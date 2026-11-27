Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 3ο τρίμηνο 2026 (προκαταρτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, «Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», «Κατασκευές» και «Ενημέρωση και Επικοινωνίες».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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GDP growth rate: 3rd quarter 2026 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms, seasonally adjusted, during the third quarter of 2026 is positive and it is estimated at 3,1% over the corresponding quarter of 2025.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Financial and insurance activities", "Construction" and "Information and Communication".

Source: Cystat

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Οδικές μεταφορές φορτίου: 2ο τρίμηνο 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 17,7%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 13,6%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Road freight transport: 2nd quarter 2026

Freight transport in Cyprus +2,3% and from and to Cyprus +17,7% The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the second quarter of 2026.

During the period April-June 2026, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 2,3% compared to the corresponding period of 2025, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 17,7%.

During the period January-June 2026, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 2,3% compared to the corresponding period of 2025, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 13,6%.

Source: Cystat

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Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Οκτώβριος 2026

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2026 ανήλθαν σε 508.301 σε σύγκριση με 537.744 τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 5,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.909.839 σε σύγκριση με 4.142.534 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 5,6%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 32,4% (164.512) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 9,7% (49.091), οι αφίξεις από τη Γερμανία (40.295) και την Πολωνία (40.070) το 7,9%, οι αφίξεις από την Ελλάδα 4,3% (22.014) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,9% (19.688).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2026 ήταν για ποσοστό 80,4% των τουριστών οι διακοπές, για 12,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2025, ποσοστό 81,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,1% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2026 ανήλθαν στις 154.263 σε σύγκριση με 158.026 τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 2,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 31,7% (48.827), η Ιταλία 6,0% (9.263) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,9% (9.103).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,8%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 26,4%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: October 2026

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 508.301 in October 2026 compared to 537.744 in October 2025, recording a decrease of 5,5%.

For the period of January – October 2026, arrivals of tourists totaled 3.909.839 compared to 4.142.534 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 5,6%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2026, with a share of 32,4% (164.512) of total arrivals, followed by Israel with 9,7% (49.091), Germany (40.295) and Poland (40.070) with 7,9% each, Greece with 4,3% (22.014) and Sweden with 3,9% (19.688).

In October 2026, 80,4% of tourists travelled for holidays, 12,0% visited friends and relatives and 7,4% travelled for business purposes. Respectively, in October 2025, 81,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,0% visited friends or relatives and 7,1% visited Cyprus for business purposes.

Returns of residents of Cyprus

A total of 154.263 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2026 compared to 158.026 in the corresponding month last year, recording a decrease of 2,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in October 2026 were Greece with a share of 31,7% (48.827), Italy with 6,0% (9.263) and the United Kingdom with 5,9% (9.103).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in October 2026 was mainly holidays, with a percentage of 70,8%, whilst business reasons held a percentage of 26,4%, studies 1,3% and other reasons 1,5%.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Οκτώβριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2026 ανήλθε στις 123,90 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 4,09%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (6,18%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (5,21%), στα ορυκτά (3,26%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,01%) και στα προϊόντα ορυκτών (1,81%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Price Index of Construction Materials: October 2026

The Price Index of Construction Materials for October 2026 reached 123,90 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,39% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 4,09%. By main commodity category, increases were observed in metallic products (6,18%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (5,21%), minerals (3,26%), electromechanical products (3,01%) and mineral products (1,81%).

For the period January-October 2026, the index increased by 2,43% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Οκτώβριος 2026

Ο ΕνΔΤΚ τον Οκτώβριο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026 αυξήθηκε κατά 0,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, ο ΕνΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,46% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (14,6%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (10,9%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (9,1%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες θετικές μεταβολές. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-9,0%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-0,6%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (5,4%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (-3,6%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (2,2%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,6%) και Μεταφορές (1,1%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (24,1% και 3,7% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Harmonised Indec of Consumer Prices (HICP): October 2026

The HICP increased by 5,4% in October 2026 compared with October 2025, while it increased by 0,2% between September and October 2026.

For the period January – October 2026, the HICP recorded an increase of 3,46% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared with October 2025, the categories Transport (14,6%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (10,9%) and Restaurants and Accommodation Services (9,1%) recorded the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-9,0%) and Information and Communication (-0,6%).

Compared with September 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (5,4%), Restaurants and Accommodation Services (-3,6%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (2,2%), Food and Non-Alcoholic Beverages (1,6%) and Transport (1,1%).

The largest change among the economic categories, both compared with October 2025 and September 2026, was observed in the category Energy (24,1% and 3,7% respectively).

Source: Cystat