Εconomics Weekly Alert 38/2026

Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (χωρίς λογαριασμούς) (Τ.Φ.1) για το φορολογικό έτος 2025

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (Kopens in a new tab.Δ.Π. 260/2026opens in a new tab) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (χωρίς λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2025 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, χωρίς την επιβολή των οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με βάση τα άρθρα 39(8), 50Α(α), και 50Α(ε) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ.4/1978) όπως έχει τροποποιηθεί, δεν θα επιβληθούν οι οποιοιδήποτε τόκοι και χρηματικές επιβαρύνσεις εφόσον η πιο πάνω δήλωση υποβληθεί και οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές καταβληθούν, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Νοεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μιας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή» ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Individual Income Tax Return (without accounts) (T.F.1) for the 2025 tax year

The Tax Department informs the public that, based on a Council of Ministers Decree (K.D.P. 260/2026opens in a new tab), the deadline for submitting the Individual Income Tax Return (without accounts) (T.F.1) for the 2025 tax year and for paying any tax due, without the imposition of any interest or monetary penalties, is 31 October 2026.

By decision of the Commissioner of Taxation, pursuant to sections 39(8), 50A(a), and 50A(e) of the Assessment and Collection of Taxes Law (No. 4/1978), as amended, no interest or monetary penalties will be imposed provided that the above tax return is submitted and the corresponding taxes and contributions are paid by 30 November 2026.

Please note that, due to the gradual transition to the new TFA information system, from 1 November 2026 onwards it may not be possible to change the status of a tax return from “Final Submission” to “Temporary Receipt.”

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιουλίου 2026

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιουλίου 2026.

Στο τέλος Ιουλίου 2026, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 1,5%, σε σύγκριση με 1,6% τον Ιούνιο 2026.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας μειώθηκε σε 64,5% τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με 64,9% τον Ιούνιο 2026.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου 2026 σε €0,7 δισ., εκ των οποίων χορηγήσεις €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

Aggregate Cyprus banking sector data (non-performing loans data) with reference date 31 July 2026

The Central Bank of Cyprus has today published updated aggregate Cyprus banking sector data (non-performing loans data) with reference date 31 July 2026.

As at the end of July 2026, the Non-Performing Loans (NPL) ratio of the banking sector, based on the methodology applied in the European Banking Authority’s (EBA) Risk Dashboard, i.e. including loans and advances to Central Banks and Credit Institutions, decreased to 1,5%, compared with 1,6% at end-June 2026.

The coverage ratio of NPLs with provisions decreased to 64,5% at the end of July 2026, compared with 64,9% at the end of June 2026.

Total restructured loans at the end of July 2026 amounted to €0,7 bn, out of which loans of €0,3 bn continue to be classified as NPLs.

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Source: Central Bank of Cyprusopens in a new tab

Πλήρης μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ανανέωση συγκεκριμένων αδειών διαμονής από την 1η Ιανουαρίου 2027

Το Τμήμα Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ενημερώνει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2027, η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για τις πιο κάτω κατηγορίες, που καλύπτονται από την ψηφιακή υπηρεσία ανανέωσης αδειών διαμονής, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cyopens in a new tab.

Η πλήρης μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών που προωθεί η Κυβέρνηση. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2026 και παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής στον ίδιο εργοδότη για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Άδειες προσωρινής διαμονής με σκοπό τη Mισθωτή Aπασχόληση,

Άδειες προσωρινής διαμονής με σκοπό την Oικιακή Aπασχόληση,

Άδειες προσωρινής διαμονής εργαζομένων σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων,

Άδειες προσωρινής διαμονής για Οικογενειακή Επανένωση (για μέλη οικογένειας επί Μακρόν Διαμενόντων και εργαζομένων σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων),

Άδειες διαμονής Επί Μακρόν Διαμενόντων.

Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι αιτήσεις ανανέωσης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cyopens in a new tab, ενώ θα παύσει η υποβολή τους με φυσική παρουσία στα σημεία εξυπηρέτησης του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμες μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cyopens in a new tab.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προϋποθέτει τη δημιουργία και ταυτοποίηση λογαριασμού CY Login, του ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για ασφαλή πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία δημιουργίας και ταυτοποίησης λογαριασμού CY Login είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cyopens in a new tab.

