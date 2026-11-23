O mercado automotivo cresce, mas enfrenta desafios estruturais. Entenda os riscos para a indústria nacional com o caso da JAC Motors.

O mercado automotivo brasileiro apresenta perspectivas de expansão em 2026, impulsionado pelo crescimento das vendas, pela entrada de novos fabricantes e pela popularização dos veículos eletrificados. Entretanto, os indicadores positivos contrastam com desafios enfrentados pela indústria nacional, especialmente diante do aumento da concorrência internacional e da necessidade de adaptação tecnológica e financeira.

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a projeção para 2026 é de aproximadamente 3,1 milhões de veículos emplacados, crescimento de 15,2% em relação a 2025. A produção nacional também deve avançar 6,7%, embora as exportações apresentem expectativa de retração de 17,7%. Os números revelam um mercado consumidor aquecido, mas não necessariamente um fortalecimento proporcional de toda a cadeia produtiva brasileira.

Entre janeiro e setembro de 2026, a produção de veículos cresceu 8,7%. Contudo, dos aproximadamente 173 mil veículos adicionais produzidos em comparação ao mesmo período de 2025, cerca de 123 mil corresponderam à montagem de conjuntos importados, nos regimes CKD e SKD. Embora essas operações contribuam para a atividade industrial, sua menor integração com fornecedores locais evidencia os desafios relacionados à competitividade e à geração de valor na indústria nacional.

Outro fator relevante é a transformação do perfil de consumo. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os modelos eletrificados representaram 20,54% dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves entre janeiro e outubro de 2026, praticamente o dobro da participação registrada no mesmo período de 2025. Essa evolução, somada à expansão das marcas chinesas, exige investimentos em tecnologia, modernização de processos e adaptação da indústria de autopeças.

Neste segmento, os desafios também aparecem nos indicadores comerciais. De acordo com o Sindipeças, o déficit comercial de autopeças alcançou US$ 12,1 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, aumento de 6,3% em relação ao ano anterior. No período, as importações somaram US$ 18,1 bilhões, enquanto as exportações atingiram aproximadamente US$ 6 bilhões, evidenciando a pressão competitiva sobre os fornecedores nacionais.

Esse contexto ajuda a compreender por que o crescimento do setor não significa, necessariamente, estabilidade financeira para todas as empresas. Um exemplo recente é o Grupo SHC, responsável pela representação e comercialização da marca chinesa JAC Motors no Brasil, que apresentou novo pedido de recuperação judicial em outubro de 2026, envolvendo 44 empresas e aproximadamente R$ 239,5 milhões em dívidas, pouco mais de um ano após o encerramento de sua primeira recuperação judicial.

A situação contrasta com o desempenho geral do mercado. Enquanto o setor automotivo brasileiro apresentou crescimento em 2025, os emplacamentos de automóveis e comerciais leves da JAC Motors recuaram mais de 50% no ano seguinte. A redução da presença comercial, o histórico de endividamento e a não concretização do projeto de fabricação nacional anteriormente anunciado indicam dificuldades particulares do modelo de negócio do grupo, que não podem ser atribuídas exclusivamente ao cenário econômico ou interpretadas como evidência de uma crise global da fabricante chinesa.

O caso demonstra que, mesmo em mercados em expansão, determinadas empresas podem enfrentar dificuldades financeiras decorrentes da perda de competitividade, do endividamento e da necessidade de adaptação às mudanças do setor. O cenário reforça a importância do acompanhamento dos indicadores financeiros, da preservação da capacidade de geração de caixa e da adoção antecipada de medidas de reorganização operacional e reestruturação de passivos.

O que se identifica desses cenários é que o mercado automotivo brasileiro atravessa um período de transformação, no qual a capacidade de adaptação e a gestão preventiva de riscos podem ser determinantes para a sustentabilidade dos negócios.