ARTICLE · 05 NOVEMBER 2026
Grønlandsk FDI-lovforslag: Konsekvenser For Udenlandske Investorer
Gorrissen Federspiel
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I går blev der fremsat et forslag til en grønlandsk lov om FDI-screening. Lovforslaget følger den vidtrækkende sikkerhedsaftale, som Grønland, Kongeriget Danmark og USA indgik den 22. september 2026 om styrket sikkerhed i Arktis og Nordatlanten, som blandt andet omfattede begrænsninger på udenlandske investeringer i særligt følsomme sektorer i Grønland.
I går blev der fremsat et forslag til en grønlandsk lov om FDI-screening. Lovforslaget følger den vidtrækkende sikkerhedsaftale, som Grønland, Kongeriget Danmark og USA indgik den 22. september 2026 om styrket sikkerhed i Arktis og Nordatlanten, som blandt andet omfattede begrænsninger på udenlandske investeringer i særligt følsomme sektorer i Grønland.
Det nye lovforslag har betydelige konsekvenser for udenlandske investorer. Dette nyhedsbrev gennemgår lovforslagets centrale bestemmelser, hvad de betyder i praksis, og de næste skridt i lovgivningsprocessen.
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