Πηγή: Gov.cyopens in a new tab

Full transition to the online submission of applications for the renewal of certain residence permits from 1 January 2027

The Migration Department of the Deputy Ministry of Migration and International Protection announces that, from 1 January 2027, applications for the renewal of residence permits in the categories listed below, which are covered by the digital residence permit renewal service, will be submitted exclusively online through the government portal gov.cyopens in a new tab.

The full transition to online application submission forms part of the Government’s broader efforts to digitally transform and modernise the services provided. This measure aims, among other things, to further improve the quality and speed of services provided to citizens and businesses.

The service was launched in July 2026 and enables the online submission of applications for the renewal of residence permits with the same employer, for the following categories:

Temporary residence permits for Remunerated Employment,

Temporary residence permits for Domestic Employment,

Temporary residence permits for employees of Companies of Foreign Interests,

Temporary residence permits for Family Reunification (for family members of Long-Term Residents and employees of Companies of Foreign Interests),

Long-Term resident permits.

Accordingly, as from 1 January 2027, renewal applications for the above permit categories will be submitted exclusively through the government portal gov.cyopens in a new tab, while submission in person at the Department’s service points will cease. Further information and user guidance regarding the service are available through the government portal gov.cyopens in a new tab.

Users are reminded that access to the online services requires the creation and verification of a CY Login account, the Government’s unified electronic identification system that provides secure access to digital public services. Further information on the creation and verification of a CY Login account is also available through gov.cyopens in a new tab.

Source: Gov.cyopens in a new tab

Οι ουρές για τις άδειες διαμονής μεταφέρονται στο διαδίκτυο, αλλά οι αιτητές χρειάζονται επαληθευμένο λογαριασμό CY Login

Από την 1η Ιανουαρίου, αρκετές κατηγορίες ανανεώσεων θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, επηρεάζοντας οικιακούς εργαζομένους, υπαλλήλους εταιρειών ξένων συμφερόντων και ορισμένες οικογένειες.

Οι διαδικασίες για τις άδειες διαμονής μεταφέρονται στο διαδίκτυο, αλλά οι αιτητές θα πρέπει να διαθέτουν επαληθευμένο λογαριασμό CY Login προτού μπορέσουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η Κύπρος θα σταματήσει να δέχεται αυτοπρόσωπες αιτήσεις για αρκετές κατηγορίες ανανεώσεων αδειών διαμονής, καθιστώντας υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του gov.cy, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Τμήμα Μετανάστευσης.

Η υπηρεσία, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο, καλύπτει ανανεώσεις με τον ίδιο εργοδότη για μισθωτή απασχόληση, οικιακή απασχόληση και εργαζομένους σε εταιρείες ξένων συμφερόντων. Περιλαμβάνει επίσης άδειες διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης για συγγενείς επί μακρόν διαμενόντων και εργαζομένων σε εταιρείες ξένων συμφερόντων.

Η αλλαγή αφορά τις ανανεώσεις που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι όλες τις αιτήσεις για άδειες διαμονής. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης και η επιτάχυνση της διαδικασίας.

Για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερο χρόνο αναμονής στα γκισέ. Ωστόσο, όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλώσσα ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια για να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τι είδους βοήθεια θα παρέχεται σε άτομα χωρίς πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ούτε πώς θα διευθετούνται τυχόν απαιτούμενα ραντεβού για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων.

Για όσους επηρεάζονται από την αλλαγή, το πρώτο πρακτικό βήμα είναι η δημιουργία και η επαλήθευση λογαριασμού CY Login. Η απλή εγγραφή λογαριασμού δεν αρκεί: απαιτείται επαλήθευση για την πρόσβαση στην υπηρεσία. Οδηγίες είναι διαθέσιμες μέσω του gov.cy.

Πηγή: KNEWSopens in a new tab

Residence-permit queues move online, but applicants need verified CY Login

Several renewal categories go digital-only from Jan. 1, affecting domestic workers, employees of foreign-interest companies and some families.

Residence-permit queues are moving online, but applicants will need a verified CY Login account before they can submit their paperwork.

From Jan. 1, 2027, Cyprus will stop accepting applications in person for several residence-permit renewal categories, making submission through gov.cy compulsory, the Migration Department announced Wednesday.

The service, launched in July, covers renewals with the same employer for paid employment, domestic employment, and employees of foreign-interest companies. It also includes long-term resident permits and family reunification for relatives of long-term residents and employees of foreign-interest companies.

