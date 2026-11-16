Se Publica La Reforma Tributaria En El Diario Oficial: Conoce Cuándo Entrarán En Vigencia Sus Principales Cambios

Con fecha 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.850, que introduce diversos cambios tributarios para impulsar la inversión, reactivar la economía y otorgar mayor certeza jurídica, junto con beneficios transitorios para empresas y personas.

A continuación, resumimos las principales medidas y su entrada en vigencia.

1. Rebaja gradual de la tasa del Impuesto de Primera Categoría (“IDPC”).

Disminución gradual de la tasa de IDPC de 27% a 23%.

Entrada en vigencia: 1 de noviembre de 2026.

2. Integración total del sistema tributario.

El IDPC pagado por las empresas podrá imputarse en un 100% contra los impuestos finales de sus propietarios. Su implementación será gradual.

Entrada en vigencia: 1 de enero de 2027, con aplicación gradual hasta el 31 de diciembre de 2028.

3. Nuevo régimen de invariabilidad tributaria.

Inversionistas locales y extranjeros que realicen inversiones de al menos USD 50 millones podrán mantener invariable su carga tributaria por 10, 15 o 20 años, según el monto invertido.

Entrada en vigencia: 1 de enero de 2027.

4. Ganancias de capital en la enajenación de acciones con presencia bursátil.

El mayor valor obtenido en la enajenación de acciones y otros valores acogidos al artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta será un ingreso no constitutivo de renta.

Entrada en vigencia: 1 de enero de 2027.

5. Rebaja transitoria del 50% del impuesto a las donaciones.

Las donaciones a legitimarios o asignatarios de cuarta de mejoras tendrán, por una sola vez por donante, una rebaja de 50% del impuesto, siempre que no excedan el 50% del patrimonio del donante y se cumpla con los demás requisitos legales. Estas donaciones quedarán liberadas del trámite de insinuación.

Entrada en vigencia: plazo de 1 año a contar del 1 de diciembre de 2026.

6. Declaración de capitales en el extranjero con tasa preferencial.

Los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile podrán declarar bienes y rentas en el extranjero no declarados, adquiridos antes del 1 de enero de 2026, con un impuesto único y sustitutivo de 10%, o de 7% si se ingresan y mantienen invertidos en Chile por al menos cinco años.

Entrada en vigencia: 1 de enero de 2027, por un plazo de 12 meses.

7. Crédito por remuneraciones en la exportación de servicios basados en el conocimiento.

Las empresas que exporten servicios basados en el conocimiento, prestados a distancia a personas sin domicilio ni residencia en Chile, tendrán un crédito contra el IDPC de 15% sobre la proporción de remuneraciones pagadas a los trabajadores vinculados a esos servicios.

Entrada en vigencia: 1 de noviembre de 2026.

8. Impuesto sustitutivo de 10% sobre FUR, STUT y retiros en exceso.

Las empresas con saldos positivos en el Fondo de Utilidades Reinvertidas (“FUR”), Saldo Total de Utilidades Tributables (“STUT”) o retiros en exceso pendientes de imputación, al 31 de diciembre de 2025 o 2026, podrán pagar sobre todo o parte de ellos un impuesto único de 10%, sustitutivo de los impuestos finales y sin derecho a los créditos asociados.

Entrada en vigencia: la opción podrá ejercerse dentro de los ocho meses siguientes a la publicación de la ley, es decir, entre el 17 de octubre de 2026 y el 17 de junio de 2027.

9. Exención transitoria del IVA en la venta de viviendas nuevas.

Exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas (incluidos estacionamientos y bodegas vendidos en conjunto), en la medida que cumplan con los requisitos legales, sin pérdida del crédito fiscal para el vendedor.

Entrada en vigencia: plazo de 1 año desde el 1 de diciembre de 2026.

10. Impuesto único de 5% a las rentas de arrendamiento de viviendas económicas (DFL N° 2).

Las personas naturales que arrienden viviendas económicas de hasta 90 m², a partir de la tercera unidad, a personas no relacionadas, podrán optar por un impuesto único de 5% sobre las rentas brutas. Las personas jurídicas con giro exclusivo de arrendamiento de estas viviendas podrán acceder a un régimen similar.

Adicionalmente, quienes compren viviendas económicas nuevas de hasta 140 m² dentro de los doce meses siguientes a la publicación de la ley podrán acogerse a este impuesto respecto de su arrendamiento.

Entrada en vigencia: 1 de enero de 2027.

El Servicio de Impuestos Internos se encuentra elaborando 13 circulares y 17 resoluciones que establecerán las instrucciones y la forma de implementar las medidas tributarias contenidas en la ley.

Para más información sobre la Ley N°21.850 y sus principales modificaciones, puede revisar el siguiente portal de Carey: https://www.carey.cl/reforma-tributaria