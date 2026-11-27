ARTICLE · 27 NOVEMBER 2026
Economics Weekly Alert 42/2026
Comprehensive Overview of the Key Economic Trends and Developments Reported Across Cyprus This Week
This week’s economic news
Comprehensive Overview of the Key Economic Trends and Developments Reported Across Cyprus This Week
Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 3ο τρίμηνο 2026 (προκαταρτική εκτίμηση)
Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, «Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», «Κατασκευές» και «Ενημέρωση και Επικοινωνίες».
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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GDP growth rate: 3rd quarter 2026 (flash estimate)
The GDP growth rate in real terms, seasonally adjusted, during the third quarter of 2026 is positive and it is estimated at 3,1% over the corresponding quarter of 2025.
The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Financial and insurance activities", "Construction" and "Information and Communication".
Source: Cystat
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Οδικές μεταφορές φορτίου: 2ο τρίμηνο 2026
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.
Κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 17,7%.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 13,6%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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Road freight transport: 2nd quarter 2026
Freight transport in Cyprus +2,3% and from and to Cyprus +17,7% The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the second quarter of 2026.
During the period April-June 2026, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 2,3% compared to the corresponding period of 2025, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 17,7%.
During the period January-June 2026, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 2,3% compared to the corresponding period of 2025, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 13,6%.
Source: Cystat
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Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Οκτώβριος 2026
Αφίξεις Τουριστών
Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2026 ανήλθαν σε 508.301 σε σύγκριση με 537.744 τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 5,5%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.909.839 σε σύγκριση με 4.142.534 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 5,6%.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 32,4% (164.512) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 9,7% (49.091), οι αφίξεις από τη Γερμανία (40.295) και την Πολωνία (40.070) το 7,9%, οι αφίξεις από την Ελλάδα 4,3% (22.014) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,9% (19.688).
Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2026 ήταν για ποσοστό 80,4% των τουριστών οι διακοπές, για 12,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2025, ποσοστό 81,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,1% για επαγγελματικούς λόγους.
Επιστροφές κατοίκων Κύπρου
Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2026 ανήλθαν στις 154.263 σε σύγκριση με 158.026 τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μείωση 2,4%.
Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 31,7% (48.827), η Ιταλία 6,0% (9.263) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,9% (9.103).
Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,8%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 26,4%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,5%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: October 2026
Tourist arrivals
The arrivals of tourists reached 508.301 in October 2026 compared to 537.744 in October 2025, recording a decrease of 5,5%.
For the period of January – October 2026, arrivals of tourists totaled 3.909.839 compared to 4.142.534 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 5,6%.
Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2026, with a share of 32,4% (164.512) of total arrivals, followed by Israel with 9,7% (49.091), Germany (40.295) and Poland (40.070) with 7,9% each, Greece with 4,3% (22.014) and Sweden with 3,9% (19.688).
In October 2026, 80,4% of tourists travelled for holidays, 12,0% visited friends and relatives and 7,4% travelled for business purposes. Respectively, in October 2025, 81,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,0% visited friends or relatives and 7,1% visited Cyprus for business purposes.
Returns of residents of Cyprus
A total of 154.263 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2026 compared to 158.026 in the corresponding month last year, recording a decrease of 2,4%.
The main countries from which residents of Cyprus returned in October 2026 were Greece with a share of 31,7% (48.827), Italy with 6,0% (9.263) and the United Kingdom with 5,9% (9.103).
The purpose of travel for the residents of Cyprus in October 2026 was mainly holidays, with a percentage of 70,8%, whilst business reasons held a percentage of 26,4%, studies 1,3% and other reasons 1,5%.
Source: Cystat
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Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Οκτώβριος 2026
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2026 ανήλθε στις 123,90 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 4,09%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (6,18%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (5,21%), στα ορυκτά (3,26%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,01%) και στα προϊόντα ορυκτών (1,81%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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Price Index of Construction Materials: October 2026
The Price Index of Construction Materials for October 2026 reached 123,90 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,39% compared to the previous month.
Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 4,09%. By main commodity category, increases were observed in metallic products (6,18%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (5,21%), minerals (3,26%), electromechanical products (3,01%) and mineral products (1,81%).
For the period January-October 2026, the index increased by 2,43% compared to the corresponding period of 2025.
Source: Cystat
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Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Οκτώβριος 2026
Ο ΕνΔΤΚ τον Οκτώβριο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026 αυξήθηκε κατά 0,2%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, ο ΕνΔΤΚ σημείωσε αύξηση 3,46% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (14,6%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (10,9%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (9,1%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες θετικές μεταβολές. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-9,0%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-0,6%).
Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (5,4%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (-3,6%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (2,2%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,6%) και Μεταφορές (1,1%).
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026, παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (24,1% και 3,7% αντίστοιχα).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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Harmonised Indec of Consumer Prices (HICP): October 2026
The HICP increased by 5,4% in October 2026 compared with October 2025, while it increased by 0,2% between September and October 2026.
For the period January – October 2026, the HICP recorded an increase of 3,46% compared to the corresponding period of the previous year.
Compared with October 2025, the categories Transport (14,6%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (10,9%) and Restaurants and Accommodation Services (9,1%) recorded the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-9,0%) and Information and Communication (-0,6%).
Compared with September 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (5,4%), Restaurants and Accommodation Services (-3,6%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (2,2%), Food and Non-Alcoholic Beverages (1,6%) and Transport (1,1%).
The largest change among the economic categories, both compared with October 2025 and September 2026, was observed in the category Energy (24,1% and 3,7% respectively).
Source: Cystat
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