The change concerns renewals covered by the service, rather than every residence-permit application. The government says it aims to improve service and speed up the process.

For workers and employers, submitting paperwork online could mean less time spent waiting at a counter. But anyone unfamiliar with digital services or struggling with the language may need help navigating the change.

The announcement does not explain what assistance will be available for people without digital access or how any required biometric appointments will be handled.

For those affected, the first practical step is to create and verify a CY Login account. Simply registering an account is not enough: verification is required to access the service. Instructions are available through gov.cy.

Source: KNEWSopens in a new tab

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Σεπτέμβριος 2026

Ο ΕνΔΤΚ τον Σεπτέμβριο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε κατά 0,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕνΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (13,3%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (11,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (9,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες θετικές μεταβολές. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-10,4%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-0,9%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (3,3%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (-3,3%), Μεταφορές (-2,0%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (1,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (20,2% και 5,0% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): September 2026

The HICP increased by 5,2% in September 2026 compared with September 2025, while it decreased by 0,4% between August and September 2026.

For the period January – September 2026, the HICP recorded an increase of 3,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared with September 2025, the categories Transport (13,3%), Restaurants and Accommodation Services (11,2%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (9,5%) recorded the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-10,4%) and Information and Communication (-0,9%).

Compared with August 2026, the largest changes were recorded in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (3,3%), Restaurants and Accommodation Services (-3,3%), Transport (-2,0%), Educational Services (1,5%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (1,3%).

The largest change among the economic categories, both compared with September 2025 and August 2026, was observed in the category Energy (20,2% and 5,0% respectively).

Source: Cystat

Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις: Ιανουάριος-Αύγουστος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Αύγουστο 2026, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 σημείωσε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 2.097,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 47,1% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 11,2%, φθάνοντας τις 38.564 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 26.296, σημειώνοντας αύξηση 15,6% και τα ελαφρά φορτηγά έφθασαν στα 3.535 σημειώνοντας άνοδο 12,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 2,1% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €10.257,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σημειώνοντας αύξηση 10,9% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €3.953,7εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 5,0%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 2.820.649 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με 3.034.155 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Monthly Economic Developments: January–August 2026

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–August 2026. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to August 2026, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 15th of October 2026.

Manufacturing Production during the period January-July 2026 recorded an increase of 1,2% compared to January-July 2025.

The total area of Building Permits Authorized reached 2.097,4 thousand square metres during the period January-June 2026, recording an increase of 47,1% compared to January-June 2025.

The total Registrations of Motor Vehicles increased by 11,2%, reaching to 38.564 during the period January-August 2026. Private saloon cars increased to 26.296, recording an increase of 15,6% and light goods vehicles increased to 3.535 recording a rise of 12,2% compared to January-August 2025.

The Consumer Price Index increased by 2,1% during the period January-August 2026, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods amounted to €10.257,0 mn during the period January–August 2026, recording an increase of 10,9% and total Exports of Goods amounted to €3.953,7 mn, recording also an increase of 5,0%.

The Arrivals of Tourists totaled 2.820.649 during the period January-August 2026, compared to 3.034.155 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 7,0%.

Source: Cystat

Απολαβές υπαλλήλων: 2025 (τελικά στοιχεία)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το 2025 ήταν €1.953 παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024, όταν ανήλθαν σε €1.881. Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των υπαλλήλων για το 2025 ήταν €2.591 σε σύγκριση με €2.483 κατά το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κατανομή Υπαλλήλων κατά Ομάδα Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών και Φύλο

Το μεγαλύτερο μερίδιο υπαλλήλων, με ποσοστό 13,0% επί του συνόλου, λαμβάνει μηνιαίες απολαβές από €1.000 έως €1.249. Ακολουθούν οι υπάλληλοι με απολαβές από €1.500 έως €1.749 (11,4%) και από €1.250 έως €1.499 (11,2%).

