsplanen og overveje, om godkendelse skal være en betingelse for gennemførelse.
Hvornår kan reglerne træde i kraft?
Lovforslaget lægger op til at træde i kraft den 1. juli 2027. Efter forslagets ordlyd finder reglerne ikke anvendelse på investeringer, der er gennemført før ikrafttrædelsen. Ifølge den offentliggjorte tidsplan skal forslaget førstebehandles den 10. november 2026, mens anden- og tredjebehandlingen forventes i foråret 2027.
Overvejer I at investere i Grønland, hjælper vi jer med at vurdere, om investeringen kan blive omfattet af de foreslåede screeningsregler, og hvilke tilladelser der i givet fald kan blive nødvendige. Vi kan også gennemgå ejer- og kontrolforhold, afklare eventuelle anmeldelseskrav i andre lande og rådgive om, hvordan I indarbejder myndighedsprocesser i transaktionens tidsplan og betingelser for gennemførelse. Vi følger lovgivningsprocessen og hjælper jer med at tilpasse planlægningen, efterhånden som reglerne bliver afklaret.
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