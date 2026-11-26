Was Abnehm-Medikamente für Konsum, Gesundheit und Unternehmen bedeuten

Die vorliegende Publikation wurde von einem gemeinsamen Team aus Experten von PwC und Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, erstellt. Gemeinsam betrachten wir es als unsere Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen.

Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelle Geschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, basierend auf differenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatung als Teil eines globalen Professional Services Netzwerks. Unsere Expertise kombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie, die effizient umsetzbar ist. „Strategy, made real“ heißt für uns, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. 4.500 Strategieberater:innen und mehr als 360.000 PwC-Mitarbeiter:innen in über 130 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

Im Überblick

Warum GLP-1-Präparate den Konsumgütermarkt verändern

Eine einzige Medikamentenklasse beeinflusst bereits heute, wie Millionen von Deutschen essen, trinken, Sport treiben und einkaufen. Glucagon-like-Peptid-1-Rezeptoragonisten (kurz GLP-1) gibt es als Arzneistoffe zur Behandlung von Typ-2-Diabetes mellitus und Adipositas (Fettleibigkeit) bereits seit Anfang der 2000er Jahre, doch die Zulassung einer Pille zur Gewichtsreduktion im Juli 2026 stellt einen Wende-punkt dar. Sie beseitigt das größte Akzeptanzhindernis und verwandelt den schnell wachsenden Trend der Gewichtsregulierung in einen Beschleuniger des Wandels in der gesamten Konsumgüterbranche.

In den USA, wo mittlerweile jede:r fünfte Erwachsene GLP-1-Präparate ausprobiert hat, haben sich die Ausgaben für Lebensmittel, Alkohol und Bekleidung bereits verlagert. In Deutschland scheint sich eine ähnliche Entwicklung abzuzeichnen: Die aktuelle Markt-durchdringung von GLP-1 liegt bei 7 % (ca. 5 Millionen Erwachsene) und wird sich im Jahr 2027 voraussichtlich auf 14 % (ca. 10 Millionen) verdoppeln..

Die Auswirkungen von GLP-1-Präparaten auf die Nutzer:innen, den Konsum und die Unternehmen des Konsumgüterökosystems entwickeln sich gerade dynamisch.

Deshalb haben wir im Oktober 2026 rund 2.900 Erwachsene in Deutschland befragt, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wer die GLP-1-Präparate nutzt und wie sich ihr Konsumverhalten in sechs Kategorien verändert:

Lebensmittel

Getränke

Gastronomie

Bekleidung

Sport & Fitness

Beauty & Wellness.

Die Ergebnisse haben konkrete Auswirkungen auf jedes Unternehmen in der Konsumgüterindustrie und im Einzelhandel, das um einen Anteil an den GLP-1-Konsumausgaben konkurriert.

Hinweis zur Einordnung der Studie: Diese Studie dient ausschließlich der Analyse von Einstellungen, Erfahrungen und Konsumverhalten im Zusammenhang mit GLP-1-Medikamenten sowie der Einordnung möglicher Veränderungen im Konsum- und Marktverhalten. Sie stellt keine medizinische Beratung oder Empfehlung zur Einnahme, Fortsetzung oder Beendigung einer GLP-1-Behandlung dar und dient nicht der Werbung oder Absatzförderung entsprechender Medikamente. Aussagen zu Motiven, Erfahrungen, Bedenken und Verhaltensänderungen geben die Angaben der befragten Personen wieder. Medizinische Entscheidungen sollten ausschließlich in Abstimmung mit qualifiziertem medizinischem Fachpersonal getroffen werden.

Im Überblick

Warum GLP-1-Präparate den Konsumgütermarkt verändern

Alle Generationen und Einkommensgruppen

Die GLP-1-Nutzung ist ein generationen- und einkommens-übergreifender Trend. Von den derzeitigen Anwendenden stammen 5 % aus Haushalten mit geringstem Einkommen, während 6 % aus den wohlhabendsten Haushalten kommen. Gewichtsabnahme ist das verbindende Element über alle Altersgruppen hinweg, doch die Beweggründe unterscheiden sich je nach Generation: Wohlbefinden bei den 18–34-Jährigen, Investition in die Gesundheit bei den 35–54-Jährigen, medizinische Versorgung für die Altersgruppe 55+.

Umverteilung des Warenkorbs

In mehreren Konsumbereichen berichten Nutzer:innen niedrigere Gesamtausgaben. Gleichzeitig verschieben sich die Prioritäten innerhalb der Kategorien. Im Lebens-mittelbereich verschiebt sich der Mix von fett- und zuckerreichen hin zu proteinreichen und nährstoffdichten Produkten. Premiumisierung kann dabei eine Möglichkeit darstellen, rückläufige Absatzmengen teilweise über eine höhere Wertschöpfung auszugleichen. Im Non-Food-Bereich investieren Konsument:innen in ein Wellness-Paket aus Produkten und Dienstleistungen, das die Gewichtsabnahme und -erhaltung unterstützt.

Neue Warenkörbe haben Bestand

Nicht alle Konsumveränderungen zeigen den gleichen Fortbestand. Bei ausgewählten Ernährungs-, Fitness- und Wellnessroutinen bleibt die berichtete Veränderung jedoch auch nach Beendigung der Behandlung bei einem relevanten Teil ehemaliger Nutzer:innen weitgehend bestehen. Damit können einzelne veränderte Konsummuster auch über die aktive Behandlungsphase hinaus relevant bleiben.

Perspektiven für den Handel und die Konsumgüterindustrie

GL-1 entwickelt sich auch in Deutschland von einem Arzneimittel zu einem Konsumprodukt. Diese Entwicklung eröffnet neue Chancen für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Abhängig von Kategorien und Kundenzielgruppen werden die folgenden Strategien für die Nutzung dieser Chancen entscheidend sein: Anpassung des aktuellen Sortiments zur kurzfristigen Risikominimierung, Entwicklung innovativer Angebote für veränderte Konsumpräferenzen und Zusammenarbeit im GLP-1-spezifischen Ökosystem aus Konsumgüterbranche und Anbietern im Gesundheitswesen.r PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

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