Συγκρίνοντας την κατανομή των υπαλλήλων κατά φύλο, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών εντοπίζονται σε συγκεκριμένες μισθολογικές κατηγορίες. Ειδικότερα, στις κατηγορίες €1.000 €1.249 και €1.250–€1.499, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών κατά 3,3 και 3,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, στην ανώτερη μισθολογική κατηγορία των €6.000 και άνω, το ποσοστό των αντρών είναι υψηλότερο από εκείνο των γυναικών κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Μέσος Όρος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2025 κυμαίνεται μεταξύ €956 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €5.038 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Παρατηρείται αύξηση σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον τομέα Ορυχείων και Λατομείων (10,3%), στον οποίο απασχολείται μικρός αριθμός υπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι στατιστικές εκτιμήσεις να επηρεάζονται περισσότερο από μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία. Ακολουθούν οι τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (7,7%) και των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (7,0%).

Μέσος Όρος και Διάμεσος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Υπηκοότητα

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των Κύπριων για το 2025 ήταν €2.625 και των μη-Κύπριων €2.524. Η ετήσια μεταβολή στον μέσο όρο ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών για τους Κύπριους υπαλλήλους ήταν 4,7% και για τους μη-Κύπριους υπαλλήλους ήταν 3,7%.

Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τους Κύπριους υπαλλήλους ήταν €2.145 και για τους μη Κύπριους υπαλλήλους ήταν €1.597, σημειώνοντας αύξηση 4,5% και 3,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2024.

Κατανομή Υπαλλήλων κατά Ομάδα Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών και Υπηκοότητα

Οι μη-Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά υπαλλήλων, σε σχέση με τους Κύπριους, στις ομάδες με τις χαμηλότερες (=€6.000) απολαβές.

Μέσος Όρος Ακαθάριστων Μηνιαίων Απολαβών κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας και Υπηκοότητα

Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των Κύπριων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2025, κυμαίνεται μεταξύ €1.744 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €4.383 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων. Ο μέσος όρος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών των μη-Κύπριων κυμαίνεται μεταξύ €664 στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και €6.649 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Earnings of employees: 2025 (final data)

According to the estimates by the Statistical Service, the median gross monthly earnings of employees in 2025 were €1.953 recording an increase of 3,8% compared with €1.881 in 2024. The average gross monthly earnings of employees for 2025 were €2.591 compared to €2.483 in 2024 recording an increase of 4,3% compared to the previous year.

Distribution of Employees by Group of Gross Monthly Earnings and Sex

The largest share of employees, accounting for 13,0% of the total, earn monthly earnings between €1.000 and €1.249. They are followed by employees earning between €1.500 and €1.749 (11,4%) and between €1.250 and €1.499 (11,2%).

Comparing the distribution of employees by sex, the largest differences between males and females are observed in specific earnings groups. In particular, in the €1.000–€1.249 and €1.250–€1.499 earnings groups, the proportion of females is higher than the corresponding proportion of males by 3,3 and 3,5 percentage points, respectively. In contrast, in the highest earnings group of €6,000 and above, the proportion of males is 3,1 percentage points higher than that of females.

Average Gross Monthly Earnings by Section of Economic Activity

The average gross monthly earnings by section of economic activity for 2025, range from €956 in the Agriculture, Forestry and Fishing sector to €5.038 in the Financial and Insurance Activities sector.

An increase is observed in all economic activity sectors compared to the previous year, with the largest increase occurring in the Mining and Quarrying sector (10,3%), a sector employing a small number of employees, making statistical estimates more sensitive to changes in individual data. This was followed by an increase of 7,7% in Information and Communication and 7,0% in Financial and Insurance Activities.

It is noted that, in the table below, the data covering all state employees are presented as a subcategory of the sector “Public Administration and Defence, Compulsory Social Security”.

Average and Median Gross Monthly Earnings by Citizenship

The average gross monthly earnings of Cypriots for 2025 were €2.625 and of non-Cypriots €2.524. The annual change in average gross monthly earnings for Cypriot employees was 4,7% and for non-Cypriot employees it was 3,7%.

The median gross monthly earnings were €2.145 for Cypriot employees and €1.597 for non-Cypriot employees, recording an annual increase of 4,5% and 3,4%, respectively compared to 2024.

Distribution of Employees by Group of Gross Monthly Earnings and Citizenship

Compared to Cypriot employees, non-Cypriot employees have higher percentages in both the lowest ((€1.500) and highest (≥€6.000) earnings groups.

