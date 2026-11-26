Contexto

El 23 de octubre de 2026 el Servicio de Impuestos Internos dictó la Resolución Ex. N° 144, que fija nuevas exigencias para las guías de despacho y facturas que amparan el traslado de bienes corporales muebles, y deja sin efecto la Resolución Ex. N° 154 de 2025. La nueva norma reconoce que el traslado puede ser ejecutado por un tercero distinto del emisor del documento e incorpora reglas especiales para el transporte tercerizado.

Aspectos que se revisan en esta alerta

Nuevos requisitos de la guía de despacho

Resolutivos 1°, 3° y 7°, y excepciones Modelos de transporte

Resolutivos 2° y 16° Transporte tercerizado: GDT e interoperabilidad

Resolutivos 4°, 5°, 6° y 10° Régimen transitorio y puntos de atención

Resolutivos 17° y 18°

Nuevos requisitos de la guía de despacho

Además de los requisitos generales de la LIVS y su Reglamento, la guía de despacho o factura que ampara el traslado debe contener datos adicionales, registrados en los campos del formato DTE.

Vigencia: desde el 1-11-2026, para todo traslado amparado en guía de despacho o factura. Datos adicionales obligatorios Origen y destino: efectivos, con dirección y comuna. Transporte: nombre y cédula del chofer, RUT del transportista y patente del vehículo o carro. Bienes: descripción, cantidad, peso o volumen y precio unitario. Este último puede omitirse si el traslado no importa venta, indicando el motivo. Reglas de uso Indicar el tipo de traslado: venta o no venta, según los códigos del formato DTE. Una guía por cada traslado y vehículo. Los traslados prolongados y las entregas parciales tienen tipos de traslado propios. Si cambian los datos, se emite un nuevo documento que referencia al anterior. Excepciones No se exigen los datos de transporte, entre otros, cuando el comprador retira los bienes en el establecimiento del vendedor oentraslados documentados con boletas. También se contemplan reglas especiales para zona primaria aduanera y servicios couriermasivos.



Referencia: resolutivos 1°, 3°, 7°, 11°, 12°, 14°y 15°.

Modelos de transporte

La Resolución clasifica a los contribuyentes según la información logística de que disponen al emitir el documento e identifica expresamente los sectores comprendidos en cada categoría.

Informe al SII: hasta el 31 de enero del próximo año. Sin informe, se presume transporte autogestionado. Autogestionado Al emitir, cuentan con todos los datos exigidos. Incluye: a) Empresas con flota propia e identificación completa del conductor. b) Empresas que contratan transporte externo y reciben la información logística completa antes de emitir. c) Cualquier emisor, sin importar su tamaño o sector, que cuente con todos los datos al emitir. Tercerizado Traslado externalizado en que, por asignación dinámica de flota, subcontratación de tramos o reasignación de conductores, se desconocen datos del chofer o vehículo al emitir. Incluye: a) Empresas que entregan su carga a un operador logístico o couriercon red propia. b) Carga que pasa por centros de acopio intermedios. c) Operadores de logística intermodal. d) Marketplacesque gestionan el despacho de bienes de sus clientes. Régimen especial La guía habilita un trámite previo ante un organismo sectorial, antes del traslado, extracción, producción o comercialización. Incluye, entre otros: Comercio exterior: agentes de aduana y sus mandantes (aforo o desaduanamiento). Pesca: autorización de Sernapescapara movilizar productos del mar. Silvoagropecuario: autorización del SAG o Conafpara productos de extracción o cosecha. Minería: empresas mineras y pirquineros con autorización de Sernageomin. Salud: laboratorios, droguerías, importadoras y distribuidoras sujetas al ISP. Otros: quienes requieran autorización pública previa al traslado.



Controles sectoriales: en operaciones sujetas a Aduanas, Sernapesca, SAG, Sernageomin o ISP puede omitirse parte de los datos de transporte, manteniendo fecha, tipo de traslado, origen y descripción de los bienes (resolutivo 11°).

Referencia: resolutivos 2°, 11°y 16°.

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