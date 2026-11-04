Bulletin Concurrence XVIII

Édito

Alors que l’automne est désormais bien installé, notre dix-huitième Bulletin Concurrence revient sur les temps forts de mai à août 2026.

Nous vous en souhaitons une excellente lecture et espérons que ce panorama vous apportera des éclairages utiles pour naviguer dans un environnement concurrentiel en constante évolution.

L’Équipe Concurrence de McDermott Will & Schulte – Paris.

Contentieux

Revêtements de sols : le préjudice moral au premier rang des réparations

Par un arrêt du 6 mai 2026 (n°21/13172), la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le fond dans le cadre d’une procédure indemnitaire consécutive à la décision n°17-D 20 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité »), relative à des pratiques d’entente dans le secteur des revêtements de sols résilients, impliquant notamment les entreprises Forbo, Gerflor et Tarkett. L’Autorité avait sanctionné à hauteur de 302 millions d’euros une entente entre les principaux fabricants de revêtements de sols souples en France, portant notamment sur des échanges d’informations commercialement sensibles allant jusqu’à une coordination tarifaire.

L’action a été engagée par des sociétés intervenant dans le secteur de la construction, dont l’activité comprend notamment la fourniture et la pose de revêtements de sols ou muraux fournis par les entreprises sanctionnées par l’Autorité.

Dans un premier temps, la cour s’est prononcée sur l’application de la directive « Dommages » en rappelant que la présomption simple de préjudice ne régissait pas le litige. Il appartenait donc aux sociétés appelantes de démontrer que le préjudice subi était en lien direct avec la faute, ce qu’elles ont établi.

Dans un second temps, l’arrêt reconnaît l’existence d’un préjudice moral subi par les appelantes, qu’il place en tête des chefs de réparation, devant le préjudice de surcoût et le préjudice financier.

La cour a suivi les conclusions du rapport d’expertise, précédemment ordonné sur les préjudices de surcoût et le préjudice financier.

Par ailleurs, elle a considéré que l’entente avait engendré un discrédit sur l’ensemble du secteur des revêtements de sols et porté nécessairement atteinte à la réputation des entreprises victimes, lesquelles avaient été associées, dans la perception du public et de leurs partenaires commerciaux, aux pratiques anticoncurrentielles révélées par la décision de l’Autorité. Elle a ainsi justifié une indemnisation distincte au titre du préjudice moral, indépendamment des postes de réparation d’ordre économique, faisant du préjudice moral (396 000 euros) le chef de réparation le plus important, devant le préjudice de surcoût (353 403 euros) et le préjudice financier (136 831 euros).

Cette hiérarchisation se distingue de la pratique antérieure, qui plaçait généralement le préjudice moral au rang des postes accessoires dans le contentieux indemnitaire de la concurrence. Le préjudice de surcoût est le plus fréquemment invoqué dans les actions de suivi.

La décision s’inscrit dans le développement du contentieux indemnitaire privé en France et offre un éclairage sur l’appréciation judiciaire des dommages consécutifs aux infractions au droit de la concurrence. Elle confirme ainsi que le préjudice moral constitue un chef de dommage autonome, susceptible d’être indemnisé indépendamment du surcoût tarifaire directement imputable à l’entente.

Meta : injonctions de négocier de bonne foi dans le secteur de la presse

Par deux décisions n°26-MC-01 et n°26-MC 02 du 8 juillet 2026, l’Autorité a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta, estimant que les pratiques de l’entreprise étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante portant une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse.

L’Autorité a notamment relevé que Meta avait cherché à imposer sa propre méthode de calcul de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins, tout en refusant de leur communiquer les informations nécessaires pour apprécier objectivement ses propositions. Selon l’Autorité, ces pratiques étaient susceptibles de priver les éditeurs et agences de presse de la possibilité de négocier dans des conditions équitables et transparentes la rémunération due au titre de l’utilisation de leurs contenus protégés.

Les mesures conservatoires prononcées comportent quatre volets principaux : (i) l’injonction faite à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, de manière transparente, objective et non discriminatoire ; (ii) l’obligation de leur communiquer les informations utiles à l’évaluation des propositions dans un délai de quinze jours ; (iii) l’interdiction de dégrader les modalités d’affichage des contenus des saisissantes pendant la durée des négociations ; et (iv) l’obligation d’adresser à l’Autorité des rapports réguliers rendant compte de la mise en œuvre de ces mesures.

