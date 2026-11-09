Grønland tager næste skridt mod screening af udenlandske investeringer

Investerer I i Grønland? Et genfremsat lovforslag kan kræve, at I får forudgående tilladelse til investeringer i særligt følsomme sektorer - også for investorer fra EU og NATO-lande. Det kan påvirke transaktionens

Grønlands regering, Naalakkersuisut, genfremsatte den 13. oktober 2026 forslag til lov om screening af visse udenlandske investeringer. Hvis I har planer om at investere i en følsom sektor i Grønland, kan lovforslaget betyde, at I skal have tilladelse, førend I kan gennemføre transaktionen.

Lovforslaget er blevet genfremsat på bagkant af aftalen om blandt andet udenlandske investeringer i Grønland, som Grønland, Danmark og USA indgik den 22. september 2026 (”Grønlandsaftalen”). Et centralt element i Grønlandsaftalen er at beskytte særligt følsomme sektorer mod investeringer, der kan true den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.

Lovforslaget viderefører i vidt omfang det oprindelige forslag fra 2025, og loven vil, hvis den vedtages, fastlægge, hvornår investeringer kræver tilladelse, og hvornår myndighederne kan undersøge ikke-godkendte investeringer, der foretages efter lovens ikrafttræden.

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget og kan blive ændret under lovbehandlingen. Vi foreslår derfor, at I følger udviklingen, før I lægger de foreslåede krav til grund for en transaktions tidsplan. Det er også fortsat uvist, hvordan den endelige ordning kommer til at spille sammen med Grønlandsaftalen.

Screening gælder udenlandske investorer generelt

Grønlandsaftalens artikel X retter sig, som vi har beskrevet i vores tidligere nyhed, kun mod investorer fra lande uden for EU, NATO og NATO's partnerkreds. Under nærmere betingelser begrænser denne aftale deres adgang til kontrol, betydelig indflydelse og ikke-offentlige oplysninger inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter.

Lovforslaget lægger derimod op til en screeningsordning for udenlandske investorer generelt. Det foreslår blandt andet, at investeringer inden for otte særligt følsomme sektorer og aktiviteter kræver forudgående tilladelse. Disse sektorer og aktiviteter omfatter blandt andet forsvar, kritisk infrastruktur, råstoffer, kritisk teknologi og selvstyreejede selskaber.

En investering kan derfor være omfattet af den foreslåede screeningsordning, selv om investoren kommer fra et EU- eller NATO-land eller et land i NATO's partnerkreds Eksempelvis når investoren er et dansk selskab.