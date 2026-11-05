Kurzfassung

Der vorliegende Beitrag analysiert die möglichen immobilienwirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Vergesellschaftungsinitiative in Berlin. Im Fokus stehen dabei die potenziellen Folgen für den Berliner Wohnungsmarkt, betroffene Wohnungsunternehmen, Finanzinstitute, Mieter, Investoren sowie den Standort Deutschland insgesamt.

Die Untersuchung zeigt, dass eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden ist. Zwar zielt das Vorhaben auf die Sicherung von Wohnraum und die Begrenzung von Mietsteigerungen ab. Aus wirtschaftlicher Sicht bestehen jedoch erhebliche Zweifel, dass dadurch langfristig bezahlbarer Wohnraum gesichert werden kann. Vielmehr spricht vieles dafür, dass die strukturellen Ursachen der angespannten Marktlage, insbesondere Angebotsknappheit und hohe Neubaukosten, hierdurch nicht behoben werden, sondern ein hohes Risiko besteht, dass genau das Gegenteil erreicht wird.

Erkenntnisse im Überblick:

Die Bestandsmieten großer privater Wohnungsunternehmen liegen in Berlin zwar über denen landeseigener Gesellschaften, aber weiterhin deutlich unter den Angebotsmieten bei Neuvermietungen. Dies spricht dagegen, dass hohe Bestandsmieten großer Wohnungsunternehmen die Hauptursache der angespannten Marktlage sind.

Dies spricht dagegen, dass hohe Bestandsmieten großer Wohnungsunternehmen die Hauptursache der angespannten Marktlage sind. Eine Vergesellschaftung würde das Kernproblem der Wohnungsknappheit auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht lösen, sondern vermutlich verschärfen. Sie schafft keinen zusätzlichen Wohnraum, sondern verändert lediglich die Eigentümerstruktur vorhandener Bestände, die bereits vergleichsweise niedrige Mieten aufweisen, während sich das strukturelle Angebotsdefizit aufgrund erwartbar abnehmender Investitionen tendenziell eher verstärkt wird.

Sie schafft keinen zusätzlichen Wohnraum, sondern verändert lediglich die Eigentümerstruktur vorhandener Bestände, die bereits vergleichsweise niedrige Mieten aufweisen, während sich das strukturelle Angebotsdefizit aufgrund erwartbar abnehmender Investitionen tendenziell eher verstärkt wird. Eine Entschädigung deutlich unterhalb des Verkehrswerts hätte erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen bei den betroffenen Wohnungsunternehmen zur Folge. Mögliche Folgen reichen von wirtschaftlicher Schieflage bis hin zu strukturellen Auswirkungen auf Unternehmensgruppen und mittelbar auch auf deren Mieter gegebenenfalls auch weit über Berlin hinaus.

Mögliche Folgen reichen von wirtschaftlicher Schieflage bis hin zu strukturellen Auswirkungen auf Unternehmensgruppen und mittelbar auch auf deren Mieter gegebenenfalls auch weit über Berlin hinaus. Die negativen Folgen für die betroffenen Banken würden in Form von Risikoaufschlägen bei Immobilienfinanzierungen weitergereicht werden. Das vorgesehene Erlöschen bestehender Grundpfandrechte erhöht das Finanzierungsrisiko und würde die Kreditvergabe im Berliner Wohnungsmarkt vermutlich verteuern oder im Einzelfall sogar unmöglich machen.

Das vorgesehene Erlöschen bestehender Grundpfandrechte erhöht das Finanzierungsrisiko und würde die Kreditvergabe im Berliner Wohnungsmarkt vermutlich verteuern oder im Einzelfall sogar unmöglich machen. Mögliche kurzfristige Entlastungen für eine Gruppe von Bestandsmietern könnten durch mittelfristig negative Markteffekte überkompensiert werden. Wenn Investitionen in Neubau, Instandhaltung und Modernisierung zurückgehen, drohen eine weitere Verknappung des Angebots und zusätzlicher Druck auf Mieten und Wohnqualität.

Wenn Investitionen in Neubau, Instandhaltung und Modernisierung zurückgehen, drohen eine weitere Verknappung des Angebots und zusätzlicher Druck auf Mieten und Wohnqualität. Über Berlin hinaus würde die Maßnahme das Vertrauen in den Standort Deutschland insgesamt schwächen. Eine Vergesellschaftung unterhalb des Verkehrswerts und ohne Barentschädigung würde von internationalen Investoren nicht nur als Berlinspezifisches Risiko gewertet, sondern hätte Auswirkungen auf den gesamten Investitionsstandort Deutschland.

Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin

1. Einleitung

Im September 2021 sprach sich eine Mehrheit der Berliner Wahlberechtigten in einem Volksentscheid für die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohneinheiten aus. Am 26. September 2025 legte die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ einen Gesetzentwurf vor, der die Überführung von rund 220.000 Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts vorsieht.1

Der Entwurf sieht eine Entschädigung in Höhe von 40 bis 60 Prozent des Verkehrswerts der enteigneten Wohnungen vor. Diese soll allerdings nicht in Form einer Geldzahlung, sondern über hundertjährige Schuldverschreibungen mit einem jährlichen Zinssatz von 3,5 Prozent erfolgen. Die Initiative beziffert die Gesamtsumme auf 14,5 bis 17,0 Milliarden Euro und geht davon aus, dass eine vollständige Refinanzierung aus laufenden Mieteinnahmen, ohne Mieterhöhungen und ohne zusätzliche Haushaltsmittel möglich ist.2

Das Vorhaben ist vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu sehen. Befürworterinnen und Befürworter argumentieren, dass große Wohnungsunternehmen in besonderem Maße von Wertsteigerungen im Bestand profitieren und Wohnraum deshalb stärker gemeinwohlorientiert organisiert werden sollte. Inwieweit der vorliegende Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung privater Wohnungsbestände einer juristischen Prüfung stand halten kann, wird aktuell in der Fachwelt diskutiert und ist nicht Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen.

Der vorliegende Beitrag analysiert hingegen die möglichen Auswirkungen des Vergesellschaftungsvorhabens aus wirtschaftlicher Sicht für verschiedene Marktteilnehmer. Ausgangspunkt ist eine Bestandsaufnahme der aktuellen Mietstrukturen in Berlin. Darauf aufbauend werden mögliche Folgewirkungen für den Wohnungsmarkt in Berlin, für Wohnungsunternehmen, Finanzierer, Mieter, das Land Berlin, nationale und internationale Investoren sowie für Projektentwickler beleuchtet.

2. Bestandsaufnahme: Mietstrukturen großer Berliner Wohnungsbaugesellschaften

Die öffentliche Debatte über stark steigende Wohnungsmieten in Berlin differenziert häufig nicht hinreichend zwischen Bestands- und Neuvertragsmieten. Während vor allem die stark gestiegenen Angebots- und Neuvertragsmieten im Fokus stehen, liegen Bestandsmieten, deren Anpassung deutlich restriktiver reguliert ist, im Durchschnitt erheblich darunter. Da eine Enteignung nahezu vollvermieteter Wohnungsbestände mit geringer Fluktuation vor allem bestehende Mietverhältnisse betreffen würde, ist zunächst zu klären, wie sich die Bestandsmieten großer privater Wohnungsunternehmen, von denen der landeseigenen Berliner Wohnungsunternehmen unterscheiden. Die folgende Gegenüberstellung basiert auf den jeweils aktuellen verfügbaren Geschäftsberichten und Investorenpräsentationen (FY2024 bzw. FY2025) der landeseigenen sowie einzelnen großer privater Wohnungsbaugesellschaften, die Bestandsmieten für Berliner Wohnungen veröffentlichen.3

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Footnotes

1. Vgl.: Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum (Vergesellschaftungsgesetz – VergG) - Entwurf, Stand: 26. September 2025 und Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Begründung zum Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum (Vergesellschaftungsgesetz – VergG), Entwurf, Stand: 26. September 2025

2. Vgl.: Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Factsheet: Vergesellschaftungsgesetz – VergG, S. 3, abrufbar: https://content.dwenteignen.de/uploads/2025_09_26_dwe_vergesellschaftungsgesetz_fact_sheet_52d7d13b1a.pdf

3. Die hier dargestellten Unternehmen umfassen die sieben großen landeseigenen und die beiden größten privaten Wohnungsbaugesellschaften. Es besitzen darüber hinaus noch weitere private Wohnungsbestandhalten mehr als 3.000 Wohneinheiten in Berlin und wären potenziell von der Vergesellschaftung betroffen. Da diese aber keine Bestandmieten separat für Berlin veröffentlichen, beschränkt sich die Gegenüberstellung auf die beiden größten Gesellschaften, welche durchschnittliche Nettokaltmieten für ihre Berliner Wohnungsbestände ausweisen.