Meta a formé un recours devant la cour d’appel de Paris, examiné le 17 septembre 2026.

Toutefois, ce recours n’étant pas suspensif, Meta demeure tenue de se conformer aux mesures conservatoires prononcées par l’Autorité.

Pour davantage d’informations sur le contentieux relatif à Meta, nous vous invitons à consulter le Bulletin Concurrence XV, disponible sur mcdermottlaw.com.

Ces décisions s’inscrivent dans la continuité du contentieux opposant les plateformes numériques aux éditeurs de presse sur la rémunération des droits voisins et illustrent la vigilance persistante de l’Autorité quant aux conditions dans lesquelles ces négociations sont conduites.

Cette problématique demeure par ailleurs d’actualité. Le 29 juillet 2026, la Société des Droits Voisins de la Presse a ainsi demandé à l’Autorité d’examiner la conformité du lancement de Google Overview et d’AI Mode avec les engagements souscrits par Google en 2022. L’Alliance de la Presse d’Information Générale a également annoncé avoir saisi l’Autorité en août 2026.

Concentrations

ITM Entreprises / Auchan : renvoi à l’Autorité d’une entreprise commune

Par une décision du 22 mai 2026, la Commission européenne (la « Commission ») a renvoyé à l’Autorité, à la demande d’ITM Entreprises et sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations (le « Règlement concentrations »), l’examen du projet de création d’une entreprise commune destinée à exploiter, sous enseigne Intermarché ou Netto, 167 supermarchés et hypermarchés jusqu’alors exploités sous enseigne Auchan.

Pour rappel, l’article 4, paragraphe 4, du Règlement concentrations permet aux parties de solliciter, avant la notification d’une opération de dimension européenne, son renvoi total ou partiel à l’autorité de concurrence d’un État membre lorsqu’elle est susceptible d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur de cet État présentant toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

En l’espèce, la Commission a considéré que les conditions d’un renvoi étaient réunies, les effets de l’opération étant essentiellement concentrés en France compte tenu, notamment, de la localisation des points de vente concernés.

À la suite de ce renvoi, l’Autorité a autorisé l’opération sans conditions par une décision n°26-DCC-149 du 3 juillet 2026. Elle a considéré que l’opération n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, tant sur les marchés amont l’approvisionnement en biens de de consommation courante que sur les marchés aval de la distribution au détail à dominante alimentaire.

S’agissant de ces derniers, l’Autorité a notamment tenu compte de la pression concurrentielle exercée par les enseignes concurrentes présentes dans les zones de chalandise concernées et de l’existence d’alternatives suffisantes consommateurs.

Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large de restructuration du secteur de la grande distribution alimentaire en France, marquée par d’importantes cessions et reprises de points de vente entre enseignes. Elle intervient notamment dans le prolongement des opérations de reprise de magasins Colruyt par le groupement Les Mousquetaires examinées par l’Autorité en février 2026. ITM Entreprises a également été autorisée à prendre le contrôle conjoint de plusieurs fonds de commerce et sociétés et à créer plusieurs entreprises communes entre juin et septembre 2026, illustrant la poursuite de la consolidation du secteur.

Pour davantage d’informations sur la reprise de magasins Colruyt par le groupement Les Mousquetaires, nous vous invitons à consulter le Bulletin Concurrence XVII, disponible sur mcdermottlaw.com.

Iliad / Altice France (SFR) : renvoi à l’Autorité

Par une décision du 15 juillet 2026, la Commission a renvoyé à l’Autorité l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Iliad (Free) de certains actifs d’Altice France (SFR), dans le cadre de l’opération envisagée conjointement avec Bouygues Telecom et Orange.

Le renvoi, effectué sur le fondement du Règlement concentrations, tient notamment au fait que les marchés concernés par l’opération sont de dimension nationale et que ses effets sont susceptibles de se manifester principalement en France.

Orange et Bouygues Telecom, dont les acquisitions respectives n’atteignaient pas les seuils européens de notification, avaient pour leur part déjà engagé des échanges de prénotification avec l’Autorité le 30 juin 2026.

Il s’agit de la 50ème opération renvoyée par la Commission à l’Autorité depuis 2009.

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