Europas Immobilienmarkt stellt sich auf neue Rahmenbedingungen ein

Die erwartete Erholung der europäischen Immobilienmärkte verzögert sich. Geopolitische Unsicherheit, verhaltenes Wirtschaftswachstum und höhere Kapitalkosten prägen weiterhin das Marktumfeld. Gleichzeitig zeigen sich viele Nutzermärkte resilient und Kapital ist grundsätzlich vorhanden. Die entscheidende Frage für 2027 lautet deshalb weniger, wann der alte Immobilienmarkt zurückkehrt. Entscheidend ist vielmehr, zu welchen Preisen und Renditeanforderungen und mit welchen Geschäftsmodellen der Markt unter den neuen Rahmenbedingungen wieder nachhaltig funktioniert.

Der Report „Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2027“ von PwC und dem Urban Land Institute (ULI) erscheint in seiner 24. Ausgabe. Für die Studie wurden 1.488 Senior Property Professionals einbezogen. Die europaweite Befragung wird auf Basis von Interviews mit Entscheidern aus unterschiedlichen Bereichen der Immobilienwirtschaft erstellt. Die Studie verbindet damit quantitative Markterwartungen mit den Einschätzungen führender Marktteilnehmer und gibt einen Ausblick auf die Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte im Jahr 2027 und darüber hinaus.

Steigende Energie- und Baukosten, ein länger erhöhtes Zinsniveau und höhere Renditeanforderungen haben den zu Beginn des Jahres 2026 noch spürbaren Optimismus in der europäischen Immobilienbranche gedämpft. Das Transaktionsvolumen bleibt verhalten und die Marktliquidität erholt sich nur langsam. Unterschiedliche Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern erschweren weiterhin Transaktionen und verzögern die Preisfindung.

Gleichzeitig setzt sich der strukturelle Wandel der Branche fort. Das anspruchsvollere Marktumfeld erhöht den Druck auf Immobilienunternehmen und Asset-Management-Plattformen, effizienter zu werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Technologie und AI bieten dafür neue Möglichkeiten. Gleichzeitig versuchen Marktteilnehmer, durch Konsolidierung Skaleneffekte zu realisieren. Die M&A-Aktivität auf Unternehmensebene dürfte sich deshalb 2027 fortsetzen. Anhaltende Abschläge zum Net Asset Value können bei börsennotierten Immobilienunternehmen zusätzliche Transaktionen begünstigen.

„Kapital ist vorhanden und will investiert werden. Allerdings sind die Renditeanforderungen gestiegen und damit die Preise gesunken, zu denen Investoren bereit sind, Kapital einzusetzen. Höhere Transaktionsvolumina wären deshalb ein wichtiges Signal für eine funktionierende Preisfindung. Sie wären aber noch kein Beleg dafür, dass die Krise überstanden ist.“ - Thorsten Schnieders,Lead Financial Services Deals und Real Assets, PwC Deutschland

Die veränderten Prioritäten der Branche spiegeln sich auch im Sektorenranking wider. Data Centres führen die Overall Prospects 2027 an, gefolgt von New Energy Infrastructure. Gleichzeitig sind Living- und Housing-Segmente stark unter den führenden Sektoren vertreten. Digitalisierung, steigender Energiebedarf und demografische Entwicklungen prägen damit zunehmend die Investmentagenda der Immobilienwirtschaft.

Housing ist zugleich ein großes gesellschaftliches und zunehmend auch wirtschaftliches Thema. Fehlender bezahlbarer Wohnraum kann die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Städten beeinträchtigen, wenn Arbeitskräfte dort keinen geeigneten Wohnraum mehr finden. Wohnraumbedarf allein schafft jedoch noch keinen Investment Case: Hohe Bau- und Kapitalkosten sowie regulatorische Anforderungen führen dazu, dass sich zusätzlicher Wohnraum trotz hoher Nachfrage häufig nicht wirtschaftlich darstellen lässt.

AI entwickelt sich auch in der Immobilienwirtschaft zunehmend zu einer Basistechnologie. Sie verändert die Arbeitsweise von Immobilienunternehmen, die Nutzung und den Betrieb von Immobilien und zunehmend auch die Nachfrage nach Immobilien.

Das aktuelle Marktumfeld begünstigt Investoren, die über längere Anlagehorizonte und flexible Kapitalstrukturen verfügen. Sie können Phasen erhöhter Unsicherheit und eingeschränkter Liquidität eher überbrücken und Investitionsentscheidungen stärker an langfristigen Fundamentaldaten ausrichten. Gleichzeitig signalisiert die Befragung eine grundsätzlich steigende Bereitschaft, Kapital in europäische Immobilien zu allokieren. Für eine nachhaltige Belebung des Transaktionsmarkts wird entscheidend sein, ob Käufer und Verkäufer bei Preisen zusammenfinden, die den veränderten Renditeanforderungen Rechnung tragen.

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