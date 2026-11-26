El 26 de octubre de 2026 el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto reglamentario del Programa de Fomento para la Atracción de Personas con Talento Calificado (en adelante, el “Decreto”), creado por la última Ley de Presupuesto Nacional. El mismo busca que personas calificadas, uruguayas o extranjeras, se radiquen en el país para trabajar en relación de dependencia en empresas científico-tecnológicas, vinculadas a la innovación o el desarrollo tecnológico o que presten servicios globales.

Para el trabajador, el régimen establecido en el Decreto es opcional: puede elegir pagar Impuesto a la Renta de los No Residentes (“IRNR”) en vez del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), por las rentas de trabajo generadas.

Además, el trabajador que haga uso de la opción, y opte por el IRNR, tiene la posibilidad de elegir quedar fuera del sistema de seguridad social uruguayo, en cuyo caso no existirá obligación de realizar los aportes correspondientes.

Para la empresa, el Decreto trae obligaciones concretas de recepción de declaraciones, comunicación al BPS, control de requisitos y conservación de documentación.

I. ¿Qué empresas pueden estar comprendidas en el régimen establecido en el Programa?

El Decreto establece que la relación laboral del trabajador al que la norma lo habilita a elegir ampararse en este nuevo régimen, debe necesariamente ser con una empresa que cumpla con los siguientes requisitos:

La empresa debe dedicarse a la actividad “científico-tecnológica”, que se encuentren vinculadas a la “innovación o el desarrollo tecnológico”, o que presten “servicios globales”. El Decreto establece que serán consideradas empresas de este tipo aquellas cuya actividad principal se encuentre registrada ante DGI en alguno de los 37 códigos expresamente citados en el Decreto de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU Rey. 4). A modo de ejemplo, esto comprende empresas de fabricación de productos farmacéuticos, electrónicos, instrumentos ópticos, médicos, comercio al por mayor de computadoras, de equipos electrónicos de telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones, de programación informática, de procesamientos de datos de hospedaje, ingeniería, determinados servicios financieros, investigación, enseñanza secundaria, entre otras. Actividad regular y permanente en Uruguay. A estos efectos, se entenderá por actividad regular y permanente, a aquella realizada por entidades registradas ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).

II. ¿Qué puede elegir el trabajador?

El trabajador que cumpla determinados requisitos (ver más adelante) puede ejercer dos opciones, la segunda condicionada a la primera:

Tributar IRNR en lugar de IRPF. El IRNR se aplica a la renta computable mensual con una tasa fija del 12%, en lugar de las tasas progresivas del IRPF de hasta el 36%.

El IRNR se aplica a la renta computable mensual con una tasa fija del 12%, en lugar de las tasas progresivas del IRPF de hasta el 36%. No aportar a la seguridad social. Quien elige el IRNR puede optar, además, por no beneficiarse del sistema de seguridad social uruguayo. En ese caso, no deberán realizar los aportes personales correspondientes por el trabajo del empleado que tome esta opción.

Las opciones se ejercen una única vez y rigen durante el año civil en que se ejercen y los cuatro años siguientes.

III. Requisitos que debe cumplir el trabajador para acceder al régimen

Los tres requisitos deben cumplirse simultáneamente:

No haber verificado residencia fiscal en Uruguay en los últimos cinco ejercicios previos a su traslado a nuestro país; Presencia física efectiva en Uruguay de al menos dos tercios del año civil; Obtener la totalidad de las rentas del trabajo en Uruguay, las cuales deben ser exclusivamente en relación de dependencia.

Los requisitos (ii) y (iii) deben verificarse cada año civil mientras dure el beneficio.

IV. Obligaciones para el empleador bajo este régimen

El Decreto estipula que el empleador debe:

Recibir la declaración jurada del trabajador al inicio de la relación laboral. Allí el trabajador manifiesta las opciones ejercidas y que cumple los requisitos. La empresa debe comunicarla al BPS. Controlar y acreditar el cumplimiento de los requisitos ante el BPS y la DGI cuando estos organismos lo soliciten. Esto incluye el ejercicio de las opciones y la declaración de no residencia fiscal previa en Uruguay. Si el trabajador ya ejerció las opciones en un empleo anterior, el BPS y la DGI le proporcionarán la información que lo acredite. Controlar la presencia física cada año. Es condición necesaria que, al final de cada ejercicio, el trabajador entregue el certificado de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migración. Acreditar que los ingresos del trabajador son en relación de dependencia en la empresa comprendida en este régimen. Retener el IRNR aplicando la tasa del 12% sobre el valor nominal de la remuneración mensual y verterlo a la DGI al mes siguiente. Conservar toda la documentación durante el plazo de prescripción de los tributos.

V. Situaciones especiales

Trabajadores contratados en 2025

Quienes hayan iniciado su vínculo laboral entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2025 pueden ampararse al régimen a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto. Cambio de empleo

Si el trabajador se desvincula, conserva el beneficio por el tiempo que le reste siempre que siga trabajando exclusivamente en relación de dependencia, que no pase más de un año entre el egreso y el nuevo empleo y que se cumplan los restantes requisitos. Por eso, una empresa puede incorporar a una persona que ya está acogida al régimen. Renuncia al régimen

El trabajador puede renunciar mediante declaración escrita a su empleador, quien deberá comunicarlo a BPS. La renuncia es irrevocable.

VI. Incumplimiento de los requisitos que deben reunir el trabajador y la empresa

Si deja de cumplirse alguna condición, las opciones pierden efecto para ese ejercicio y los siguientes. Además, deben pagarse los tributos adeudados por el ejercicio del incumplimiento, más multas y recargos, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

Las opciones se ejercen una única vez y rigen durante el año civil en que se ejercen y los cuatro años siguientes.