Average Gross Monthly Earnings by Section of Economic Activity and Citizenship

The average gross monthly earnings of Cypriots by section of economic activity for 2025 range between €1.744 in the Agriculture, Forestry and Fishing sector and €4.383 in the Financial and Insurance Activities sector. The average gross monthly earnings of non-Cypriots range between €664 in the Agriculture, Forestry and Fishing sector and €6.649 in the Financial and Insurance Activities sector.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Σεπτέμβριος 2026

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθαν σε 580.889 σε σύγκριση με 570.635 τον Σεπτέμβριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.401.538 σε σύγκριση με 3.604.790 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 5,6%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμβριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 31,7% (184.345) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 18,1% (105.249), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,2% (41.636), οι αφίξεις από τη Γερμανία 5,2% (30.362), οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,4% (19.995) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,2% (18.656).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν για ποσοστό 84,8% των τουριστών οι διακοπές, για 9,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο 2025, ποσοστό 84,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθαν στις 165.447 σε σύγκριση με 166.129 τον Σεπτέμβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 35,9% (59.422), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,5% (10.755), η Ιταλία 5,6% (9.227) και η Ρωσία με 4,7% (7.711).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 82,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 14,3%, οι σπουδές ποσοστό 1,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: September 2026

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 580.889 in September 2026 compared to 570.635 in September 2025, recording an increase of 1,8%.

For the period of January – September 2026, arrivals of tourists totaled 3.401.538 compared to 3.604.790 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 5,6%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for September 2026, with a share of 31,7% (184.345) of total arrivals, followed by Israel with 18,1% (105.249), Poland with 7,2% (41.636), Germany with 5,2% (30.362), Greece with 3,4% (19.995) and Sweden with 3,2% (18.656).

In September 2026, 84,8% of tourists travelled for holidays, 9,8% visited friends and relatives and 5,2% travelled for business purposes. Respectively, in September 2025, 84,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 10,1% visited friends or relatives and 5,0% visited Cyprus for business purposes.

Returns of Residents of Cyprus

A total of 165.447 residents of Cyprus returned from a trip abroad in September 2026 compared to 166.129 in the corresponding month last year, recording a decrease of 0,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in September 2026 were Greece with a share of 35,9% (59.422), the United Kingdom with 6,5% (10.755), Italy with 5,6% (9.227) and Russia with 4,7% (7.711).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in September 2026 was mainly holidays, with a percentage of 82,9%, whilst business reasons held a percentage of 14,3%, studies 1,5% and other reasons 1,2%.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Σεπτέμβριος 2026

Ο ΕνΔΤΚ τον Σεπτέμβριο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε κατά 0,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕνΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (13,3%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (11,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (9,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες θετικές μεταβολές. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-10,4%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-0,9%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (3,3%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (-3,3%), Μεταφορές (-2,0%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (1,5%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (20,2% και 5,0% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): September 2026

The HICP increased by 5,2% in September 2026 compared with September 2025, while it decreased by 0,4% between August and September 2026.

For the period January – September 2026, the HICP recorded an increase of 3,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared with September 2025, the categories Transport (13,3%), Restaurants and Accommodation Services (11,2%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (9,5%) recorded the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-10,4%) and Information and Communication (-0,9%).

Compared with August 2026, the largest changes were recorded in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (3,3%), Restaurants and Accommodation Services (-3,3%), Transport (-2,0%), Educational Services (1,5%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (1,3%). (

The largest change among the economic categories, both compared with September 2025 and August 2026, was observed in the category Energy (20,2% and 5,0% respectively).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Σεπτέμβριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε στις 123,41 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 3,74%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (5,28%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (5,06%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (4,08%), στα ορυκτά (2,81%) και στα προϊόντα ορυκτών (1,35%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: September 2026

The Price Index of Construction Materials for September 2026 reached 123,41 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,26% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 3,74%. By main commodity category, increases were observed in metallic products (5,28%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (5,06%), electromechanical products (4,08%), minerals (2,81%) and mineral products (1,35%).

For the period January-September 2026, the index increased by 2,24% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2026 (Επικαιροποιημένα στοιχεία)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 528.699 άτομα, εκ των οποίων 475.785 είναι υπάλληλοι και 52.914 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση για το 2ο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G), των Κατασκευών (NACE F) και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R).

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 2ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 248.439 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G), των Κατασκευών (NACE F) και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Employment – National Accounts: 2nd quarter 2026 (Updated data)

Persons

Total Employment for the 2nd quarter of 2026 is estimated at 528.699 persons, of which 475.785 are employees and 52.914 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2025, total employment increased by 1,6% for the 2nd quarter of 2026. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G), Construction (NACE F) and Arts, entertainment and recreation (NACE R).

