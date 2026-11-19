Históricamente, obtener la ciudadanía argentina requería establecer residencia en Argentina. La naturalización ordinaria exige dos años de residencia continua, y las ausencias prolongadas del país pueden interrumpir ese período. Para empresarios y familias cuya vida profesional y personal se desarrolla en otros países, este requisito ha representado un obstáculo significativo.

Ese marco ha cambiado.

Antecedentes

El 2 de octubre de 2026, durante Argentina Week en París, el Gobierno argentino presentó formalmente su Programa de Ciudadanía por Inversión, establecido mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Por primera vez, la ciudadanía argentina puede obtenerse a partir de una inversión que cumpla los requisitos del programa, sin necesidad de residencia previa.

Características principales del programa

Elegibilidad: abierto a ciudadanos de todos los países.

abierto a ciudadanos de todos los países. Cupos: no se han establecido cupos anuales.

no se han establecido cupos anuales. Inversión elegible: los solicitantes pueden elegir entre dos opciones: Una contribución no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional; o La suscripción de USD 800.000 a un bono gubernamental a siete años, emitido específicamente para el programa.

los solicitantes pueden elegir entre dos opciones: Inclusión familiar: un adicional de USD 100.000 por el cónyuge y por cada hijo soltero y sin hijos de entre 18 y 25 años, y USD 25.000 por cada hijo menor de 18 años.

un adicional de USD 100.000 por el cónyuge y por cada hijo soltero y sin hijos de entre 18 y 25 años, y USD 25.000 por cada hijo menor de 18 años. Tratamiento fiscal: según la Ley 27.802, adquirir la ciudadanía argentina a través del programa no genera, por sí solo, residencia fiscal en Argentina. En consecuencia, los ingresos mundiales del inversor permanecen fuera del alcance de la tributación argentina, salvo que posteriormente establezca su residencia fiscal en el país.

A modo de ejemplo, una familia de cuatro integrantes con dos hijos menores de edad requeriría una contribución total de USD 500.000 bajo la opción de contribución al Tesoro Nacional.

El Gobierno ha indicado que prevé comenzar a recibir solicitudes el 20 de noviembre de 2026.

Principales beneficios

Movilidad global. Argentina ocupa el puesto 14 en el Global Passport Power Rank 2026, con acceso sin visa a 170 destinos. Además, Argentina está buscando su reincorporación al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, y se prevé la posibilidad de viajar a ese país sin visa en 2027.

Argentina ocupa el puesto 14 en el Global Passport Power Rank 2026, con acceso sin visa a 170 destinos. Además, Argentina está buscando su reincorporación al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, y se prevé la posibilidad de viajar a ese país sin visa en 2027. Sin requisito de presencia física. Los inversores no están obligados a residir en Argentina, ni antes ni después de la naturalización.

Los inversores no están obligados a residir en Argentina, ni antes ni después de la naturalización. Doble nacionalidad. Argentina permite la doble ciudadanía y, en general, no exige que los solicitantes renuncien a su nacionalidad de origen.

Argentina permite la doble ciudadanía y, en general, no exige que los solicitantes renuncien a su nacionalidad de origen. Permanencia. La ciudadanía argentina no vence ni se pierde por residir en el exterior.

La ciudadanía argentina no vence ni se pierde por residir en el exterior. Acceso regional. Como nacionales del Mercosur, los ciudadanos argentinos pueden obtener residencia para vivir y trabajar en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Como nacionales del Mercosur, los ciudadanos argentinos pueden obtener residencia para vivir y trabajar en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Opciones de estilo de vida. Para quienes elijan mudarse, Argentina ofrece grandes centros urbanos, la Patagonia, regiones vitivinícolas reconocidas internacionalmente y un huso horario compatible tanto con Estados Unidos como con Europa.

Cómo puede ayudar VIVANCO & VIVANCO

Nuestra unidad de práctica de CBI Argentina asesora a los inversores y a sus familias durante todo el proceso: