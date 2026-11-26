El próximo 22 de noviembre de 2026 se encuentran previstas las elecciones de los representantes sociales del Directorio del Banco de Previsión Social (“BPS”).

Dicho Directorio está compuesto por siete miembros: cuatro designados por el Poder Ejecutivo, uno que representa al orden de los afiliados activos (trabajadores), otro que representa a los afiliados pasivos (jubilados y pensionistas) y otro más que representa a las empresas contribuyentes.

En las elecciones, cada uno de los tres órdenes de afiliados (activos, pasivos y empresas) elegirá a su representante en el Directorio.

¿Quiénes votan y cómo?

Están obligados a votar los jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes.

El voto es secreto, obligatorio y único dentro de cada orden. El afiliado que pertenezca a dos o más órdenes deberá votar en todos aquellos cuyos padrones efectivamente integre.

Se encuentran exentos de votar los afiliados mayores a 75 años de edad, ya sean activos, pasivos o titulares de empresas unipersonales. También están exentos los titulares de prestaciones por incapacidad.

Para sufragar se deberá exhibir la Credencial Cívica. Los extranjeros que no estén inscriptos en el Registro Cívico Nacional votarán con su cédula de identidad uruguaya.

Las empresas estarán habilitadas para votar, siempre que estuviesen inscriptas al 28 de febrero de 2026 y se encuentren al día con sus obligaciones, aun cuando hubiesen clausurado sus actividades posteriormente a la fecha referida. Si al 28 de febrero de 2026 no cumplía con los requisitos mencionados, se verificará cual era la situación al 31 de julio de 2025. En este caso, se darán por habilitadas aquellas empresas que reunían estos requisitos al 31 de julio de 2025.

Empresas pluripersonales: votación por medio de apoderado

Las empresas pluripersonales (por ejemplo: Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades por Acciones Simplificadas, etc.) votarán por intermedio de su apoderado, que las representrá en el acto del sufragio. El apoderado designado debe estar disponible el día de la elección.

Sanciones por no votar

Las empresas habilitadas que no voten serán sancionadas con una multa según su cantidad de trabajadores con los que cuenten en planilla:

Control del voto de los trabajadores: una obligación del empleador

Además de votar a través de su apoderado, la empresa debe solicitar a sus empleados que acrediten haber votado, o bien que justifiquen su no voto (con la constancia emitida por BPS) o el pago de la multa. Este control debe realizarse a partir del primer día del tercer mes siguiente al acto eleccionario.

Si el trabajador no lo acredita, la norma establece que no podrá percibir su salario hasta que lo haga. Si la empresa abona los sueldos sin realizar este control, puede resultar solidariamente responsable por las eventuales multas impuestas a sus trabajadores por no concurrir a votar injustificadamente.

Tiempo libre para votar

Los empleadores deberán conceder al menos dos horas libres pagas a los trabajadores afiliados, durante el día de la elección, a efectos de que concurran a votar.