Hours Worked

Actual hours worked for the 2nd quarter of 2026 are estimated at 248.439 thousand; an increase of 2,1% compared to the corresponding quarter of 2025. The most significant percentage increases were observed in the economic activities Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G), Construction (NACE F) and Arts, entertainment and recreation (NACE R).

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2026 – Επικαιροποιημένα Στοιχεία

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» και «Κατασκευές».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly National Accounts: 2nd quarter 2026 – Updated Data

The GDP growth rate in real terms (seasonally adjusted), during the second quarter of 2026 is positive and it is estimated at 3,3% over the corresponding quarter of 2025.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Financial and insurance activities" and “Construction”.

Source: Cystat

Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί: Αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2022-2024 και αναθεωρημένη εκτίμηση για το έτος 2025

Αναθεωρημένη Εκτίμηση 2025 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2022–2024

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2025 ανήλθε σε 4,8%.

Παράλληλα, τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών έχουν αναθεωρηθεί για την περίοδο 2022–2024, προκειμένου να ενσωματωθούν συγκεκριμένες προσαρμογές καθώς και οι ετήσιες τακτικές αναθεωρήσεις.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2024 έχει αναθεωρηθεί σε 6,6% από 3,9%, το 2023 σε 6,0% από 3,6% και το 2022 σε 8,9% από 8,7%.

Συγκεκριμένα, η συνολική αναθεώρηση που προέκυψε στους εθνικούς λογαριασμούς για τα έτη 2022-2024 αφορά:

Ετήσιες τακτικές αναθεωρήσεις από επικαιροποιημένα στοιχεία πηγών και ολοκλήρωση της διαδικασίας ισοσκελισμού Πινάκων Προσφοράς & Χρήσης.

Ενσωμάτωση στοιχείων μεγάλων επιχειρήσεων με σημαντικό κύκλο εργασιών και διασυνοριακές συναλλαγές, κατόπιν διεξοδικής εξέτασης της πραγματικής οικονομικής τους δραστηριότητας, της φύσης των συναλλαγών τους και της προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην κυπριακή οικονομία.

Ενσωμάτωση των νοικοκυριών ως παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

2025 - Ρυθμός Ανάπτυξης 4,8%

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 σε πραγματικούς όρους παραμένει θετικός στο 4,8%, σε σύγκριση με 6,6% το 2024, 6,0% το 2023 και 8,9% το 2022. Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 5,6% σε σύγκριση με 9,5% το 2024, 11,6% το 2023 και 15,6% το 2022.

Όσον αφορά τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους με την μέθοδο παραγωγής, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ενημέρωση και Επικοινωνία", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, “Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών", "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια" και “Επαγγελματικές, Επιστημονικές Και Τεχνικές Δραστηριότητες”.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Annual National Accounts: Revised data for the years 2022-2024 and revised estimate for the year 2025

Revised Estimate for 2025 and Revised Data for 2022–2024

According to the revised estimate of the Annual National Accounts, the growth rate of the economy for 2025 is estimated at 4,8%.

At the same time, the National Accounts data for the period 2022–2024 have been revised to incorporate specific adjustments as well as annual routine revisions.

The economic growth rate for 2024 has been revised to 6,6% from 3,9%, for 2023 to 6,0% from 3,6%, and for 2022 to 8,9% from 8,7%. Specifically, the total revision of national accounts for the years 2022-2024 relates to:

Annual routine revisions from updated sources’ data and completion of the balancing procedure of the Supply & Use Tables.

Incorporation of large enterprises with significant turnover and cross-border transactions, following a thorough examination of their actual economic activity, the nature of their transactions, and the value added to the Cyprus economy.

Incorporation of the households as producers of energy through photovoltaic systems.

2025 - Growth Rate 4,8%

The growth rate of the economy in 2025 in real terms is positive and it is estimated at 4,8% compared to 6,6% in 2024, 6,0% in 2023 and 8,9% in 2022. At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) for 2025 is estimated at 5,6% compared to 9,5% in 2024, 11,6% in 2023 and 15,6% in 2022.

