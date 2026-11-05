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ARTICLE · 05 NOVEMBER 2026

Grønlandsk FDI-lovforslag: Konsekvenser For Udenlandske Investorer

Gorrissen Federspiel
Gorrissen Federspiel
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Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel is the leading full-service law firm in Denmark and advises companies,...

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I går blev der fremsat et forslag til en grønlandsk lov om FDI-screening. Lovforslaget følger den vidtrækkende sikkerhedsaftale, som Grønland, Kongeriget Danmark og USA indgik den 22. september 2026 om styrket sikkerhed i Arktis og Nordatlanten, som blandt andet omfattede begrænsninger på udenlandske investeringer i særligt følsomme sektorer i Grønland.

DenmarkGovernment, Public Sector
Jacob Skude Rasmussen
Jacob Skude Rasmussen
Camilla Collet
Camilla Collet
Michael Meyer
Michael Meyer
Johan Casper Hennings
Johan Casper Hennings

I går blev der fremsat et forslag til en grønlandsk lov om FDI-screening. Lovforslaget følger den vidtrækkende sikkerhedsaftale, som Grønland, Kongeriget Danmark og USA indgik den 22. september 2026 om styrket sikkerhed i Arktis og Nordatlanten, som blandt andet omfattede begrænsninger på udenlandske investeringer i særligt følsomme sektorer i Grønland.

Det nye lovforslag har betydelige konsekvenser for udenlandske investorer. Dette nyhedsbrev gennemgår lovforslagets centrale bestemmelser, hvad de betyder i praksis, og de næste skridt i lovgivningsprocessen.

Læs nyheden (engelsk)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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