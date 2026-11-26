ARTICLE · 26 NOVEMBER 2026
Telecomunicações | Normas publicadas – Agosto e Setembro
The Ministry of Communications has published its 2026-2027 Regulatory Agenda for the Broadcasting Secretariat, outlining 19 key themes for normative action. What regulatory changes are planned for Brazil's digital television system, satellite retransmission services, and spectrum management over the next two years?
Em 05/08/2026, o Ministério das Comunicações (“MCom“) publicou a Portaria nº 23.392/2026, por meio da qual aprovou a Agenda Regulatória 2026-2027 da Secretaria de Radiodifusão, que reúne 19 temas a serem objeto de atuação normativa ao longo do biênio.
Entre as principais iniciativas, destacam-se a regulamentação da evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, com a incorporação das inovações relacionadas à TV 3.0; a modernização e desburocratização da legislação e da regulamentação do setor de radiodifusão; e a criação e regulamentação do serviço de retransmissão de televisão por satélite (“RTVSat“). A Agenda também contempla a simplificação e flexibilização dos critérios para utilização de canais virtuais por emissoras de televisão digital e a consolidação, em um único decreto, das normas que regem os serviços de radiodifusão e ancilares.
No âmbito da gestão do espectro e da fiscalização, estão previstas a revisão das regras relativas ao Serviço Especial para Fins Científicos e Experimentais e ao Uso Temporário de Radiofrequência; a formulação de políticas públicas para utilização do espectro pelos serviços de radiodifusão e ancilares; e a elaboração e atualização do plano de fiscalização do setor. Também integram a Agenda a definição de metodologia para precificação de outorgas e a atualização do acordo de cooperação entre o MCom e a Agência Nacional de Telecomunicações (“Anatel“) relativo à análise de processos técnicos de engenharia nos procedimentos de pós-outorga.
A Agenda prevê, ainda, a definição de critérios para multiprogramação e para a transmissão de alertas de emergência, bem como a revisão das regras aplicáveis à radiodifusão comunitária e aos recursos de acessibilidade.
Confira a íntegra da Portaria nº 23.392/2026 clicando aqui.
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