Source: Cystat

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ετήσιοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το έτος 2025, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και επαληθευθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2025 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €1.360,2 εκ. ή 3,6% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €20.053,2 εκ. ή 52,3% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2025 αυξήθηκαν κατά €1.139,8 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €15.895,2 εκ. σε σύγκριση με €14.755,4 εκ. το έτος 2024.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €67,4 εκ. (+1,4%) και ανήλθαν στα €4.750,2 εκ. σε σύγκριση με €4.682,8 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €16,0 εκ. (-0,5%) και περιορίστηκαν στα €3.153,6 εκ. σε σύγκριση με €3.169,6 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €379,8 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €4.899,8 εκ. σε σύγκριση με €4.520,0 εκ. το 2024. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €379,1 εκ. (+10,0%) και ανήλθαν στα €4.183,8 εκ. σε σύγκριση με €3.804,7 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €84,6 εκ. (+21,4%) και ανήλθαν στα €480,1 εκ. σε σύγκριση με €395,5 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €161,7 εκ. (+18,1%) και ανήλθαν στα €1.056,1 εκ. σε σύγκριση με €894,4 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €25,7 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €362,6 εκ. σε σύγκριση με €336,9 εκ. το 2024. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €41,5 εκ. (+34,3%) και ανήλθε στα €162,6 εκ. σε σύγκριση με €121,1 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2025 αυξήθηκαν κατά €1.224,6 εκ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €14.535,0 εκ. σε σύγκριση με €13.310,4 εκ. το 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €295,3 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €4.173,5 εκ. σε σύγκριση με €3.878,2 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €283,0 εκ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €5.586,9 εκ. σε σύγκριση με €5.303,9 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €98,5 εκ. (+6,6%) και ανήλθε στα €1.585,4 εκ. σε σύγκριση με €1.486,9 εκ. το 2024. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €22,9 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €865,8 εκ. σε σύγκριση με €842,9 εκ. το 2024.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €558,3 εκ. (+46,4%) και ανήλθε στα €1.761,2 εκ. (€1.214,9 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €546,3 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €1.202,9 εκ. (€963,6 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €239,3 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2024.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €1,6 εκ. (-0,4%) και περιορίστηκε στα €422,6 εκ. σε σύγκριση με €424,2 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €31,8 εκ. (-18,6%) και περιορίστηκαν στα €139,6 εκ. σε σύγκριση με €171,4 εκ. το 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Excessive deficit procedure and annual accounts of General Government: 2025

The Statistical Service announces the fiscal results for 2025, which have been audited and verified under the Excessive Deficit Procedure of the European Commission.

The results for 2025 indicate a fiscal surplus of €1.360,2 mn, which corresponds to 3,6% of GDP and a fiscal debt of €20.053,2 mn, which corresponds to 52,3% of GDP.

Revenue

In 2025, total revenue increased by €1.139,8 mn (+7,7%) and amounted to €15.895,2 mn, compared to €14.755,4 mn in 2024.

In detail, taxes on production and imports increased by €67,4 mn (+1,4%) and amounted to €4.750,2 mn, compared to €4.682,8 mn in 2024, of which net VAT revenue decreased by €16,0 mn (-0,5%) to €3.153,6 mn, from €3.169,6 mn in 2024. Social contributions increased by €379,8 mn (+8,4%) and amounted to €4.899,8 mn, compared to €4.520,0 mn in 2024. Revenue from taxes on income and wealth increased by €379,1 mn (+10,0%) and amounted to €4.183,8 mn, compared to €3.804,7 mn in 2024. Other current transfers increased by €84,6 mn (+21,4%) and amounted to €480,1 mn, compared to €395,5 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €161,7 mn (+18,1%) and amounted to €1.056,1 mn, compared to €894,4 mn in 2024. Capital transfers increased by €25,7 mn (+7,6%) and amounted to €362,6 mn, compared to €336,9 mn in 2024. Property income receivable increased by €41,5 mn (+34,3%) and amounted to €162,6 mn, compared to €121,1 mn in 2024.

Expenditure

In 2025, total expenditure increased by €1.224,6 mn (+9,2%) and amounted to €14.535,0 mn, from €13.310,4 mn in 2024.

Specifically, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €295,3 mn (+7,6%) and amounted to €4.173,5 mn, compared to €3.878,2 mn in 2024. Social transfers increased by €283,0 mn (+5,3%) and amounted to €5.586,9 mn, compared to €5.303,9 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €98,5 mn (+6,6%) and amounted to €1.585,4 mn, compared to €1.486,9 mn in 2024. Other current expenditure increased by €22,9 mn (+2,7%) and amounted to €865,8 mn, compared to €842,9 mn in 2024.

