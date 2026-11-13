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ARTICLE · 13 NOVEMBER 2026

Fonds De Dotation DELSOL Avocats : Découvrez Les Lauréats 2026

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Le Fonds de dotation DELSOL Avocats a récompensé trois associations innovantes utilisant le sport comme vecteur d'insertion sociale. Les lauréats ont présenté leurs projets lors du Forum National des Associations & Fondations à Paris, recevant des prix allant de 8 000 à 20 000 euros pour soutenir leurs initiatives auprès de jeunes en situation de fragilité.

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Jeudi 15 octobre dernier, les trois lauréats du Fonds de dotation DELSOL Avocats ont présenté leurs projets lors du Forum National des Associations & Fondations, à Paris. À cette occasion, ils se sont vu remettre les prix suivants, destinés à soutenir leurs initiatives à vocation d’insertion par le sport.

1. Association Seuil : 1er prix : 20 000 €

L’association Seuil accompagne des mineurs de 14 à 18 ans en situation de fragilité ou de rupture, notamment suivis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Son projet repose sur la marche itinérante comme outil éducatif et de remobilisation. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les jeunes marchent individuellement en binôme avec un adulte accompagnant et parcourent de longues distances, du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle.

2. Fonds de dotation Mission Santé : 2e prix : 12 000 €

Le projet « Plongée dans l’inclusion » invite des enfants sourds ou malentendants, porteurs d’implants cochléaires, à se découvrir à travers la pratique de la plongée sous-marine.

L’objectif est de développer un partenariat durable avec l’association O’Vivr, spécialisée dans les activités subaquatiques inclusives pour les personnes en situation de handicap. Ce partenariat vise à proposer une pratique sportive régulière tout au long de l’année, favorisant l’épanouissement personnel des enfants ainsi que celui de leurs aidants et de leurs parents.

3. Association La Cordée : 3e prix : 8 000 €

L’association La Cordée propose à 47 jeunes Roubaisiens de 11 à 14 ans, issus du quartier prioritaire de l’Épeule, de vivre une première expérience concrète de l’Europe à travers un parcours à vélo inspiré du Paris-Roubaix.

Ce projet mêle vélo, apprentissage de l’anglais, rencontres interculturelles et citoyenneté. Il a pour ambition de créer des liens entre jeunes Européens et de leur faire découvrir l’Europe à travers l’action et la rencontre, à hauteur d’adolescent.

Le Fonds de dotation DELSOL Avocats félicite les trois lauréats pour leurs projets et leur engagement en faveur de l’inclusion, de l’accompagnement des jeunes et de la solidarité.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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