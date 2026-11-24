ARTICLE · 24 NOVEMBER 2026
Todo Lo Que Debes Saber De La Nueva Ley De Reconstrucción Y Desarrollo Económico Y Social
Chile's new Economic and Social Reconstruction and Development Law introduces sweeping tax reforms that will reshape corporate taxation, investment incentives, and real estate regulations through 2029. The legislation offers time-sensitive opportunities including temporary exemptions on property sales, reduced donation taxes, and debt regularization programs with substantial penalty forgiveness. Will businesses and individuals capitalize on these limited-window benefits before they expire?
El proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, promulgado la semana pasada, transforma el panorama tributario en Chile, combinando reformas estructurales y ventanas de oportunidad de tiempo limitado.
Presentamos a continuación un resumen de sus beneficios.
Empresas
- Reducción del Impuesto de Primera Categoría (IDPC): La tasa del régimen general disminuye progresivamente del 27% actual al 23% para 2029 (2027: 25,5%; 2028: 24%; 2029: 23%).
- En el régimen PYME se mantiene la tasa reducida del 12,5% (2025-2027), sube a 15% en 2028 y converge al 23% en 2029.
- Reintegración total del sistema: Se elimina progresivamente el castigo de la restitución del 35% del crédito por IDPC al distribuir utilidades. La restitución baja a 30% en 2027, 20% en 2028 y llega a 0% desde 2029, permitiendo usar el 100% del impuesto corporativo como crédito.
Inversiones
- Cero impuesto a ganancias bursátiles: Desde el 1 de enero de 2027 se elimina el Impuesto Único del 10% (Art. 107 LIR) en la venta de acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil, volviendo a ser Ingreso No Renta (0%).
- Declaración de bienes en el exterior: Ventana de 12 meses para declarar activos transfronterizos no gravados. Tasa del 10% sin repatriar o tasa reducida del 7% si se repatrian los fondos a Chile y se mantienen invertidos por al menos 5 años (con plazo de 3 años para concretar la repatriación).
Sector Inmobiliario
- Venta de viviendas nuevas sin IVA: Exención total de IVA por 12 meses para la primera venta de viviendas nuevas con recepción definitiva municipal (incluye bodegas y estacionamientos vendidos en conjunto).
- Arrendamiento DFL 2: Régimen especial con impuesto único del 5% sobre ingresos brutos de arriendo (desde la tercera vivienda para personas naturales o para empresas con giro exclusivo), aplicable a inmuebles de hasta 90 m² con permanencia mínima de 5 años.
- Exención de contribuciones para adultos mayores (+65 años): Exención del 100% del Impuesto Territorial para la vivienda principal de propietarios mayores de 65 años (extensible por 3 años a la sucesión tras su fallecimiento).
Planificación Patrimonial
- 50% de rebaja en Impuesto a las Donaciones: Vigente por 12 meses. Elimina el trámite judicial de insinuación (requiere escritura pública), aplica a legitimarios y cónyuge hasta el 50% del patrimonio neto del donante y permite financiamiento mediante préstamos de sociedades relacionadas.
- Impuesto sustitutivo sobre FUT / STUT / FUR: Tasa única preferencial del 10% durante 8 meses para regularizar saldos acumulados pre-2017 y retiros en exceso.
Regularización de Deudas
- Condonaciones con Tesorería (TGR): Durante 180 días, deudas al 31.12.2025 pagan con condonación de hasta 100% de intereses y 80% de multas al contado; o hasta 95% de intereses y 75% de multas en convenios de hasta 48 cuotas (pie del 10%).
- Deudas Municipales: Condonación del 100% de intereses y multas en permisos de circulación, patentes y derechos de aseo adeudados en los últimos 3 años pre-2026 (plazo de solicitud: 12 meses).
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.