Total capital expenditure increased by €558,3 mn (+46,4%) and amounted to €1.761,2 mn (€1.214,9 mn gross capital formation and €546,3 mn other capital expenditure), compared to €1.202,9 mn (€963,6 mn gross capital formation and €239,3 mn other capital expenditure) in 2024.

On the contrary, property income payable decreased by €1,6 mn (-0,4%) to €422,6 mn, from €424,2 mn in 2024. Subsidies decreased by €31,8 mn (-18,6%) to €139,6 mn, from €171,4 mn in 2024.

Source: Cystat

Φωτοβολταϊκά Συστήματα – Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 9%

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα τροποποίηση του Παραρτήματος 12 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου της Κύπρου (95(I)/2000), η οποία προβλέπει την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 9% στα φωτοβολταϊκά συστήματα, δυνάμει του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 363/2026.

Ειδικότερα, με ισχύ από τις 16 Οκτωβρίου 2026, η παράδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακούς πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, με σκοπό την ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες τους, υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 9%.

Σημειώνεται ότι, σε περιπτώσεις όπου η παράδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 19%. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ενημέρωσης, το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου δεν έχει εκδώσει περαιτέρω οδηγίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Ειδικοί κανόνες σχετικά με την τροποποίηση του συντελεστή ΦΠΑ

Δυνάμει του άρθρου 55 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ο προμηθευτής δύναται να επιλέξει την εφαρμογή του νέου συντελεστή ΦΠΑ 9%, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες παραδίδονται ή παρέχονται στον λήπτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, ακόμη και εάν η πληρωμή έχει εισπραχθεί ή έχει εκδοθεί τιμολόγιο ΦΠΑ πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσδιορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται ή ολοκληρώνεται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί προκαταβολή και έχει εκδοθεί τιμολόγιο ΦΠΑ πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, αλλά η σχετική συναλλαγή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί, ο προμηθευτής δύναται να επιλέξει την εφαρμογή του νέου συντελεστή ΦΠΑ. Η διόρθωση του ΦΠΑ που αφορά το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί πραγματοποιείται με την έκδοση πιστωτικού σημειώματος που αφορά αποκλειστικά το ποσό του ΦΠΑ. Το πιστωτικό σημείωμα, με τίτλο «Πιστωτικό Σημείωμα – Αλλαγή Συντελεστή ΦΠΑ», πρέπει να εκδοθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 (Κ.Δ.Π. 314/2001).

Photovoltaic Systems - Application of the reduced VAT rate of 9%

The Council of Ministers has recently approved an amendment to Schedule 12 of the Cyprus VAT Law (95(I)/2000), providing for the application of the reduced VAT rate of 9% to photovoltaic systems, pursuant to Decree Κ.Δ.Π. 363/2026.

More precisely, with effect from 16 October 2026, the supply of photovoltaic systems to residential customers, as defined in the Electricity Market Regulation Law, for the purpose of self-consumption of electricity in their residences is subject to the reduced VAT rate of 9%.

It should be noted that where the supply of photovoltaic systems does not meet the above requirements, the standard VAT rate of 19% should apply. As of the date of this update, the Cyprus Tax Department has not issued any further guidance or clarifications regarding the application of the new provisions.

Special rules in relation to the amendment of the VAT rate

Pursuant to Article 55 of the VAT Law, the supplier may opt to apply the new VAT rate of 9%, provided that the goods or services are supplied to the recipient after the date on which the change in VAT rate takes effect, even where payment has been received or a VAT invoice has been issued before that date. Accordingly, it is important to establish the date on which the supply of the goods or services takes place or is completed.

Where an advance payment has been received and a VAT invoice has been issued before the change in the VAT rate takes effect, but the relevant transaction has not yet taken place or been completed, the supplier may opt to apply the new VAT rate. The VAT adjustment in respect of the total amount received shall be made by issuing a credit note relating solely to the VAT amount. The credit note, entitled “Credit Note – Change in VAT Rate”, must be issued within 14 days from the date on which the VAT rate changes, in accordance with Regulation 13 of the VAT (General) Regulations 2001 (Κ.Δ.Π 314/2001).