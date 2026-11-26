Vom Nischenmarkt zum strategischen Geschäftsfeld für Finanzinstitute

Um die globalen Klimaziele zu erreichen, müssen CO₂-Emissionen konsequent vermieden und reduziert werden. Für verbleibende Restemissionen gewinnen hochwertige CO₂-Entfernungen an Bedeutung. Gleichzeitig erfordert der Aufbau und die Skalierung entsprechender Projekte erhebliche Investitionen.

Steigende Unternehmensnachfrage und regulatorische Impulse treiben den Markthochlauf voran. Mit dem CRCF schafft die EU einen Qualitätsrahmen für CO₂-Entfernungen; zugleich könnte die Weiterentwicklung des EU ETS zusätzliche Nachfrage nach CRCF-zertifizierten CO₂-Entfernungen schaffen.

Damit entwickelt sich der freiwillige CO₂-Zertifikatemarkt (Voluntary Carbon Market, VCM) von einem Nischenmarkt zu einem strategisch relevanten Geschäftsfeld an der Schnittstelle von Transformationsfinanzierung, Klimastrategie und neuer Wertschöpfung.

Für Finanzinstitute entstehen daraus neue Geschäftsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette: als Finanzierer, Strukturierer, Intermediär, Berater oder Absicherungspartner am wachsenden Markt partizipieren.

Unser PwC Whitepaper analysiert die Marktentwicklung, zentralen Nachfragetreiber, regulatorischen Rahmenbedingungen und Qualitätsanforderungen. Im Mittelpunkt steht eine eigene PwC-Modellierung der europäischen Nachfrage bis 2050, die mögliche Entwicklungspfade und das zukünftige Marktpotenzial aufzeigt.

Die Studie im Überblick

Der Markt im Umbruch

Nach Berichten über Zweifel an der Klimawirkung einzelner Projekte geriet der VCM 2023 in eine Vertrauenskrise. Seitdem differenziert sich der Markt in klar abgegrenzte Qualitätssegmente. Im Mittelpunkt stehen zunehmend Zertifikate zur dauerhaften CO₂-Entfernung. Sie ergänzen glaubwürdige Klimastrategien und gelten als bevorzugtes Instrument zur Neutralisierung unvermeidbarer Restemissionen. Mit dem CRCF entsteht aktuell erstmals eine europaweit einheitliche Qualitätsreferenz für CO₂-Entfernungen.

Überangebot hier, Knappheit dort

Bei Vermeidungs- und Reduktionszertifikaten besteht weiterhin ein Überangebot: 2025 lag das Angebot deutlich über der Nachfrage. Bei hochwertigen technologiebasierten Entfernungen wie DACCS und BECCS zeichnet sich dagegen ein struktureller Engpass ab. 2025 wurden Abnahmeverträge über 30,2 MtCO₂ geschlossen, ausgegeben wurden jedoch nur 1,25 MtCO₂.

EU-Regulierung schafft neue Nachfrage

Der Entwurf zum EU-ETS-Review sieht eine mögliche EU-Beschaffung von CRCF-zertifizierten Entfernungsprojekten zwischen 2031 und 2040 vor. Zudem sieht das EU-Klimagesetz ab 2036 die begrenzte Anrechnung hochwertiger internationaler Zertifikate auf das EU-Klimaziel 2040 vor.

Erwartetes Marktwachstum

Wie stark und wie schnell der Markt wächst, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: regulatorischen Entscheidungen wie dem EU-ETS-Review und dem EU-Klimagesetz, der Akzeptanz des SBTi Corporate Net-Zero Standard V2.0, der Nachfrage in schwer dekarbonisierbaren Sektoren wie dem Luftverkehr sowie Marktvertrauen, Qualitätsstandards und Angebot.

„Bei hochwertigen Zertifikaten zur dauerhaften CO₂-Entfernung zeichnet sich ein Engpass ab, denn die Projekte sind kapitalintensiv. Genau hier kommen Banken, Versicherer und Vermögensverwalter ins Spiel.“

PwC-Modellierung zeigt möglichen Anstieg der EU-Nachfrage bis Mitte der 2040er-Jahre

Wir haben den Markt für Sie modelliert. Unsere Modellierung zeigt: Je nach Szenario könnte die EU-Nachfrage nach CO₂-Zertifikaten zwischen 2040 und 2045 einen Höchststand von rund 0,33 bis 0,60 GtCO₂ pro Jahr erreichen. Wichtigster Treiber ist die freiwillige Unternehmensnachfrage, gestützt durch die wachsende Zahl von Unternehmen mit Netto-Null-Zielen und den Neuerungen des SBTi Corporate Net-Zero Standard 2.0. Hinzu kommen CORSIA ab 2027, der EU-ETS sowie staatliche Nachfrage über Artikel 6 des Pariser Abkommens.

Geschäftspotenziale entlang der Wertschöpfungskette

Steigende Nachfrage nach hochwertigen Entfernungszertifikaten und ein hoher Finanzierungsbedarf treffen auf ein begrenztes Angebot. Daraus können sich für Banken, Versicherer und Vermögensverwalter strategische Ertragspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette ergeben. Die Studie beschreibt sechs Geschäftsfelder, die einzeln oder kombiniert besetzt werden können und aufeinander aufbauen. Die Felder sind je nach Institutstyp unterschiedlich relevant: Banken bringen vor allem ihre Stärken in Handel und Finanzierung ein, Vermögensverwalter gestalten den Marktzugang über Anlageprodukte, Versicherer treten als Investoren und Absicherungspartner auf.

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