Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin.

Les faits

Un cogérant d’une SARL s’est vu octroyer une « prime de bilan » avant son départ.

La SARL et ses associés en ont demandé le remboursement, au motif que l’octroi de la prime n’a pas été régulièrement autorisé.

La procédure:

La Cour d’appel a rejeté cette demande de remboursement, en jugeant que les éléments portés à sa connaissance permettaient d’établir l’accord des associés, à savoir notamment (i) un procès-verbal d’assemblée générale mentionnant la prime, malgré une signature raturée et (ii) la comptabilisation de la prime dans les comptes annuels.

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