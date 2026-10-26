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ARTICLE · 26 OCTOBER 2026

EIOPA 2027: Vereinfachung Bedeutet Nicht Weniger Aufsicht

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EIOPA's Single Programming Document 2027-2029 and Annual Work Programme 2027 outline the next phase of European insurance and pension supervision, focusing on Solvency II and IRRD implementation, cross-border supervision, DORA, AI, and the EU Retail Investment Strategy. The simplification agenda will not reduce supervisory intensity but rather prioritize resources through data-driven, risk-based supervision coordinated via common European infrastructures. Companies must prepare consistent governance, data,

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Michael Huertas
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EU RegCORE Client Alert | Versicherungsunion

Mit ihrem Single Programming Document 2027–2029 und dem Annual Work Programme 2027 zeichnet EIOPA die nächste Phase der europäischen Versicherungs- und Pensionsaufsicht vor. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Umsetzung von Solvency II und IRRD ab Januar 2027, sondern auch eine engere grenzüberschreitende Aufsicht, DORA, KI, Daten- und SupTech-Nutzung sowie die Umsetzung der EU Retail Investment Strategy.

Besonders relevant für Marktteilnehmer: EIOPAs Vereinfachungsagenda dürfte nicht zu einer geringeren Aufsichtsintensität führen. Vielmehr werden Ressourcen stärker priorisiert und Aufsicht zunehmend datengetrieben, risikobasiert und über gemeinsame europäische Infrastrukturen koordiniert. Für Unternehmen steigt damit die Bedeutung konsistenter Governance-, Daten- und Kontrollstrukturen über Gesellschaften, Niederlassungen, Vertriebskanäle und Outsourcing-Modelle hinweg.

In unserem aktuellen PwC Legal EU RegCORE Client Alert analysieren wir, welche regulatorischen und aufsichtlichen Schwerpunkte 2027 prägen werden – und was Versicherer, Rückversicherer, Pensionsanbieter und andere Marktteilnehmer bereits jetzt vorbereiten sollten.

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Englische Version

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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