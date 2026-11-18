NACEBEL-codes classificeren de economische activiteiten van Belgische ondernemingen en worden per vestigingseenheid geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Sinds 2025 geldt een nieuwe classificatie gebaseerd op de Europese herziening NACE Rev. 2.1.

De NACEBEL 2008-codes van bestaande ondernemingen zijn automatisch omgezet naar NACEBEL 2025. Die omzetting kan onnauwkeurigheden bevatten omdat activiteiten werden afgesplitst van hun vorige code of anders werden omschreven onder een andere code.

Ondernemingen doen er daarom goed aan na te gaan of hun geregistreerde codes nog overeenstemmen met hun werkelijke activiteiten.

NACEBEL-codes worden onder meer gebruikt door de btw-administratie, de RSZ en ondernemingsloketten. Zij kunnen mee bepalend zijn voor de toepasselijke BTW-regeling, de sectorale en sociale classificatie, vergunningen of erkenningen en de toegang tot subsidies en premies. Voor de rechtbank kan een verkeerde inschrijving leiden tot de onontvankelijkheid van de vordering.

Na de hervorming kunnen bovendien maximaal vijf hoofdactiviteiten worden geregistreerd.

De wet legt geen afzonderlijk criterium vast om het hoofdkarakter van een activiteit te bepalen maar wanneer de onderneming de hoofdactiviteit niet bepaalt op basis van de hoogste jaaromzet of het grootste aantal ingezette voltijdsequivalenten draagt zij de bewijslast van het door haar gekozen criterium.

Andere activiteiten kunnen gecorrigeerd worden naar nevenactiviteit. De vroegere categorie hulpactiviteiten is afgeschaft en zal dus ook moeten omschreven worden als een hoofd- of nevenactiviteit.

De overgangsperiode eindigt op 1 november 2026. De FOD Economie heeft controles aangekondigd. Tijd dus om na te kijken of de automatische omzetting voor u inderdaad aansluit bij de door u uitgevoerde activiteiten.

Wij adviseren u in KBO Public Search alle geregistreerde activiteiten per vestigingseenheid te controleren, na te gaan of de geregistreerde activiteiten daadwerkelijk worden uitgeoefend, de hoofdactiviteiten correct aan te duiden en verouderde, irrelevante of ontbrekende codes aan te passen.

Hou bij dit alles ook rekening met de omschrijving van uw activiteiten in de statuten, de toepasselijke BTW- regeling en sociale en sectorale verplichtingen.

U kan de activiteiten zelf aanpassen via My Enterprise tegen de kostprijs van € 111,50- vrij van BTW.