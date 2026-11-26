ARTICLE · 26 NOVEMBER 2026
Rémunération Du Gérant De SARL : La Preuve De L’Autorisation Des Associés Suppose Un Procès-Verbal Conforme Aux Exigences Légales
Latournerie Wolfrom Avocats
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Une décision de la Cour de cassation examine la validité d'une prime de bilan versée à un cogérant de SARL et les conditions dans lesquelles l'accord des associés peut être établi. L'analyse porte sur la régularité de l'autorisation d'une rémunération exceptionnelle et les éléments de preuve permettant de démontrer le consentement des associés, notamment à travers les procès-verbaux d'assemblée et la comptabilisat
Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin.
Les faits
Un cogérant d’une SARL s’est vu octroyer une « prime de bilan » avant son départ.
La SARL et ses associés en ont demandé le remboursement, au motif que l’octroi de la prime n’a pas été régulièrement autorisé.
La procédure:
La Cour d’appel a rejeté cette demande de remboursement, en jugeant que les éléments portés à sa connaissance permettaient d’établir l’accord des associés, à savoir notamment (i) un procès-verbal d’assemblée générale mentionnant la prime, malgré une signature raturée et (ii) la comptabilisation de la prime dans les comptes annuels.
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