Nordisk Sjöförsäkringsplan, Version 2027, har publicerats

Version 2027 av Nordisk Sjöförsäkringsplan formar framtiden för sjöförsäkring i Norden. Flera viktiga områden har förstärkts och ändrats för att möta branschens nuvarande krav.

Den nya versionen av Nordisk Sjöförsäkringsplan publicerades den 1 oktober 2026.

Nedan följer några viktiga ändringar att notera:

Tvistlösning: Skiljeförfarande enligt NOMA-reglerna är nu huvudregeln för tvister enligt Planen, med engelska som förfarandespråk om inget annat har avtalats. Tvister prövas i allmän domstol endast om parterna uttryckligen har avtalat det. Valet av engelska som förfarandespråk visar tydligt att NOMA-skiljeförfarandet ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ även internationellt. Sammantaget gör ändringarna NOMA-skiljeförfarandet till det naturliga valet för tvistlösning, oavsett om huvudförsäkringsgivaren är en internationell eller en nordisk aktör.

Skiljeförfarande enligt NOMA-reglerna är nu huvudregeln för tvister enligt Planen, med engelska som förfarandespråk om inget annat har avtalats. Tvister prövas i allmän domstol endast om parterna uttryckligen har avtalat det. Valet av engelska som förfarandespråk visar tydligt att NOMA-skiljeförfarandet ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ även internationellt. Sammantaget gör ändringarna NOMA-skiljeförfarandet till det naturliga valet för tvistlösning, oavsett om huvudförsäkringsgivaren är en internationell eller en nordisk aktör. Sanktioner och KYC: Planen uppdaterar bestämmelserna om sanktioner och kundkännedom (”know-your-customer”, KYC). Både försäkringsgivare och försäkrade får en utökad uppsägningsrätt – inte bara när sanktioner direkt påverkar någon av parterna, utan även när det finns risk för sanktionsexponering. En ny KYC-klausul klargör att de försäkrade löpande ska förse försäkringsgivarna med all information som är relevant för kundkännedom. Försäkringsgivarna kan därmed uppfylla sina KYC-krav även om försäkringsavtalet lyder under en annan lag än den i deras hemjurisdiktion. Ändringarna ligger i linje med återförsäkringsmarknadens syn på sanktioner och gör att Planen uppfyller KYC-kraven i flera försäkringsgivares jurisdiktioner.

Planen uppdaterar bestämmelserna om sanktioner och kundkännedom (”know-your-customer”, KYC). Både försäkringsgivare och försäkrade får en utökad uppsägningsrätt – inte bara när sanktioner direkt påverkar någon av parterna, utan även när det finns risk för sanktionsexponering. En ny KYC-klausul klargör att de försäkrade löpande ska förse försäkringsgivarna med all information som är relevant för kundkännedom. Försäkringsgivarna kan därmed uppfylla sina KYC-krav även om försäkringsavtalet lyder under en annan lag än den i deras hemjurisdiktion. Ändringarna ligger i linje med återförsäkringsmarknadens syn på sanktioner och gör att Planen uppfyller KYC-kraven i flera försäkringsgivares jurisdiktioner. Krigsrisker: Det är inte förvånande att krigsrelaterade frågor har fått stort utrymme i den senaste revideringen. Reglerna om fartområden har ändrats: enligt Version 2027 betraktas alla ”listade områden” (dvs. områden som normalt fastställs av Joint War Committee (JWC) i London och anges i försäkringsavtalet) som utgångspunkt som ”uteslutna områden”. Det tydliggör skillnaden mellan ordinära, villkorade och uteslutna fartområden, eftersom villkorade områden nu uttryckligen måste anges som sådana. Andra viktiga ändringar gäller reglerna om ersättning för totalförlust när den försäkrade fråntas förfogandet över fartyget samt vid blockering och instängning. Kommentaren till Planen bekräftar att fartyg kan blockeras och stängas inne i Hormuzsundet, men att bedömningen beror på om fartyget faktiskt hindras från att lämna området. Ändringarna av krigsriskbestämmelserna bygger på praktiska erfarenheter och nyare skiljedomar, bland annat NOMA-skiljedomen från 2025 i målet Heroic Idun. De väntas ge redare välkommen klarhet i flera viktiga frågor.

Version 2027 av Nordisk Sjöförsäkingsplan är ännu inte tillgänglig i svensk översättning.

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